Как долго будут продолжаться отключения света в Одессе

Как долго будут отключать свет

Сразу после атаки без света осталась значительная часть Одессы. Энергетики сообщили о применении экстренных графиков отключений. В этом случае они не дают прогнозов, когда поставки электроэнергии возобновят. Хотя до ночи, пусть и ненадолго, свет появился почти у всех одесситов.

С 27 августа применяются уже привычные отключения света по графикам. Наиболее удобный способ узнать график отключений, в таких случаях, — пользоваться телеграмм- или вайбер-ботом компании «Одесские электросети». Но можно просто зайти на сайт этой компании.

Как долго будут отключать свет по графикам — прогнозировать сложно. Для этого нужно по меньшей мере знать масштабы разрушений, а эта информация держится в секрете, чтобы не помогать врагу.

Кое-что о сроках восстановления пролил президент Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Иван Плачков. Он говорит, что жесткими отключения еще могут быть 1-2 недели, пока не восстановят распределительные системы.

– Ограничения будут действовать не только сегодня, а к сожалению, в ближайшее время – неделю две. Если еще не будет массированных атак. К сожалению, это была одна из самых массированных атак. Целью этой атаки было добиться тотального блэкаута в энергосистеме Украины. Этого не вышло. Энергетики очень быстро и профессионально реагировали. Удары были очень серьезные по распределительным сетям. Сейчас систему восстанавливают, но нужны очень серьезные ремонтные работы на распределительных устройствах, подстанциях, особенно высоковольтных, что сделать схему для обеспечения в полном объеме для потребителей, — сказал он в комментарии для медиа на следующий день после обстрела.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Сергей Нагорняк также говорит, что свет будут отключать в течение недели плюс-минус несколько дней.

— Фактически к воскресенью (до 1 сентября, — ред.), где-то немного меньше времени, где-то немного больше, для того, чтобы выровнять ситуацию. Я думаю, что отключения света будут продолжаться до недели ориентировочно, но с каждым днем ​​они будут менее продолжительны, – спрогнозировал депутат.

Сергей Нагорняк поблагодарил энергетиков за хорошо построенную защиту трансформаторов большой мощности, которая способна уберечь их от Шахедов и обломков ракет. Прямое попадание и в этом случае может быть роковым, но такое случается крайне редко.

Больше всего повреждений наносили именно осколки, но теперь украинские энергетики научились противодействовать им.

Надо помнить, что даже без этих обстрелов, энергетики и государство обещали нам жизнь без отключений только до начала отопительного сезона. С наступлением холодного времени года отключений не избежать. Поэтому рекомендуем готовиться к ним в любом случае.

Последствия удара по Одессе 26 августа

Напомним, что, по данным Одесской военной администрации, целью врага была энергетическая и гражданская инфраструктура региона. Семь человек получили ранения, среди них трое детей — 10-летний мальчик и девочка и 8-летний мальчик. Трое пострадавших, в том числе один ребенок, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь. Другие люди получили ушибы и ссадины.

В результате падения обломков ракет повреждены частные дома и большое количество автотранспорта (удар пришелся и по автопредприятию, на территории которого находилось богатое количество грузовиков). Правоохранители зафиксировали последствия этого преступления агрессора против гражданского населения.

Масштабы атаки

Насколько масштабной была вражеская атака, говорят цифры. По данным Воздушных сил ВСУ, враг 26 августа использовал против нас 127 ракет и 109 ударных БПЛА, всего 236 средств воздушного нападения. Из них удалось сбить 102 ракеты и 99 ударных беспилотников, всего 201 воздушную цель. Были применены ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования.

Главной целью атаки была критическая инфраструктура нашего государства, прежде всего, объекты энергетики. И, несмотря на эффективную работу противовоздушной обороны, попадания тоже были, в том числе в Одесском регионе.

Еще во время налета министр энергетики Украины Герман Галущенко написал в своих соцсетях: «Враг не оставляет планов лишить украинцев света… Ситуация сложная, последствия атак уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией».

Фото: ГСЧС Украины в Одесской области