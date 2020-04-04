27 пакетов медуслуг: какая медпомощь будет бесплатной с 1 апреля

В Украине утвердили 27 пакетов медицинских услуг, которые будут бесплатны с 1 апреля 2020 года.
С 1 апреля 2020 в Украине начался второй этап медицинской реформы, предусматривающий, что Программа медицинских гарантий заработает в полном объеме.
Определенный перечень медицинских услуг государство гарантирует пациенту бесплатно:
- Первичная медицинская помощь.
- Экстренная медицинская помощь.
- Амбулаторная вторичная (специализированная) и третичная (высокоспециализированная) медпомощь взрослым и детям.
- Маммография молочной железы.
- Гистероскопия.
- Эзофагогастродуоденоскопия.
- Колоноскопия.
- Цистоскопия.
- Бронхоскопия.
- Лечение больных методом экстракорпорального гемодиализа в амбулаторных условиях.
- Хирургические операции взрослым и детям в стационаре.
- Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций.
- Медпомощь при остром мозговом инсульте.
- Медпомощь при остром инфаркте миокарда.
- Медпомощь при родах.
- Медпомощь новорожденным в сложных неонатальной случаях.
- Диагностика и химиотерапевтическое лечение онкологических заболеваний.
- Диагностика и радиологическое лечение онкологических заболеваний.
- Психиатрическая помощь взрослым и детям.
- Диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом.
- Диагностика, лечение и сопровождение лиц с ВИЧ.
- Лечение лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной терапии.
- Стационарная паллиативная медпомощь взрослым и детям.
- Мобильная паллиативная медпомощь.
- Реабилитация младенцев, которые родились преждевременно и/или больными, в течение первых 3 лет жизни.
- Реабилитация взрослых и детей от 3 лет с поражением опорно-двигательного аппарата.
- Реабилитация взрослых и детей от 3 лет с поражением нервной системы.
Фото: slavdelo.ua
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