Как получить пенсию, если не успели пройти идентификацию

Пенсионеры, которые стали внутренне перемещенными лицами до 24 февраля 2022 года и не прошли физическую идентификацию в срок, могут сделать это и сейчас, рассказали в Пенсионном фонде (ПФУ). Это необходимо для того, чтобы проверить, действительно ли пенсию получает именно тот человек, которому она начислена.
После прохождения идентификации пенсия будет выплачена за все месяцы, когда человек не получал ее в связи с непрохождением идентификации. Дополнительно обращаться в Пенсионный фонд не нужно.
Чтобы пройди идентификацию, воспользуйтесь одним из способов:
- лично посетите отделение «Ощадбанка» или Пенсионного фонда;
- авторизируйтесь на сайте (веб-портале) электронных услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи;
- с помощью видеоконференцсвязи (подать заявку можно на веб-портале электронных услуг ПФУ или по телефонам Фонда: 0800-503-753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71);
- в случае пребывания за границей – получите в зарубежном дипломатическом учреждении Украины документ о том, что человек жив и предоставьте его органу ПФУ, где пенсионер состоит на учете. Передать документы можно с помощью веб-портала Фонда или по почте.
- Ранее срок прохождения идентификации был установлен до 31 марта 2024 года.
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