В Одессе ввели экстренные отключения света – графики не работают

Об этом сообщили в компании ДТЭК «Одесские электросети».

«К сожалению, из-за сложной ситуации Укрэнерго вынуждено снова ввести экстренные отключения в Одесской области. Пока графики отключений не действуют», – констатируют в компании, добавив, что энергетики всей страны «работают неустанно, чтобы как можно быстрее вернуть свет в наши дома».

Ранее сообщалось, что сегодня графики отключений электроэнергии будут действовать на протяжении всех суток. Отключать свет будут даже в «светло-серых» зонах.

Как будут отключать свет 28 августа

По обновленной информации НЭК «Укрэнерго», завтра, 28 августа, в течение всех суток во всех регионах будут действовать две очереди отключений.

Напомним, очередь – это группа бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт. Потребление в областях отличается по объему, поскольку зависит от объема потребления критической инфраструктуры и количества промышленных предприятий, импортирующих более 80% объема своего потребления.

Две очереди отключений предполагают 8 часов без света в сутки.