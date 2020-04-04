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Новости Одессы и Одесской области

27 пакетов медуслуг: какая медпомощь будет бесплатной с 1 апреля

27 пакетов медуслуг: какая медпомощь будет бесплатной с 1 апреля

В Украине утвердили 27 пакетов медицинских услуг, которые будут бесплатны с 1 апреля 2020 года.

С 1 апреля 2020 в Украине начался второй этап медицинской реформы, предусматривающий, что Программа медицинских гарантий заработает в полном объеме.

Определенный перечень медицинских услуг государство гарантирует пациенту бесплатно:

  1. Первичная медицинская помощь.
  2. Экстренная медицинская помощь.
  3. Амбулаторная вторичная (специализированная) и третичная (высокоспециализированная) медпомощь взрослым и детям.
  4. Маммография молочной железы.
  5. Гистероскопия.
  6. Эзофагогастродуоденоскопия.
  7. Колоноскопия.
  8. Цистоскопия.
  9. Бронхоскопия.
  10. Лечение больных методом экстракорпорального гемодиализа в амбулаторных условиях.
  11. Хирургические операции взрослым и детям в стационаре.
  12. Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций.
  13. Медпомощь при остром мозговом инсульте.
  14. Медпомощь при остром инфаркте миокарда.
  15. Медпомощь при родах.
  16. Медпомощь новорожденным в сложных неонатальной случаях.
  17. Диагностика и химиотерапевтическое лечение онкологических заболеваний.
  18. Диагностика и радиологическое лечение онкологических заболеваний.
  19. Психиатрическая помощь взрослым и детям.
  20. Диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом.
  21. Диагностика, лечение и сопровождение лиц с ВИЧ.
  22. Лечение лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной терапии.
  23. Стационарная паллиативная медпомощь взрослым и детям.
  24. Мобильная паллиативная медпомощь.
  25. Реабилитация младенцев, которые родились преждевременно и/или больными, в течение первых 3 лет жизни.
  26. Реабилитация взрослых и детей от 3 лет с поражением опорно-двигательного аппарата.
  27. Реабилитация взрослых и детей от 3 лет с поражением нервной системы.

Фото: slavdelo.ua

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