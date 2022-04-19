Новости Одессы и Одесской области

Кто и где в Одессе может получить помощь?

Кто и где в Одессе может получить помощь?

Война в Украине длится уже почти два месяца. И все больше становится в нашей стране людей, нуждающихся в неотложной действенной помощи. В Одессе ее можно получить по следующим адресам.

Городской гуманитарный волонтерский центр

В Одессе работает Городской гуманитарный волонтерский центр помощи беженцам. Ежедневно здесь помогают сотням нуждающихся. И в первую очередь — беженцам, пожилым людям, семьям с детьми и лицам с инвалидностью. Нередко обращаются сюда и одесситы, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

Филиалы Центра работают в каждом районе города.

Контактные номера телефонов:

  • Приморский — (068) 254-66-69;
  • Киевский — (048) 765-07-87;
  • Суворовский — (048) 763-03-18;
  • Малиновский — (048) 796-27-49.

Центры интегрированных социальных услуг Одессы

Получить поддержку государства украинцы, вынужденные покинуть свои дома из-за российской агрессии, могут, обратившись во фронт-офисы Центров интегрированных социальных услуг Одессы.

За регистрацией переселенцам необходимо обращаться по предварительной записи: ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 13.00.

Фронт-офис, обслуживающий Приморский, Киевский, Малиновский районы, расположен по адресу: улица Армейская, 9. От железнодорожного вокзала до него можно доехать троллейбусом №10 или маршрутками №№ 127, 175, 208.

Фронт-офис Суворовского района расположен на улице Добровольского, 120а. От железнодорожного вокзала туда можно добраться на маршрутках №242 и №190; от рынка «Привоз» — маршрутками №240 и №250, от Пересыпского моста — трамваем №7 до остановки ул. Бочарова.

Телефоны горячих линий:

  • управление соцзащиты населения в Киевском районе — (048) 705-41-75 (76), (048) 705-45-67, (048) 705-51-69;
  • управление соцзащиты населения в Малиновском районе — (048) 705-10-98, (048) 705-16-60 (68);
  • управление соцзащиты населения в Приморском районе — (048) 705-13-09, (048) 705-17-22;
  • управление соцзащиты населения в Суворовском районе — (048) 705-59-82, (048) 700-89-48.

Также во фронт-офисы могут обратиться одесситы, впервые получающие социальную помощь — к примеру, родители новорожденных, пенсионеры. Все остальные граждане, которым полагается социальное пособие, получат его без дополнительных обращений — заверяют в департаменте труда и социальной политики Одесского горсовета.

 Психологическая помощь

 Одесские психологи помогают родителям и детям, ставшим из-за войны вынужденными переселенцами. Профессионалы специальной службы департамента образования и науки Одесского горсовета проводят консультации и коррекционные занятия, направленные на поддержку и эмоциональную разгрузку, а также работают с последствиями острого кризиса. Психологи оказывают свою помощь в онлайн— и офлайн-форматах — как по основному месту работы, так и на волонтерских началах.

 Если вы нуждаетесь в психологической помощи, звоните по телефонам:

(048) 722-07-86, (048) 722-05-04 — с понедельника по пятницу с 09.00 до 15.00.

Также можно отправить письмо на электронный адрес: ocprpp@ukr.net.

 Помощь лицам с инвалидностью

 Лица с инвалидностью, оказавшиеся в бедственном положении или вынужденные стать временными переселенцами, могут получить адресную помощь. Для этого они должны обратиться в областное отделение Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью по месту пребывания.

 В заявлении на получение гуманитарной одноразовой адресной помощи необходимо указать фамилию, имя, отчество, группу инвалидности, из какой области переселились и фактическое местонахождение, а также — номер контактного телефона.

В Одессе такую помощь можно получить по адресу: улица Канатная, 83.

Телефоны: (048) 722-52-42, (048) 728-35-30, (048) 724-63-85.

Электронная почта: Odessa@ispf.gov.ua.

 Центры и отделения социальной защиты

 Одесситы и жители Одесской области могут обращаться за помощью в центры и отделения социальной защиты. Сделать это можно по телефонам горячей линии. Специалист проконсультирует и предоставит всю необходимую информацию.

Помощь могут получить пенсионеры, лица с инвалидностью, родители и дети, многодетные семьи, одинокие люди, украинцы, потерявшие работу или жилье.

 Если вы оказались в трудной жизненной ситуации, нуждаетесь в поддержке, субсидиях или льготах, звоните: 

  • департамент социальной и семейной политики Одесской облгосадминистрации — (094) 947-59-25;
  • Одесский областной центр социальных служб — (094)-945-45-02, (067) 992-66-21, (093) 392-96-15, (098) 615-57-01;
  • Центр социальных служб (Одесса) — (048) 793-46-03;
  • Главное управление Нацсоцслужбы в Одесской области — (098) 847-69-81.

 Телефоны Одесских районных терцентров социального обслуживания: 

  • Киевский район — (048) 765-07-87;
  • Малиновский район — (048) 796-27-49;
  • Приморский район — (098) 984-78-57;
  • Суворовский район — (048) 763-03-18. 

Терцентры социального обслуживания в районах области:

  • Подольск — (066) 933-51-36;
  • Черноморск — (048) 684-30-38;
  • Южный — (097) 461-17-15;
  • Измаил — (068) 035-52-89;
  • Белгород-Днестровский — (067) 333-06-23;
  • Березовский район — (097) 724-15-88;
  • Измаильский район — (097) 454-76-69;
  • Одесский район — (093) 273-52-70;
  • Раздельнянский район — (050) 644-91-97.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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