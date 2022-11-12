Новости Одессы и Одесской области

Как бесплатно получить лекарства при эпилепсии?

Как бесплатно получить лекарства при эпилепсии?

Согласно Программе медицинских гарантий, при эпилепсии пациенты могут получать необходимые лекарства бесплатно или с небольшой доплатой. Об этом рассказали в Национальной службе здоровья Украины.

Сначала невролог или психиатр должен создать и внести в электронную систему здравоохранения план лечения. После этого врач выпишет первый электронный рецепт на «Доступное лекарство». Повторный рецепт, согласно плану лечения, сможет выписать семейный врач.

Всего в программу «Доступные лекарства» входит 27 препаратов для лечения эпилепсии. Пять из них пациенты могут получить в аптеках бесплатно, другие – с доплатой.

Получить лекарство по рецепту можно в аптеке, заключившей договор с Национальной службой здоровья. Чтобы узнать адрес такой аптеки, звоните по телефону 16-77.

Эпилепсия – это неврологическое заболевание, которое невозможно вылечить, но при условии регулярного употребления лекарства эпилептические приступы можно сдерживать.

Вы также можете узнать: Цены на лекарства: почему они могут вырасти?

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Цены на лекарства: почему они могут вырасти?
    Цены на лекарства: почему они могут вырасти?

    Заметный рост цен на лекарства мы увидели с началом полномасштабного вторжения рф на территорию нашей страны. Это стало следствием падения курса гривны, увеличения стоимости топлива и проблем с доставкой медикаментов. В большей мере названные факторы повлияли на стоимость импортных препаратов. Но на прошлой неделе отечественные производители тоже предупредили о грядущем подорожании лекарств. В чем дело на этот раз и что делать пациентам?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Сезонные заболевания: как уберечь себя и близких
    Сезонные заболевания: как уберечь себя и близких

    Не секрет, что с наступлением осенних холодов стартует и эпидемиологический сезон острых респираторных заболеваний, обостряются хронические болезни. Тем более актуальной эта проблема становится во время войны. Рашисты целенаправленно бьют по электростанциям и теплоцентралям. И власти не скрывают – грядущая зима станет тяжелейшей в истории независимой Украины.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Какие болезни вылечат алоэ и подорожник: что не так с советской медициной?
    Какие болезни вылечат алоэ и подорожник: что не так с советской медициной?

    Говорят, что во времена Советского Союза медицина была самой лучшей, а главное – бесплатной и доступной. Хотя многие могут поспорить с этим мнением и доказать обратное. Как минимум работал «железный занавес», который мешал идти в ногу со всем миром. Только вспомните, как лечили нас в то время, – от ингаляций картошкой до прикладывания к ране подорожника.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Спросите у доктора: как бороться с водяными мозолями?
    Спросите у доктора: как бороться с водяными мозолями?

    Каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с водянками – болезненными пузырьками. Чаще всего они возникают на ногах после ношения неудобной обуви. Как предупредить их появление и ускорить заживление, объяснил дерматовенеролог Никита Агафонов.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Спросите у доктора: как избавиться от горбика на шее?
    Спросите у доктора: как избавиться от горбика на шее?

    Если у вас стала часто затекать и неметь шея или болеть голова, при этом вы нащупываете в районе затылка уплотнение, которого там раньше не было, – это типичные симптомы так называемой холки.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить