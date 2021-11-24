Прием квартиры в новостройке: инструкция для владельцев

Прием квартиры у застройщика — это радостное и волнительное событие. К нему нужно подготовится заранее. Вам понадобятся не только только документы, но еще определенный набор инструментов.

Давайте разберемся, как правильно принять квартиру от застройщика и как определить качество проделанных работ.

Что может понадобиться на приемке квартиры?

Качество стен, потолка, пола, дверей и инженерных коммуникаций вы вряд ли сможете определить на глаз. Даже опытные строители пользуются вспомогательными инструментами. Для приемки квартиры вам понадобятся:

Лазерный уровень или осепостроитель . Это незаменимая вещь для приемки квартиры. Линии пересекаются под прямым углом, позволяя определить «кривизну» вертикальных и горизонтальных плоскостей. Аренда лазерного уровня вместе со штативом стоит около 250 гривен в день

. Это незаменимая вещь для приемки квартиры. Линии пересекаются под прямым углом, позволяя определить «кривизну» вертикальных и горизонтальных плоскостей. Аренда лазерного уровня вместе со штативом стоит около 250 гривен в день Лазерный дальномер . Можно измерить высоту потолков и площадь комнаты за несколько секунд. Его тоже можно взять в аренду, но лучше купить, он всегда пригодится в хозяйстве. Дальномеры стоят от 400 гривен

. Можно измерить высоту потолков и площадь комнаты за несколько секунд. Его тоже можно взять в аренду, но лучше купить, он всегда пригодится в хозяйстве. Дальномеры стоят от 400 гривен Пузырьковый строительный уровень . Лучше взять подлиннее, где-то от 80 см. Поможет обнаружить искривление стяжки или откосов

. Лучше взять подлиннее, где-то от 80 см. Поможет обнаружить искривление стяжки или откосов Мощный фонарик . Пригодится для осмотра санузлов, кладовок

. Пригодится для осмотра санузлов, кладовок Строительный маркер черного или красного цвета

черного или красного цвета Молоток среднего размера, чтобы простукивать пустоты

среднего размера, чтобы простукивать пустоты Лампочка со стандартным цоколем Е27

со стандартным цоколем Е27 Любой электроприбор (например фен)

(например фен) Зажигалка или спички

или спички Блокнот, несколько листов бумаги А4, карандаш, ручка

Если чувствуете неуверенность в собственных силах, возьмите с собой на приемку специалиста. Обычно владельцы приходят с прорабом, который будет делать ремонт в квартире. Кроме того, есть компании, которые помогают людям найти строительные дефекты. Услуга специалиста стоит от 25 гривен за квадратный метр.

Что нужно проверять в квартире?

Принимать квартиру нужно в светлое время суток, при естественном освещении. Так у вас будет больше шансов увидеть недочеты:

Измерьте площадь квартиры . Метраж по документам и в реальности должен сходиться. Во всех лазерных дальномерах есть функция измерения площади: делаете два замера и на экране автоматически появляется цифра

. Метраж по документам и в реальности должен сходиться. Во всех лазерных дальномерах есть функция измерения площади: делаете два замера и на экране автоматически появляется цифра Измерьте и осмотрите стены . Размеры должны соответствовать плану, стыки стен под 90 градусов. Не должно быть никаких трещин, сколов, торчащей арматуры. Направьте вертикальный луч лазерного осепостроителя в каждый угол. Если есть штукатурка, то допустимые отклонения по вертикали и горизонтали на 1 метр составляют не более 3 мм

. Размеры должны соответствовать плану, стыки стен под 90 градусов. Не должно быть никаких трещин, сколов, торчащей арматуры. Направьте вертикальный луч лазерного осепостроителя в каждый угол. Если есть штукатурка, то допустимые отклонения по вертикали и горизонтали на 1 метр составляют не более 3 мм Проверьте ровность пола. Черновая стяжка не может быть идеально ровной, но перепад не должен быть больше 1 см на метр. Используйте пузырьковый строительный уровень, прикладывайте его в разных местах. Простучите пол молотком, звук должен быть одинаковым, это значит что в стяжке нет пустот. Если закрыть глаза на это обстоятельство, то в будущем стяжка может треснуть

Осмотрите окна . На стеклах не должно быть царапин, ручки должны закрываться без усилий. Поместите лист бумаги А4 между окном и рамой — в закрытом положении его нельзя будет вытащить. Это говорит о том, что нет зазоров и все герметично

. На стеклах не должно быть царапин, ручки должны закрываться без усилий. Поместите лист бумаги А4 между окном и рамой — в закрытом положении его нельзя будет вытащить. Это говорит о том, что нет зазоров и все герметично Проверьте расположение розеток , а также выключателей и источников освещения, они должны соответствовать плану. Все розетки в комнате должны быть на одном уровне, проверьте это горизонтальной линией лазерного осепостроителя. Вкручивайте лампочку во все патроны, которые увидите. Если есть розетка, включите в нее электроприбор. При наличии проблем с проводкой, в щите выбьет автомат

, а также выключателей и источников освещения, они должны соответствовать плану. Все розетки в комнате должны быть на одном уровне, проверьте это горизонтальной линией лазерного осепостроителя. Вкручивайте лампочку во все патроны, которые увидите. Если есть розетка, включите в нее электроприбор. При наличии проблем с проводкой, в щите выбьет автомат Измерьте дверные проемы и откосы . Это можно сделать пузырьковым или лазерным уровнем

. Это можно сделать пузырьковым или лазерным уровнем Проверьте работу вентиляции. Откройте окна, чтобы был приток воздуха, и поднесите пламя зажигалки к вентиляционному отверстию — оно должно отклониться. Также можно приложить лист бумаги, он должен прилипнуть

Проверьте радиаторы отопления . Расстояние от поле не менее 7 см, а от стен не менее 3 см. Посмотрите, насколько ровно они висят, надежно ли установлены кронштейны

. Расстояние от поле не менее 7 см, а от стен не менее 3 см. Посмотрите, насколько ровно они висят, надежно ли установлены кронштейны Проверьте канализацию и водорозетки. Канализационная труба для унитаза должна быть 110 мм в диаметре, а для раковин 50 мм. Водорозетки холодной и горячей воды должны быть на одном уровне

Все недочеты, трещины, выбоины и пустоты обводите строительным маркером и подписывайте. Фотографируйте их на телефон: сперва крупный план, а потом общий, чтобы было понятно местонахождение. Делайте пометки в блокноте во время свой инспекции, старайтесь ничего не упустить.

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Как быть, если обнаружили дефекты или несоответствия?

В этом случае нужно составить дефектный акт. У застройщика должен быть специальный бланк, но допустимо написать в произвольной форме. В акте нужно указать следующее:

название объекта недвижимости и адрес

причина составления акта — выявление недостатков перед приемом работ

виды работ, которые нужно выполнить – перечень недостатков жилья

подписи сторон – владелец квартиры и представитель застройщика

После подписания дефектного акта, его должен изучить эксперт. Он определяет, какие недочеты можно исправить, а какие являются несущественными. Затем застройщик устанавливает, кто именно должен устранять проблему — обычно это подрядчик. Когда виновный найден и проблема решена, владелец квартиры в новостройке приходит на повторную приемку. Если все в порядке, то стороны подписывают акт приема-передачи квартиры.

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