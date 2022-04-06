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Одесситы могут получить компенсацию за жилье переселенцам

Одесситы могут получить компенсацию за жилье переселенцам

Одесситы, временно разместившие у себя внутренних переселенцев из областей, где ведутся активные боевые действия, могут рассчитывать на компенсацию расходов.
О том, как получить такую компенсацию и кто может на нее рассчитывать, информирует департамент труда и социальной политики Одесского городского совета.

Кто имеет право на компенсацию?

Компенсация предоставляется физическим лицам – гражданам Украины в возрасте от 18 лет, которые являются владельцами жилых помещений частного жилого фонда, и безвозмездно размещали в этих помещениях переселенцев, которые после введения военного положения переехали в Одессу из:

  • Волынской;
  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Житомирской;
  • Запорожской;
  • Киевской;
  • Луганской;
  • Николаевской;
  • Одесской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Черниговской

областей и города Киева и не являются получателями ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату коммунальных услуг.

Что нужно сделать собственнику жилья, чтобы получить компенсацию?

  1. Внести сведения о помещениях частного жилищного фонда, доступных для бесплатного размещения ВПЛ в соответствующей административно-территориальной единице, в веб-ресурс «Прихисток» или сообщить районное управление социальной защиты населения.
  2. Подать заявление в районное управление социальной защиты населения по месту жительства не позднее следующего дня со дня размещения ВПЛ по таким адресам:
  • ул. Армейская, 9 (прием жителей Приморского района), тел. 705-13-09;
  • ул. Косовская, 2Д (прием жителей Малиновского района), тел. 705-16-60, 705-16-68;
  • ул. Королева, 9 (прием жителей Киевского района), тел. 705-41-75, 705-41-76;
  • просп. Добровольского, 120А (прием жителей Суворовского р-на), тел. 705-59-71.

В заявлении необходимо указать:

  • фамилию, имя и отчество каждого из размещенных лиц;
  • добавить копии документов, удостоверяющих их личность (паспорт гражданина Украины или свидетельство о рождении).

В день прекращения размещения ВПЛ или изменения их количества подать заявление в районное управление социальной защиты населения департамента труда и социальной политики Одесского горсовета с информацией об изменении перечня лиц, размещенных в жилом помещении.

Механизм принятия решения о предоставлении компенсации

Для получения компенсации владелец жилого помещения не позднее пяти дней со дня окончания отчетного месяца подает в районное управление социальной защиты населения по месту нахождения жилого помещения соответствующее заявление.

Заявление рассматривается районным управлением социальной защиты населения в течение пяти рабочих дней.

В течение срока рассмотрения заявления уполномоченные лица районного управления проводят верификацию приведенных в заявлении сведений с посещением (при необходимости) места размещения ВПЛ, а именно:

  • факт такого размещения и его безвозмездности;
  • количества размещаемых лиц и условий их проживания;
  • документов, устанавливающих личность;
  • данные об отсутствии или наличии в заявлении информации о лицах, получающих ежемесячную адресную помощь ВПЛ для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

По результатам проверки определяется объем компенсации расходов собственнику жилья.

Какова сумма компенсации?

Сумма компенсации рассчитывается с учетом количества дней, в течение которых жилое помещение предоставлялось для размещения ВПЛ, и количества проживавших там людей (человеко-дней).

Количество человеко-дней определяется путем добавления количества ВПЛ, проживавших в жилом помещении владельца, в каждый день месяца.

Сумма компенсации за каждый человеко-день определяется на уровне 14,77 гривны.

Общая сумма компенсации определяется путем определения произведения общего количества человеко-дней на сумму компенсации за каждый человеко-день.

За какой период будет насчитаться компенсация?

Со дня размещения ВПЛ, но не ранее даты включения в Единую информационную базу данных о внутри перемещенных лицах информации о размещении внутри перемещенного лица в соответствующем жилом помещении.

Каким нормативно-правовым актом урегулирован порядок?

Постановление Кабинета Министров Украины от 19.03.2022 №333 «Об утверждении Порядка компенсации расходов за временное размещение внутриперемещенных лиц, переместившихся в период военного положения и не получающих ежемесячную адресную помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг».

Дополнительную информацию можно узнать на сайте Одесского горсовета.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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