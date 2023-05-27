Как модельер обуви из Одессы перебрался в село и стал фермером

Война продолжает поменять каждого из нас. Кого больше, кого меньше. Тяжелая ситуация в стране заставляет находить в себе необходимые ресурсы, чтобы сделать невозможное реальным. Так и герой нашего рассказа сумел полностью перекроить свою жизнь.

Владислав Закревский родился в Одессе, учился в Черноморске. Окончил Одесское военное училище. Некоторое время он находился на службе. А потом занялся своим бизнесом. 28 лет работал модельером женской обуви. По его лекалам отшивали обувь даже в Китае и Турции.

Но все это время жил с заветной мечтой посадить виноградники и развивать сельское хозяйство. Еще до войны успел высадить небольшую плантацию и даже сделать первое авторское вино.

С началом войны по долгу службы и по зову сердца пошел на фронт. Однако получив ранения, прошлым летом вернулся домой.

К тому времени обувной бизнес пришлось закрыть. А для дальнейшего развития виноградного направления не было денег. И тогда Владислав решил заняться животноводством.

Переехав в село Чистоводное в Староказацкой общине Белгород-Днестровского района, где имел виноградный надел, взял в аренду немного земли рядом с ним и почти за год обзавелся несколькими коровами, овцами, свиньями, курочками и кроликами.

— В Одессе открыл небольшой магазин, в котором работает сын. Там продаем эко-продукцию — яйца, сыр, колбасу, — рассказывает Владислав.

Работа трудная — без выходных и праздников, поскольку животным необходим постоянный уход и внимание.

— Сейчас мой рабочий день начинается в 5 часов утра. У меня есть несколько помощников, но нравится все делать самому – кормить скот, наводить порядок в подворье, собирать яйца. На днях засадил небольшое поле кукурузой. У нас прекрасная земля, плодородная. Если не бояться работать и любить свое дело, то можно добиться большого успеха. Поэтому в дальнейшем я планирую работать только в сфере сельского хозяйства, говорит уставший, но счастливый фермер.

Обувной бизнес для Владислава остался в прошлом. И он об этом ничуть не жалеет, поскольку увлекся важным для себя и для людей вообще делом. И уверен, что, когда закончится война, руководству страны необходимо приложить все усилия, чтобы вывести фермерство в одну из лидирующих отраслей Украины, потому что у нас для этого есть все.

А для тех, кто сегодня потерял работу, у Владислава есть дельный совет:

— Каждый человек – кузнец своего счастья. Если ты хочешь чего-то в жизни добиться – не надо сидеть сложа руки, даже если все не так, как ты запланировал. Пробуй. Если не получается – пробуй еще раз в других направлениях. И ты обязательно добьешься успеха.

И с ним трудно не согласиться. Главное – не останавливаться!

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