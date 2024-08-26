Новости Одессы и Одесской области

Россия атаковала Одессу с воздуха — в городе раздались взрывы, виден дым (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Россия атаковала Одессу с воздуха — в городе раздались взрывы, виден дым (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Утром 26 августа 2024 года враг массированно атаковал Украину ракетами и дронами. В Одессе прозвучало несколько сильных взрывов. Виден дым, часть города осталась без электричества.

Утро российские агрессоры начали с массированной воздушной атаки на Украину. Враг задействовал около сотни дронов-камикадзе типа шахед, десятки ракет различных типов. 

Под удар попали разные регионы страны. Несколько сильных взрывов прозвучали в Одессе. Предварительно, город с моря обстреляли крылатыми ракетами “Калибр”, запущенными с кораблей черноморского флота рф. Ранее сообщалось, что в море вышли три ракетоносителя: фрегат, малый ракетный корабль и подводная лодка. 

Предварительно, по информации мониторинговых каналов, на город заходили четыре ракеты. Возможно, часть удалось сбить, но, судя по столбам дыма, были и прилеты.

Из-за проблем с электричеством в Одессе не ходит городской электротранспорт — трамваи и троллейбусы.

ОБНОВЛЕНО в 9:25

Предварительно — пострадал объект энергетической инфраструктуры, там начался пожар. Информации о пострадавших пока не поступало.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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