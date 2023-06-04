Как льготникам вернуть сэкономленные за коммуналку деньги

В этом году льготы на коммуналку предоставляются только деньгами. Однако ранее льготы можно было получить в наличной и безналичной формах. На счетах тех, кто получал их в безналичной форме и сумел сэкономить, образовывались остатки.

В прошлом году, в условиях начавшейся войны, не все смогли забрать свои деньги. Если за деньгами никто не обратился – их вернули на счет Министерства соцполитики. В нынешнем году правительство решило вернуть эти деньги людям.

Ранее стало известно, что подавать заявления можно до октября 2023 года. Но Пенсионный фонд, говоря о сроках, уточнил – «до сентября 2023 года». Деньги будут выплачивать только по обращениям льготников.

Для получения невыплаченных сумм надо обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда и подать заявление в произвольной форме. В заявлении необходимо указать данные льготного удостоверения, паспорта (или свидетельства о рождении, временного удостоверения гражданина Украины), идентификационный номер, номер счета и название банка, где открыт счет.

В случае смерти льготника деньги может получить член его семьи. Кроме указанных документов, в этом случае понадобятся копии паспорта и кода умершего льготника, а также свидетельство о смерти.

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