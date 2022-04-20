Украинцы могут получить статус переселенца в приложении «Дiя»

Граждане Украины, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться в более безопасные области нашей страны, теперь могут получить статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) онлайн при помощи мобильного приложения «Дiя» и подать заявку на ежемесячные выплаты от государства на себя и своих детей.

Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Вы можете получать ежемесячно 2000 грн на себя и 3000 грн на каждого вашего ребенка. Деньги можно получить на карту «єПідтримка» и потратить на что угодно (или снять наличные)»,

– написал он в своем Телеграм-канале.

При этом министр подчеркивает, что данная услуга касается только тех людей, которые сейчас находятся в Украине и тех, кто до сих пор не имел статуса ВПЛ. Возможность получить помощь для всех переселенцев появится немного позже.

Как получить статус переселенца и помощь в приложении «Дiя»?

Обновите приложение и в разделе «Услуги» выберите «Получить статус ВПЛ»;

Укажите текущее местоположение и подтвердите геолокацию (она требуется один раз, чтобы воспользоваться услугой);

Если у вас есть дети, можете получить статус переселенца и для них свидетельства о рождении подтянутся в «Дiю» или вы можете ввести их вручную;

Чтобы получить финансовую помощь, выберите карту «єПідтримка»;

Укажите, какая помощь вам необходима (потребности в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарке) и оставьте контактные данные. Эту информацию получит Минсоцполитики. Как только появится возможность помочь, с вами свяжутся представители соцзащиты;

Проверьте заявку подтвердите достоверность данных и нажмите «Отправить».

Справка ВПЛ появится с вашими цифровыми документами в приложении «Дiя», ожидайте выплаты на карту «єПідтримка».

Больше информации о выплатах, помощи и получении статуса ВПЛ на сайте.