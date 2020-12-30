Не думайте, что кофейная гуща – это отходы или бесполезная штука. Остатки кофе можно использовать вторично. А вот как и где – знают далеко не все.

Применение №1: удобрение для растений

Из кофейной гущи получается отличное удобрение для растений. Особенно хорошо оно подходит для плодовых деревьев и цветов: роз, азалий, рододендронов, гортензий и камелии. Гущу можно добавлять в компост или воду для полива растений. Если смешать с проваренным кофе семена морковки перед посевом, они прорастут быстрее, а сами плоды будут слаще и питательнее. Также кофе прибавляет почве кислотности и отпугивает вредителей.

Применение №2: порошок для мытья посуды

Благодаря своей грубой структуре кофейная гуща отлично оттирает засохшую грязь и остатки еды. Ее можно использовать для мытья кастрюль и сковородок вместо соды и бытовой химии.

Применение №3: маска против выпадения волос

С помощью кофейной гущи можно делать массаж кожи головы. Это укрепляет корни волос и способствует их росту. Процедуру нужно проводить перед мытьем головы, взяв немного перемолотого кофе и аккуратно втерев его в увлажненную водой кожу. Через 10-15 минут маску можно будет смыть.

Кофейную маску не рекомендуется делать блондинкам, так как кофе является натуральным красителем и может придать волосам темный оттенок.

Применение №4: маскировка царапин на мебели

Красящие свойства кофе могут пригодиться еще в маскировке царапин и потертостей на деревянной мебели. Для этого нужно приготовить насыщенный кофейный раствор из проваренной гущи, окунуть в него ватный диск и втирать натуральный краситель в царапину, пока она не сольется с остальной поверхностью мебели.

Применение №5: удаление жира

Кухонные полотенца часто пачкаются, особенно когда на них попадают капельки жира. Чтобы раз и навсегда избавиться от таких пятен, полотенце нужно сложить в кастрюлю, засыпать кофейной гущей и, залив водой, довести до кипения. Как только жидкость закипит, снять кастрюлю с огня и дать ткани настояться.

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