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Подорожает ли в Одессе аренда жилья?

Подорожает ли в Одессе аренда жилья?

В прошлом году люди искали съемное жилье по одному критерию — подешевле. Но теперь карантин стал адаптивным, доступны вакцины от COVID-19 и многие вернулись к привычной работе. В начале июля средняя цена однокомнатной квартиры в Одессе была на уровне аренды в Киеве.

Давайте посмотрим, есть ли причины для роста цен на аренду жилья и что происходит на рынке.

Рынок аренды уже восстановился от последствий коронавируса?

Не похоже. Эксперты говорят, что цены пока не вернулись к «доковидным» временам. В прошлом году из-за локдаунов больше всего пострадали квартиры с посуточной арендой. Из-за отсутствия спроса их стали сдавать на длительный период. Тем самым сбили и так падающие цены на аренду, комментирует брокер Валерий Захаров.

В течение лета 2021 года стоимость аренды жилья подросла, и это не совсем обычно. В основном цены падают в конце мая и поднимаются ближе к сентябрю, когда возвращаются студенты и заканчиваются отпуска. Скорее всего, собственники квартир немного оживились на фоне ослабления карантинных ограничений и почти одновременно начали поднимать цены.

Обратите внимание: Как правильно заключить договор аренды жилья

И долго цены будут расти?

Пока не сравняются с уровнем 2019 года, думают эксперты. Сейчас происходит постепенное возвращение цен к этому уровню, примерно на 5-7% в месяц. Аналитик TeleTrade Сергей Родлер считает, что инвесторы желают получить большую прибыль и поскорее отбить деньги, вложенные в покупку квартиры. Однако, большинство съемщиков просто не потянут более высокие цены. По его мнению, ощутимого роста цен ожидать не стоит.

Тем более, что власти потихоньку готовят людей к возможному ужесточению карантинных ограничений этой осенью. На этом фоне сохраняется неуверенность как у владельцев квартир, так и у желающих арендовать жилье.

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А если осенью не будет локдауна, тогда что?

Тогда цена аренды может вырасти на 10-15%. Но только на самое востребованное жилье: однушки и двушки, площадью 35-50 метров. Глава Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита подчеркивает, что владельцы квартир хорошо усвоили уроки пандемии. В начале карантина не хотели снижать стоимость, а потом когда люди начали массово съезжать, стали предлагать уступки и скидки. Лишь бы удержать квартирантов. Поэтому сложно делать долгоиграющие прогнозы.

Мы уже рассказывали, как снять жилье в Одессе и не пострадать при этом.

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Фото: Freepik

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Редакция ПРОФИЛЬ

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