Обменникам валюты запретили показывать курс на табло

Такой шаг у регулятора объяснили целью — минимизировать спекуляции на валютном рынке в условиях войны.

Теперь информация о курсе валют должна размещаться исключительно в кассах учреждений и их структурных подразделений.

А небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи запрещается указывать информацию об установленных курсах купли и продажи иностранных валют вне касс учреждений и их структурных подразделений.

В НБУ считают, что большие табло привлекают дополнительное чрезмерное внимание любыми цифровыми значениями или символами.

Напомним, что на этой неделе Нацбанк опустил официальный курс гривны к основным мировым валютам на 25%. И теперь по курсу НБУ 1 доллар стоит 36, 56 грн. При этом в обменниках курс растет почти каждый день и теперь там американскую валюту можно купить заплатив 41 грн за 1 доллар.