Новогодняя атрибутика: сколько стоят в Одессе елки, игрушки и декор?

До Нового года осталось чуть меньше месяца, а прилавки одесских магазинов уже заполнены разнообразной праздничной продукцией. Корреспондент «Одесской жизни» узнал, по какой цене она реализуются.

Ёлки на любой вкус

Как сообщили в Государственном агентстве лесных ресурсов, в городах Украины ёлочные базары должны открыться после 10 декабря. А для тех, кто не желает ждать или покупать живое дерево, во многих супермаркетах уже сейчас можно приобрести искусственную ёлку.

Современный ассортимент новогодних деревьев просто поражает своим разнообразием. Они отличаются по цвету, размеру и форме. Однако главный критерий при покупке — материал, из которого изготовлена ёлка, и от этого главным образом зависит и цена.

Ёлками класса «люкс» считаются литые. Особенность этих изделий в том, что каждую веточку деревца отливают в отдельной форме, благодаря чему ели придается форма, максимально близкая к натуральной. Срок хранения такого изделия — 10-15 лет. Огромный выбор литых ёлок в Одессе представлен в сети торговых центров «Эпицентр К». За стандартное дерево высотой 1,8 метра там просят от 2,5 до 14 тыс. гривен в зависимости от производителя. Ёлки чуть поменьше продают в среднем за 2 тыс. гривен, а за гигантов высотой до 2,6 метров хотят от 5 тыс. гривен.

Дешёвый и средний ценовые сегменты представляют ели из ПВХ (поливинилхлоридная пленка) или лески. Главные изготовители — китайские и тайваньские компании. Они имеют приятную мягкую текстуру и стоят гораздо меньше, чем литые. В сетевых супермаркетах «Таврия В» и «Сильпо» такие деревья продаются по цене до 2,5 тыс. гривен. Большой популярностью пользуются также небольшие настольные ёлки высотой от 20 до 50 см. Здесь они реализуются в среднем за 50-60 гривен за штуку.

Новогодние игрушки и декор

На сегодняшний день перечислить все виды новогодних «безделушек» просто невозможно, но мы видели основные товары. Начнем с гирлянд. Какие только не попадаются на прилавках: электрические и светодиодные, линейные и «шторные», белые и разноцветные. За обычную двухметровую гирлянду в наших супермаркетах просят 150-200 гривен. Но для тех, кто хочет сэкономить, в магазинах типа «все по 3» продаются такие же гирлянды по 45-50 гривен.

Ёлочных игрушек также существует огромное количество. Помимо классических «шариков», продаются колокольчики, звёздочки и многое другое. В основном они сделаны из пластмассы и продаются наборами. За один такой комплект просят до 200 гривен. Стеклянные игрушки более дорогие — 100-120 гривен за экземпляр. В последние годы в магазинах все чаще встречаются экоигрушки из дерева. Набор таких изделий реализуют в среднем за 350 гривен.

Среди прочих элементов новогоднего декора в огромном количестве также продаются статуэтки. В основном они изображают Деда Мороза. Цена на пластиковые начинается от 250 гривен, а за стеклянные и фарфоровые просят до 1,5 тыс. гривен.

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