Новости Одессы и Одесской области

Как модельер обуви из Одессы перебрался в село и стал фермером

Как модельер обуви из Одессы перебрался в село и стал фермером

Война продолжает поменять каждого из нас. Кого больше, кого меньше. Тяжелая ситуация в стране заставляет находить в себе необходимые ресурсы, чтобы сделать невозможное реальным. Так и герой нашего рассказа сумел полностью перекроить свою жизнь.

Владислав Закревский родился в Одессе, учился в Черноморске. Окончил Одесское военное училище. Некоторое время он находился на службе. А потом занялся своим бизнесом. 28 лет работал модельером женской обуви. По его лекалам отшивали обувь даже в Китае и Турции.

Но все это время жил с заветной мечтой посадить виноградники и развивать сельское хозяйство. Еще до войны успел высадить небольшую плантацию и даже сделать первое авторское вино.

С началом войны по долгу службы и по зову сердца пошел на фронт. Однако получив ранения, прошлым летом вернулся домой.

К тому времени обувной бизнес пришлось закрыть. А для дальнейшего развития виноградного направления не было денег. И тогда Владислав решил заняться животноводством.

Переехав в село Чистоводное в Староказацкой общине Белгород-Днестровского района, где имел виноградный надел, взял в аренду немного земли рядом с ним и почти за год обзавелся несколькими коровами, овцами, свиньями, курочками и кроликами.

— В Одессе открыл небольшой магазин, в котором работает сын. Там продаем эко-продукцию — яйца, сыр, колбасу, — рассказывает Владислав.

Работа трудная — без выходных и праздников, поскольку животным необходим постоянный уход и внимание.

— Сейчас мой рабочий день начинается в 5 часов утра. У меня есть несколько помощников, но нравится все делать самому – кормить скот, наводить порядок в подворье, собирать яйца. На днях засадил небольшое поле кукурузой. У нас прекрасная земля, плодородная. Если не бояться работать и любить свое дело, то можно добиться большого успеха. Поэтому в дальнейшем я планирую работать только в сфере сельского хозяйства, говорит уставший, но счастливый фермер.

Обувной бизнес для Владислава остался в прошлом. И он об этом ничуть не жалеет, поскольку увлекся важным для себя и для людей вообще делом. И уверен, что, когда закончится война, руководству страны необходимо приложить все усилия, чтобы вывести фермерство в одну из лидирующих отраслей Украины, потому что у нас для этого есть все.

А для тех, кто сегодня потерял работу, у Владислава есть дельный совет:

— Каждый человек – кузнец своего счастья. Если ты хочешь чего-то в жизни добиться – не надо сидеть сложа руки, даже если все не так, как ты запланировал. Пробуй. Если не получается – пробуй еще раз в других направлениях. И ты обязательно добьешься успеха.

И с ним трудно не согласиться. Главное – не останавливаться!

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Анна Терзивец ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить