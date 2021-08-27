Как получить дотацию от государства за неурожай

Кабмин утвердил порядок предоставления государственной помощи фермерам, которые пострадали от неурожая. В 2020 году одесские фермеры потерпели огромные убытки из-за небывалой засухи. Но получить помощь от государства удалось не всем — не было понятного механизма, людям отказывали в приеме документов.

Давайте разберемся, как действовать и куда обращаться за оформлением дотации.

Разве сейчас это актуально? Вот если бы этот документ приняли в 2020 году…

Актуально. Несмотря на то, что прогнозы на будущий урожай очень хорошие, в документе есть упоминание про прошлый год — когда пострадало 1311 фермеров. В 2021 году дотацию за погибшие посевы можно получить, начиная с 1 января 2020 года. То есть прошлый неурожай все-таки компенсируют.

К тому же, будущего изменения климата никто не отменял. Глобальное потепление остановить невозможно. Фермеры, которые не смогут приспособиться к новым условиям, хотя бы могут рассчитывать на небольшую поддержку от государства.

И какой размер компенсации?

Дотация составляет до 4700 гривен на 1 гектар полностью утраченных (погибших) посевов. Деньги выплачивают один раз в год, если порча посевов произошла в период с 1 октября предыдущего года до 30 сентября текущего. Исключение сделали для 2020 года, о чем уже упоминалось выше.

Однако, в документе установлено ограничение на размер посевов — не больше 50 гектаров. Если фермер уже получил государственную поддержку по программе «Финансовая поддержка сельхозпроизводителей», тогда не может рассчитать на деньги за неурожай.

Какие еще есть подводные камни?

Прежде чем подавать документы на дотацию, нужно обратиться в областную администрацию с заявлением о включении в список хозяйств, пострадавших от погодных условий. Дальше в областной администрации должны принять решение, в котором поименно перечисляют всех фермеров и хозяйства. Это важное условие, без него никак.

На дотацию за неурожай могут рассчитывать те фермеры, в отношении которых не начата процедура банкротства или ликвидации.

Если фермер застраховал свои посевы и получил компенсацию от страховщиков, то деньги от государства тоже не положены.

Кроме того, если у фермера будет просрочка по налогам больше, чем за 6 месяцев, то решение о денежной помощи отклонят.

Куда обращаться и какие документы подавать?

Такими вопросами занимаются в областной администрации. Там работает областная комиссия Минагрополитики, которая принимает решения о выплате дотаций.

До 15 октября текущего года необходимо подать в областную комиссию вместе с заявлением следующие документы:

справку об открытии счета в банке

справку о посевных площадях или о посеве озимых культур на зерно и зеленый корм под урожай следующего года

справку Укргидрометцентра о чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера, в результате которой погибли посевы

акт обследования посевов

акт на списание посевов

справку об отсутствии страховых выплат за неурожай

Областная комиссия рассматривает заявления и документы до 1 ноября. А потом решает, включать фермера в список дотаций или отказать. Деньги должны перевести на банковский счет после 15 ноября, как только Минагрополитики распределит бюджет.

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