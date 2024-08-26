Россия атаковала Одессу с воздуха — в городе раздались взрывы, виден дым (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Утро российские агрессоры начали с массированной воздушной атаки на Украину. Враг задействовал около сотни дронов-камикадзе типа шахед, десятки ракет различных типов.

Под удар попали разные регионы страны. Несколько сильных взрывов прозвучали в Одессе. Предварительно, город с моря обстреляли крылатыми ракетами “Калибр”, запущенными с кораблей черноморского флота рф. Ранее сообщалось, что в море вышли три ракетоносителя: фрегат, малый ракетный корабль и подводная лодка.

Предварительно, по информации мониторинговых каналов, на город заходили четыре ракеты. Возможно, часть удалось сбить, но, судя по столбам дыма, были и прилеты.

Из-за проблем с электричеством в Одессе не ходит городской электротранспорт — трамваи и троллейбусы.

ОБНОВЛЕНО в 9:25

Предварительно — пострадал объект энергетической инфраструктуры, там начался пожар. Информации о пострадавших пока не поступало.