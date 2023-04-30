Новости Одессы и Одесской области

Экономным льготникам разрешили вернуть деньги за коммуналку

Экономным льготникам разрешили вернуть деньги за коммуналку

По окончании отопительного сезона на учетных счетах экономных льготников имеются остатки. Ранее ежегодно до 1 июня проводился перерасчет, по результатам которого эти деньги можно было забрать и потратить по своему усмотрению.

В прошлом году, с учетом военных действий, не все льготники смогли получить свои остатки за отопительный сезон 2021-2022 года, и деньги вернулись на счет Министерства соцполитики. По этой причине правительство предоставило льготникам возможность сейчас получить те сэкономленные средства.

Для этого до октября 2023 года надо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением. Его можно написать в произвольной форме, но обязательно указать данные льготного удостоверения, паспорта (или свидетельства о рождении), идентификационный код, номер счета (по стандарту IBAN) и наименование банка, где открыт счет.

Если льготник, на счету которого на 1 июня 2022 года остались сэкономленные средства, умер, деньги может получить член семьи, но при условии, что на него также распространялись льготы и сведения о нем внесены в реестр. Кроме своих документов, член семьи должен предоставить в Пенсионный фонд копии документов льготника (свидетельство о смерти, паспорт или свидетельство о рождении льготника, идентификационный код).

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Редакция ПРОФИЛЬ

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