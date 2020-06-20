Как изменились пляжи за год? Часть 6: 16-я станция Большого Фонтана

Одесское побережье постоянно меняется. Новые стройки, пристройки, разнообразные конструкции на песке, заборы и прочее постоянно меняют вид прибрежной зоны. Мы решили сравнить, как за год поменялись популярные пляжи.

Пляж 16-й станции Большого Фонтана «Золотой берег» несомненно является одним из самых посещаемых пляжей среди жителей Киевского района. Это означает, что он, по сравнению с соседними пляжами, самый оборудованный. Но для пляжников с подстилками тоже найдется место.

Есть на этой локации несколько значимых изменений. Во-первых, новостройка в паре метров от пляжа выросла на несколько этажей. Работы на ней пока что запрещены судом. А во-вторых, на песчаной зоне появилось новое строение. Рабочие занимаются своим делом прямо во время разгара сезона. Чтобы заглушить звуки инструментов, они громко включают музыку.

Было/стало:



Было/стало:



Хорошая новость для родителей с малышами: на пляже расширили детскую зону. Тут есть и батут, и качели, и горки. Правда, доступны они для тех, кто готов за это платить.

Детская зона Детская зона Детская зона

Вместе с этим расширяется и зона предоставления платных услуг на песке. По сравнению с прошлым годом, на «Золотом береге» свободных мест стало меньше.

Было/стало:



Было/стало:



Набережная пока что никак не изменяется. Разве что опять-таки расширяются рестораны и кафе.

Кстати, если пройти по набережной вправо, то можно наткнуться на некий заброшенный пляж. Ранее он был закрыт, но ограждение убрали. Если решитесь пойти на этот пляж и позагорать возле разбитых лодок – будьте осторожны. Особенно присматривайте за детьми. На этом участке берега множество строительного мусора и опасных железных обломков.

Напомним, мы сравнивали, как изменились за год пляжи Отрада и Ланжерон, “Дельфин” и Чкаловский, Аркадия, “Чайка” и пляж для людей с инвалидностью, 12-я и 13-я станции Большого Фонтана.

Фото: Артем Виноградов

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