Горело как спички: ракета нанесла ущерб одесской компании на миллионы евро

Напомним, в результате падения обломков ракет также были повреждены частные дома и большое количество автотранспорта. Также в Одесском районе есть сбои в электроснабжении.

Загорелось как спички

Работники транспортного предприятия рассказали, что пожар начался около 8:30, сразу же после пуска трех ракет, одна из которых попала на территорию предприятия.

Суммарно было уничтожено 30 тягачей, загруженных различными товарами. Сначала загорелись три машины, и вскоре огонь распространился на остальные, как спички, зажигающие друг друга. Когда тревога закончилась, спасатели быстро прибыли на место и потушили пожар.

На момент удара возле автомобилей находились несколько водителей, трое из которых получили травмы различной степени, в том числе осколочные и минно-взрывные. К счастью, все они остались живы, и коллеги вместе с волонтерами оперативно оказали им помощь и доставили пострадавших в больницу.

В компании заявили, что потери автомобилей и товара страховая компания не покрывает. Поэтому убытки от удара компания оценивает на миллионы евро.