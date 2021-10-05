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Как получить бесплатную медицинскую помощь в частной клинике?

Как получить бесплатную медицинскую помощь в частной клинике?

Основные медицинские услуги украинцы бесплатно получают в своих поликлиниках. Но мало кто знает, что можно бесплатно попасть на прием в частную клинику. И это никакая не шутка.

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Давайте разберемся, как можно получить медицинскую помощь в частной клинике и кто за все это заплатит.

Разве можно попасть на бесплатный прием в платную клинику?

Конечно. Пациенты могут получать медицинскую помощь в частных клиниках абсолютно бесплатно. За прием заплатит Национальная служба здоровья (НСЗУ). Никаких «благотворительных» взносов давать не нужно. Главное, чтобы у медицинского учреждения был заключен договор с государством.

По данным на октябрь 2021 года, Одесская область лидирует по количеству клиник и врачей, заключивших контракты с НСЗУ — 74 договора. Медицинские услуги предоставляют в полном объеме, в зависимости от пакета услуг.

Более подробно о том, что такое пакеты медицинских услуг и как эта система работает, читайте в нашем материале: Медреформа — все, что вы хотели о ней знать.

И что нужно сделать, чтобы бесплатно записаться в частную клинику?

Записаться на прием к врачу

Во-первых, можно заключить декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром, которые работает в частной клинике. Если у врача или клиники есть договор с Национальной службой здоровья, то вы сможете ходить на бесплатные приемы.

Во-вторых, если вам нужна специализированная медицинская помощь, то сперва необходимо взять электронное направление у семейного врача. И неважно, где именно работает этот врач: в обычной поликлинике или в частной.

После того, как получите электронное направление, вы вправе выбирать клинику или специалиста, которые дают нужную вам услугу. Если в их контракте с НСЗУ указан нужный пакет, то для вас все будет бесплатно.

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Какие медицинские услуги можно получить бесплатно?

Это зависит от контракта, который заключил врач или клиника. В основном они заключают договоры на первичную медицинскую помощь и вакцинацию от COVID-19. То есть предоставляют бесплатные услуги семейного врача.

Бесплатные медицинские услуги

Но можно найти клиники, где есть специализированные услуги:

  • бронхоскопия
  • маммография
  • гистероскопия
  • колоноскопия
  • медпомощь при инсульте и инфаркте
  • диагностика и лечение ВИЧ
  • реабилитация детей и взрослых с поражением опорно-двигательного аппарата

С апреля 2021 года Национальная служба здоровья выплатила частным клиникам больше 700 млн гривен за медицинские услуги, которые пациенты получили бесплатно.

Где искать этих врачей и частные клиники?

«Одесская Жизнь» подготовила для вас полный перечень частных клиник и врачей, которые оказывают бесплатные медицинские услуги.

Переходите по ссылке: Список частных врачей и клиник, которые принимают бесплатно.

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Фото: Freepik

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Редакция ПРОФИЛЬ

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