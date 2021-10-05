В Одессе можно бесплатно лечиться в частных медицинских клиниках (список)

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) по программе медицинских гарантий заключает договора на медицинское обслуживание населения не только с государственными и муниципальными медучреждениями. В программу могут попасть как частные клиники, так и врачи-ФОПы.
Все услуги по программе медицинских гарантий — бесплатные
Все услуги, которые украинцы получает в рамках программы медицинских гарантий – бесплатные. В основном это услуги семейных врачей, оказывающих первичную медицинскую помощь. Но есть среди частных клиник, участвующих в программе и частные кардиологические клиники и медицинские заведения с иными профилями.
«Одесская Жизнь» подготовила список частных клиник и врачей, зарегистрированных как физические-лица предприниматели, которые оказывают бесплатные медицинские услуги по программе медицинских гарантий от НСЗУ.
В основном семейный врачи
Цифра 1 в группе услуг означает, что организация или медик-ФОП оказывает услуги семейного врача. Остальные специализации указаны отдельно.
Далее список частных семейных врачей, услуги которых оплачивает государство:
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