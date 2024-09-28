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Минимальный размер пенсий по возрасту: как его назначают

Минимальный размер пенсий по возрасту: как его назначают

Минимальная пенсия по возрасту назначается в размере, не меньше прожиточного минимума – в 2024 году это 2361 гривна. Однако, в зависимости от возраста, стажа и того, работает человек или нет, начисляются разные доплаты.

Вместе с ними размер пенсии не может быть ниже:

3370 гривен:

  • для лиц от 65 лет и старше, не работающих и стаж которых не менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин;
  • для лиц, которым исполнилось 80 лет, и старше со стажем, не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.

3240 гривен:

  • для лиц от 70 до 80 лет – стаж, не менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин (даже если они продолжают работать);
  • для лиц в возрасте от 75 до 80 лет – стаж не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.

2980 гривен:

  • для лиц, которым не исполнилось 70 лет, – стаж не менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин (даже если они продолжают работать);
  • для лиц с инвалидностью I группы независимо от возраста и стажа.

2725 гривен:

  • для остальных неработающих пенсионеров, не имеющих необходимого стажа.

Эти нормы действуют с 1 марта 2024г.

Раньше мы рассказывали, на сколько вырастут пенсии и будут ли льготы в 2025 году.

Сергей Коробкин, независимый консультант ИА "Центр медиа"
Сергей Коробкин ПРОФИЛЬ
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