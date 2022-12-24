Как получить бесплатно лекарства при расстройствах психики?

В настоящее время люди с расстройствами психики и поведения могут получить бесплатно 64 препарата по программе «Доступные лекарства».

Это лекарства против:

шизофрении, шизотипических состояний и бредовых расстройств;

расстройств настроения (аффективные расстройства);

невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройств.

Чтобы получить рецепт, пациент должен иметь план лечения от психиатра или невролога, внесенный в электронную систему здравоохранения. На основе этих данных рецепт может выписать и семейный врач.

Напомним, во время военного положения врачи могут выписывать как электронные, так и бумажные рецепты. Чтобы получить лекарство, нужно обратиться в любую аптеку, имеющую договор с Национальной службой здоровья, позвонив в ее контакт-центр по номеру 16-77.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, будут ли доступны в следующем году «Доступные лекарства»?

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