Как взыскать алименты для совершеннолетнего ребенка на обучение

Какие права у ребенка, который учится?

Если совершеннолетний ребенок учится, он нуждается в помощи со стороны родителей. Ведь все расходы студента включают в себя стоимость обучения, проезда, питания, одежды, обуви, лекарств, покупку дополнительной литературы, канцелярских предметов и прочее трудно оплачивать самостоятельно. Даже когда студента удерживает мать и бабушка, это всегда сложные материальные трудности, которые часто и непредсказуемы. Часто студенты без работы, поскольку учатся на дневном отделении или получают мало денег, которых не хватает для обучения, если учатся на заочном отделении.

Украина придерживается норм и Европейского права и национального законодательства в части соблюдения прав детей потому, что в судебном порядке нужно защитить право ребенка на алименты.

Согласно ч.1 ст. 18 Конвенции о защите прав ребенка (редакция от 16.11.2023), государства-участники прилагают все возможные усилия к тому, чтобы обеспечить признание принципа общей и одинаковой ответственности обоих родителей за воспитание и развитие ребенка. Родители или в соответствующих случаях законные опекуны несут основную ответственность за воспитание и развитие ребенка. Наилучшие интересы ребенка являются предметом их основной заботы.

Согласно ст. 8 Закона Украины «Об охране детства» (редакция от 05.10.2023), каждый ребенок имеет право на уровень жизни, достаточный для его физического, интеллектуального, нравственного, культурного, духовного и социального развития. Родители или лица, их заменяющие, несут ответственность за создание условий, необходимых для всестороннего развития ребенка, согласно законам Украины.

Согласно ст. 199 Семейного Кодекса Украины, если совершеннолетние дочь/сын продолжают обучение и в связи с этим нуждаются в материальной помощи, родители обязаны содержать их до достижения двадцати трех лет при условии, что они могут оказывать материальную помощь. Право на содержание прекращается при прекращении обучения.

Как взыскать алименты через суд?

Право на обращение в суд с иском о взыскании алиментов имеет родитель, с кем проживает дочь/сын, а также сами дочь/сын, которые продолжают обучение.

По предписаниям пункта 17 постановления Пленума Верховного Суда Украины от 30.03.2007 №3 «О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении и лишении и возобновлении родительских прав» при отсутствии договоренности между родителями об уплате алиментов на ребенка тот из них, с кем она проживает, вправе обратиться в суд с соответствующим иском.

Таким образом, если отец обучающегося ребенка не помогает добровольно, следует обратиться в местный суд с иском о взыскании алиментов на совершеннолетнего ребенка, который продолжает обучение.

Согласно ст. 191 СК Украины алименты на ребенка присуждается по решению суда со дня предъявления иска, это можно указать в исковом заявлении.

Согласно п.3 ч.1 ст.5 Закона Украины «О судебном сборе», освобождаются от судебного сбора истцы — по делам о взыскании алиментов, оплате дополнительных расходов на ребенка, взыскании неустойки (пени) за просрочку уплаты алиментов, индексацию алиментов или изменение способа их взыскания.

Какие документы нужны для иска?

При подаче искового заявления подаются документы (копии в двух экземплярах):

• Свидетельство о браке;

• Свидетельство о рождении;

• Справка с места обучения;

• Справка о составе семьи;

• Справка с места регистрации проживания;

• Копия контракта, если студент учится на такой форме;

• Справку о продолжительности обучения;

• Договор аренды жилья или справка из общежития о проживании;

• Копию студенческого билета;

• акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства (при необходимости);

• Справка с места работы матери или справка о доходах, если студент проживает с другими членами семьи.

• Другие документы, подтверждающие расходы на обучение, лечение и т.д.

Что влияет на размер алиментов?

Согласно ч.1 ст. 182 Семейного Кодекса Украины, при определении размера алиментов суд учитывает:

1) состояние здоровья и материальное положение ребенка;

2) состояние здоровья и материальное положение плательщика алиментов;

3) наличие у плательщика алиментов других детей, нетрудоспособных мужа, жены, родителей, дочери, сына;

3 – 1) наличие на праве собственности, владения и/или пользования у плательщика алиментов имущества и имущественных прав, в том числе движимого и недвижимого имущества, денежных средств, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, корпоративных прав;

3 — 2) доказанные взыскателем алиментов расходы плательщика алиментов, в том числе на приобретение недвижимого или движимого имущества, сумма которых превышает десятикратный размер прожиточного минимума для трудоспособного лица, если плательщиком алиментов не доказан источник происхождения средств;

4) другие обстоятельства, имеющие существенное значение.

Верховный Суд в Постановлении от 11.03.2020 года по делу №759/10277/18 отметил, что факт отсутствия у отца или матери возможности предоставлять ребенку соответствующий размер содержания не находится в перечне обстоятельств, учитываемых судом при определении размера алиментов и это обстоятельство не освобождает родителей от обязанности по содержанию ребенка.

Кто имеет право обратиться в суд?

Согласно ч. 3 ст. 199 СК Украины, право на обращение в суд с иском о взыскании алиментов имеет родитель, с кем проживает дочь/сын, а также сами дочь/сын, которые продолжают обучение.

Обучающийся студент может самостоятельно обратиться в суд о взыскании алиментов с отца.

Если студент совершеннолетний, проживает отдельно от родителей, он имеет достаточный объем гражданской дееспособности для подачи такого иска. В заявлении важно отметить, на какой форме обучения он учится, что нет возможности обеспечить свое обучение, а отец ему не помогает. Если отец раньше платил алименты, можно об этом указать.

В исковом заявлении Вы можете указать какую сумму хотите взимать с отца, или какую часть его заработка и до окончания обучения, согласно справке об обучении.

Если у Вас есть сведения, что родитель работает, Вы можете сообщить об этом.

Если Вам неизвестно, где он работает, какие средства получает, Вы можете подать ходатайство в суд о справке о его заработной плате.

Таким образом, алименты от родителя во время обучения должны удовлетворять потребности ребенка во время учебы и способствовать достойному уровню жизни.