Прием квартиры в новостройке: инструкция для владельцев

Прием квартиры у застройщика — это радостное и волнительное событие. К нему нужно подготовится заранее. Вам понадобятся не только только документы, но еще определенный набор инструментов.
Давайте разберемся, как правильно принять квартиру от застройщика и как определить качество проделанных работ.
Что может понадобиться на приемке квартиры?
Качество стен, потолка, пола, дверей и инженерных коммуникаций вы вряд ли сможете определить на глаз. Даже опытные строители пользуются вспомогательными инструментами. Для приемки квартиры вам понадобятся:
- Лазерный уровень или осепостроитель. Это незаменимая вещь для приемки квартиры. Линии пересекаются под прямым углом, позволяя определить «кривизну» вертикальных и горизонтальных плоскостей. Аренда лазерного уровня вместе со штативом стоит около 250 гривен в день
- Лазерный дальномер. Можно измерить высоту потолков и площадь комнаты за несколько секунд. Его тоже можно взять в аренду, но лучше купить, он всегда пригодится в хозяйстве. Дальномеры стоят от 400 гривен
- Пузырьковый строительный уровень. Лучше взять подлиннее, где-то от 80 см. Поможет обнаружить искривление стяжки или откосов
- Мощный фонарик. Пригодится для осмотра санузлов, кладовок
- Строительный маркер черного или красного цвета
- Молоток среднего размера, чтобы простукивать пустоты
- Лампочка со стандартным цоколем Е27
- Любой электроприбор (например фен)
- Зажигалка или спички
- Блокнот, несколько листов бумаги А4, карандаш, ручка
Если чувствуете неуверенность в собственных силах, возьмите с собой на приемку специалиста. Обычно владельцы приходят с прорабом, который будет делать ремонт в квартире. Кроме того, есть компании, которые помогают людям найти строительные дефекты. Услуга специалиста стоит от 25 гривен за квадратный метр.
Что нужно проверять в квартире?
Принимать квартиру нужно в светлое время суток, при естественном освещении. Так у вас будет больше шансов увидеть недочеты:
- Измерьте площадь квартиры. Метраж по документам и в реальности должен сходиться. Во всех лазерных дальномерах есть функция измерения площади: делаете два замера и на экране автоматически появляется цифра
- Измерьте и осмотрите стены. Размеры должны соответствовать плану, стыки стен под 90 градусов. Не должно быть никаких трещин, сколов, торчащей арматуры. Направьте вертикальный луч лазерного осепостроителя в каждый угол. Если есть штукатурка, то допустимые отклонения по вертикали и горизонтали на 1 метр составляют не более 3 мм
- Проверьте ровность пола. Черновая стяжка не может быть идеально ровной, но перепад не должен быть больше 1 см на метр. Используйте пузырьковый строительный уровень, прикладывайте его в разных местах. Простучите пол молотком, звук должен быть одинаковым, это значит что в стяжке нет пустот. Если закрыть глаза на это обстоятельство, то в будущем стяжка может треснуть
- Осмотрите окна. На стеклах не должно быть царапин, ручки должны закрываться без усилий. Поместите лист бумаги А4 между окном и рамой — в закрытом положении его нельзя будет вытащить. Это говорит о том, что нет зазоров и все герметично
- Проверьте расположение розеток, а также выключателей и источников освещения, они должны соответствовать плану. Все розетки в комнате должны быть на одном уровне, проверьте это горизонтальной линией лазерного осепостроителя. Вкручивайте лампочку во все патроны, которые увидите. Если есть розетка, включите в нее электроприбор. При наличии проблем с проводкой, в щите выбьет автомат
- Измерьте дверные проемы и откосы. Это можно сделать пузырьковым или лазерным уровнем
- Проверьте работу вентиляции. Откройте окна, чтобы был приток воздуха, и поднесите пламя зажигалки к вентиляционному отверстию — оно должно отклониться. Также можно приложить лист бумаги, он должен прилипнуть
- Проверьте радиаторы отопления. Расстояние от поле не менее 7 см, а от стен не менее 3 см. Посмотрите, насколько ровно они висят, надежно ли установлены кронштейны
- Проверьте канализацию и водорозетки. Канализационная труба для унитаза должна быть 110 мм в диаметре, а для раковин 50 мм. Водорозетки холодной и горячей воды должны быть на одном уровне
Все недочеты, трещины, выбоины и пустоты обводите строительным маркером и подписывайте. Фотографируйте их на телефон: сперва крупный план, а потом общий, чтобы было понятно местонахождение. Делайте пометки в блокноте во время свой инспекции, старайтесь ничего не упустить.
Статья по теме: Как безопасно купить квартиру в Одессе — отвечаем на вопросы
Как быть, если обнаружили дефекты или несоответствия?
В этом случае нужно составить дефектный акт. У застройщика должен быть специальный бланк, но допустимо написать в произвольной форме. В акте нужно указать следующее:
- название объекта недвижимости и адрес
- причина составления акта — выявление недостатков перед приемом работ
- виды работ, которые нужно выполнить – перечень недостатков жилья
- подписи сторон – владелец квартиры и представитель застройщика
После подписания дефектного акта, его должен изучить эксперт. Он определяет, какие недочеты можно исправить, а какие являются несущественными. Затем застройщик устанавливает, кто именно должен устранять проблему — обычно это подрядчик. Когда виновный найден и проблема решена, владелец квартиры в новостройке приходит на повторную приемку. Если все в порядке, то стороны подписывают акт приема-передачи квартиры.
Читайте также: Как самостоятельно проверить квартиру в новостройке онлайн
Фото: Freepik