Новости Одессы и Одесской области

В Одессе ввели экстренные отключения света – графики не работают

В Одессе ввели экстренные отключения света – графики не работают

Из-за сложной ситуации в украинской энергетике после массированного обстрела россиянами 26 августа, сегодня, во вторник, 27 августа, во второй половине дня в ряде областей Украины, в том числе и в Одесской, снова начали действовать экстренные отключения света. То есть графики на данный момент не действуют.

Об этом сообщили в компании ДТЭК «Одесские электросети».

«К сожалению, из-за сложной ситуации Укрэнерго вынуждено снова ввести экстренные отключения в Одесской области. Пока графики отключений не действуют», – констатируют в компании, добавив, что энергетики всей страны «работают неустанно, чтобы как можно быстрее вернуть свет в наши дома».

Ранее сообщалось, что сегодня графики отключений электроэнергии будут действовать на протяжении всех суток. Отключать свет будут даже в «светло-серых» зонах.

Как будут отключать свет 28 августа

По обновленной информации НЭК «Укрэнерго», завтра, 28 августа, в течение всех суток во всех регионах будут действовать две очереди отключений.

Напомним, очередь – это группа бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт. Потребление в областях отличается по объему, поскольку зависит от объема потребления критической инфраструктуры и количества промышленных предприятий, импортирующих более 80% объема своего потребления.

Две очереди отключений предполагают 8 часов без света в сутки.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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