Як довго триватимуть відключення світла в Одесі 

Як довго відключатимуть світло

Відразу після атаки без світла залишилися значна частина Одеси. Енергетики повідомили про застосування екстрених графіків відключень. В цьому випадку вони не дають прогнозів, коли постачання електроенергії відновлять. Хоча до ночі, нехай і ненадовго, світло з’явилося майже у всіх одеситів.

З 27 серпня застосовуються вже звичні відключення світла за графіками. Найбільш зручний спосіб дізнатися графік відключень, в таких випадках, – користуватися телеграм- або вайбер-ботом компании “Одеські електромережі”. Но можна і просто зайти на сайт цієї компанії.

Як довго будуть відключати світло за графіками – прогнозувати складно. Для цього потрібно, щонайменше, знати масштаби руйнувань, а ця інформація тримається в секреті, щоб не допомагати ворогові.

Трохи світла про строки відновлення пролив президент Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї Іван Плачков. Він каже, жорсткими відключення ще можуть бути 1-2 тижні, доти, поки не відновлять розподільчі системи.

– Обмеження будуть діяти не тільки сьогодні, а на жаль, найближчим часом – тиждень два. Якщо не буде ще масованних атак. На жаль, це була одна із найбільш масованних атак. Метою цієї атаки було досягнути тотального блекауту в енергосистемі України. Цього не сталося. Енергетики дуже швидко і професійно реагували. Удари були дуже серьозні по розподільчим мережам. Зараз систему відновлюють, але потрібні дуже серйозні ремонтні роботи на розподільчих пристроях, на підстанціях, особливо високовольтних, що зробити схему для забезпечення в повному обсязі для споживачів, – сказав він у коментарі для медіа.

Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат Сергій Нагорняк також каже, що світло відключатимуть протягом тижня, плюс-минус кілька днів.

– Фактично до неділі (до 1 вересня, – ред), десь трошки менше часу, десть трохи більше для того, аби вирівняти ситуацію. Я думаю, що відключення світла триватимуть до тижня орієнтовно, але з кожним днем вони будуть менш тривалі, – спрогнозував депутат.

Сергій Нагорняк подякував енергетикам за гарно збудований захист трансформаторів великої потужності, який здатен вберегти їх від Шахедів та уламків ракет. Пряме влучання і в цьому випадку може бути фатальним, але таке трапляється вкрай рідко.

Найбільші ушкодження спричиняли саме уламки, але тепер українськи енергетики навчилися протидіяти ним.

Треба пам’ятати, що навіть без цього обстрілу, енергетики та держава обіцяли нам життя без відключень лише до початку опалювального сезону. З настанням холодної пори року відключень не уникнути. Тому радимо готуватися до них в любому випадку.

Наслідки удару по Одесі 26 серпня

Нагадаємо, що за даними Одеської військової адміністрації, ціллю ворога була енергетична та цивільна інфраструктура регіону. Семеро людей отримали поранення, серед них троє дітей – 10-річні хлопчик та дівчинка і 8-річний хлопчик. Троє постраждалих, зокрема й одна дитина, госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. Їм надається вся необхідна допомога. Інші люди отримали забої й садна.

Внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та велика кількість автотранспорту (удар прийшовся і по автопідприємству, на території якого знаходилась багата кількість вантажівок). Правоохоронці зафіксували наслідки цього злочину агресора проти цивільного населення.

Масштаби атаки

Наскільки масштабною була ворожа атака, говорять цифри. За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог 26 серпня використав проти нас 127 ракет та 109 ударних БпЛА, усього 236 засобів повітряного нападу. З них вдалося збити 102 ракети та 99 ударних безпілотників, усього 201 повітряну ціль. Були застосувавши ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування.

Головною ціллю атаки була критична інфраструктура нашої держави, перш за все об’єкти енергетики. І, незважаючи на ефективну роботу протиповітряної оборони, влучання також були, в тому числі в Одеському регіоні.

Ще під час нальоту міністр енергетики України Герман Галущенко написав у своїх соцмережах: “Ворог не залишає планів позбавити українців світла… Ситуація складна, наслідки атак уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією”.

Фото: ДСНС України в Одеській області