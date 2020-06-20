Во власти бесправия: как шезлонги, настилы и шатры полонили одесские пляжи (фото)

С каждым днем, выходя на улицу, мы, одесситы, все чаще замечаем, как меняется наш город. И если в большинстве европейских стран изменения могут быть к лучшему, у нас это из области фантастики. Так, с каждым годом усугубляется ситуация с пляжами Южной Пальмиры.

Арендаторы считают, что это их собственность, и осваивают не 30% пляжа, как им положено по закону, а всю зону отдыха целиком. Это не оставляет жителей города равнодушными, но большинство одесситов все-таки молча наблюдают за несусветной наглостью и бездействуют.

На пляже «Лузановка» есть дискотека под названием «Лемон». По сравнению с прошлым годом они захватили себе почти весь кусок берега напротив своего клуба. Вот так просто: ребята хорошо заработали и захотели большего. На первый взгляд, нормальное желание людей, если бы оно не нарушало права других граждан. Они оставили двухметровую полоску возле воды, где ютятся одесситы, а у них над головами разложили деревянные настилы, шатры, шезлонги и столы.

При этом отдыхающие покорно размещаются за выставленной чертой, и никто не задает вопросов владельцам клуба, «с какого перепуга они отжали пляж».

С прошлого года мы только и слышим от городских чиновников, что они всеми возможными способами меняют ситуацию. Мол, и полиция дежурит, и стенды с информацией на каждом углу, и с нерадивыми арендаторами будут судиться, а порядка как не было, так и нет.

И правда, какой же порядок возможен, если одни совсем потеряли совесть, а другие принимают это как должное. Сплошные «мыльные пузыри», про которые нам с воодушевлением рассказывают каждый день.

А между тем каждому гражданину нужно понимать – вход на территорию любого пляжа – бесплатный и беспрепятственный. Мы не должны поддаваться заблуждению, что предложение внести какую-то оплату перед тем, как зайти на пляж, заказать что-то может быть законным и обоснованным, а в случае отказа от навязчивых услуг нас не имеют права отправить отдыхать в другое место. Все подобные действия – это, в лучшем случае, самовольное, умышленное толкование норм закона с целью извлечения личной выгоды, в худшем — неприкрытое вымогательство.

И ведь ситуация с бесправием возникла не только в отношении захвата нашего с вами побережья. Это и пожары — из-за нарушения техники безопасности, и разрушения старого жилфонда — из-за нарушений строительных норм. Это махинации с городскими программами, которые служат для отмывания денег. Все у нас на глазах, прямо под носом.

Я призываю людей делать выводы! Я призываю одесситов подойти ответственно к своему городу, к его судьбе и к своим собственным законным интересам и даже жизни. Давайте дадим шанс нашему любимому городу. Наша Жемчужина у моря просто обязана процветать, принимать многочисленных туристов и приносить радость всем нам.

Фото: Галина Полищук

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.