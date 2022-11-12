Как бесплатно получить лекарства при эпилепсии?

Согласно Программе медицинских гарантий, при эпилепсии пациенты могут получать необходимые лекарства бесплатно или с небольшой доплатой. Об этом рассказали в Национальной службе здоровья Украины.

Сначала невролог или психиатр должен создать и внести в электронную систему здравоохранения план лечения. После этого врач выпишет первый электронный рецепт на «Доступное лекарство». Повторный рецепт, согласно плану лечения, сможет выписать семейный врач.

Всего в программу «Доступные лекарства» входит 27 препаратов для лечения эпилепсии. Пять из них пациенты могут получить в аптеках бесплатно, другие – с доплатой.

Получить лекарство по рецепту можно в аптеке, заключившей договор с Национальной службой здоровья. Чтобы узнать адрес такой аптеки, звоните по телефону 16-77.

Эпилепсия – это неврологическое заболевание, которое невозможно вылечить, но при условии регулярного употребления лекарства эпилептические приступы можно сдерживать.

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