Минимальный размер пенсий по возрасту: как его назначают

Минимальная пенсия по возрасту назначается в размере, не меньше прожиточного минимума – в 2024 году это 2361 гривна. Однако, в зависимости от возраста, стажа и того, работает человек или нет, начисляются разные доплаты.
Вместе с ними размер пенсии не может быть ниже:
3370 гривен:
- для лиц от 65 лет и старше, не работающих и стаж которых не менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин;
- для лиц, которым исполнилось 80 лет, и старше со стажем, не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.
3240 гривен:
- для лиц от 70 до 80 лет – стаж, не менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин (даже если они продолжают работать);
- для лиц в возрасте от 75 до 80 лет – стаж не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.
2980 гривен:
- для лиц, которым не исполнилось 70 лет, – стаж не менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин (даже если они продолжают работать);
- для лиц с инвалидностью I группы независимо от возраста и стажа.
2725 гривен:
- для остальных неработающих пенсионеров, не имеющих необходимого стажа.
Эти нормы действуют с 1 марта 2024г.
Раньше мы рассказывали, на сколько вырастут пенсии и будут ли льготы в 2025 году.