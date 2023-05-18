Как мастерице из Кричунового удается рукодельничать и следить за большим хозяйством

Трудовой день мастерицы из села Кричуново Любашевской территориальной громады Алены Балан продолжается с рассвета до сумерек.

До войны ее муж Владимир нанимался дальнобойщиком. Поэтому корова, свиньи, птица, пчелы находились исключительно в области ее повседневных дел. Да еще двухгектарный огород на выгоне и небольшой надел прямо возле дома, которые нужно засадить овощами или засеять зерном.

Однако Алена еще находит время для рукоделия. И ежедневно творит красоту, вышивая полотенца, рубашки, картины и мастеря разнообразные декоративно-прикладные изделия. Всю свою семью одела в изысканные вышиванки. А еще поет в местной вокальной группе «Мальвы».

Уроженка соседнего села Глубок Савранской общины, Алена творческими и хозяйственными умениями обязана своей бабушке Лидии Кирилловне Пчелинской, которая смотрела девочку с десятилетнего возраста (родители расстались и оставили на старуху).

Со своим будущим мужем Владимиром Баланом девушка познакомилась на танцах в клубе. Влюбленные обручились сразу после школьного выпускного невесты. Сначала молодожены жили в Глубочке, потом приобрели добротную хижину в Кричуново. Здесь уже родились их детишки Вадим и Анечка.

— Видимо, творческие задатки дремали во мне с детства, потому что, когда переехала в собственный дом, где, говорят, жила мастерица, я сразу начала вышивать крестиком. Сумела овладеть большинством народных, современных и новых видов рукоделия. Даже вышиваю полотенца на заказ, — рассказала мастерица. — Моя же бабушка была непревзойденной певицей, выступала с ансамблем. Из ее имущества я получила самое ценное наследие – старинный народный костюм.

Свои изделия Алена Балан радостно демонстрирует на различных фестивалях, а вокальные способности — на местных и выездных концертах. Последовательницей своего творческого дела, прежде всего рукоделия, видит дочь Анну.

Родители помогают детям раскрыть и артистические способности. Вадим учится в Николаевском музыкальном колледже, Анна – в Кривоозерской музыкальной школе.

По ежедневным семейным заботам Алена Балан так и не определилась с собственной профессией, хотя работала и продавщицей, и в местном старостате. Однако умеет за пчелами ухаживать, машиной управлять и готовить вкусные яства к любому празднику. И все сделает в порядок.

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