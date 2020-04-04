27 пакетов медуслуг: какая медпомощь будет бесплатной с 1 апреля

Наша история: как лечили зубы в «старой Одессе» Сегодня лечение зубов обходится в немалые деньги, особенно протезирование. И вряд ли кто-то поверит, если сказать, что почти двести лет назад эти услуги были не менее качественными и более доступными жителям Одессы, чем сейчас. Однако это почти так — многие технологии, которые используют современные зубные врачи, были известны еще в XIX веке. ПОДРОБНЕЕ

Як в Одесі працюватимуть медичні заклади під час карантину? Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради інформує про порядок надання медичної допомоги в міських лікувально-профілактичних закладах у період карантину з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. ПОДРОБНЕЕ

Отвечает специалист: кому грозит анемия и как с ней справиться? Если весной вы испытываете общую слабость, сонливость и упадок сил, в лучшем случае вам просто надо выспаться и отдохнуть, в худшем – это признаки анемии. Это состояние может не только говорить о нехватке железа в организме, но и быть симптомом многих заболеваний. Отчего оно возникает, кому грозит и как лечиться, объяснила врач-терапевт высшей категории Снежана Ляшук. ПОДРОБНЕЕ