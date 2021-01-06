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Как хранить новогодние игрушки и мишуру

Как хранить новогодние игрушки и мишуру

Для многих новогодние украшения – это не просто игрушки, а настоящие драгоценности. Их коллекционируют, передают по наследству, сохраняя и продолжая семейные традиции.

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Храните украшения в оригинальной упаковке

Разные виды украшений требуют соответствующих условий хранения, поэтому не следует складывать стеклянные и пластмассовые, матовые и с блеском игрушки в одну коробку. Если игрушки совсем старые, их лучше обернуть крафт-бумагой или пергаментом, а затем бережно уложить в ячейку оригинальной коробки. Также отличным способом хранения украшений являются мягкие мешочки или сумочки, сшитые из любой другой мягкой ткани. Сгодится и поддон для яиц или одноразовый пластиковый контейнер. Подойдет еще картонная коробка, наполненная крошкой из пенопласта.

Внимание! Снимите острые элементы

Если во время сбора елочных игрушек не снимать с украшений острые крепления (крючки, подвесы), то их поверхность может быть оцарапана. Тем более что верхушки шаров очень часто выпадают из горлышек и теряются. Лучше сразу сложить все крепления в отдельный мешочек и поместить в коробку с теми же украшениями.

Что с мишурой и гирляндами?

Мишуру можно использовать для уплотнения и разделения игрушек. Дождик лучше намотать на открытки или картонки, как на катушки, тогда он не спутается и не порвется. А вот электронную гирлянду не нужно сматывать в клубок, даже если именно так продал ее производитель. Намотайте гирлянду на катушку, это может быть пластиковая бутылка или жестяная банка.

Где хранить украшения?

Хранить коробки с украшениями в подвальном помещении, гараже или на чердаке – плохая идея. Ведь обычно там сыро и развивается плесень. А это не пойдет на пользу елочным украшениям, внешний вид которых будет безвозвратно испорчен. Наиболее подходящим
местом для хранения игрушек является верхняя полка шкафа в комнате. А для большей сохранности можно сложить коробки в одну, большего размера.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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