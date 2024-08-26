Утренний удар по Одесской области: количество пострадавших возросло, среди раненых — дети (фото)

Ранне сообщалось о четырех пострадавших. По уточненым данным, которые сообщили в полиции Одесской области, среди раненых сегодня есть три ребенка — мальчики 10-ти и 7-ми лет и 10-летняя девочка.

В медучреждение в состоянии средней степени тяжести госпитализирована 60-летняя женщина. Также двое детей — 10-летняя девочка и 8-летний мальчик — получили ушибы и ссадины.

Информация о количестве пострадавших уточняется.

Также враг нанес ущерб гражданским объектам.

В частности, повреждены частные дома и транспортные средства. Спасатели показали ликвидацию последстви1 утренней атаки.

Правоохранители на месте документируют очередное военное преступление россии.

«Призываем всех реагировать на сигнал «Воздушная тревога», в случае угрозы направляться в укрытие и находиться там до сигнала «Отбой»», — предупреждают в полиции.

Рашисты запустили по Украине сотни ракет и дронов

В понедельник утром россия нанесла по Украине один из крупнейших ударов, применив более сотни ракет различных типов и около сотни БПЛА Shahed, есть погибшие, более десятка человек ранены, заявил президент Владимир Зеленский.

«Сейчас по всей стране продолжается ликвидация последствий российского удара. Это был один из крупнейших ударов — комбинированный. Более сотни ракет различных типов и около сотни «шахедов». И как большинство предыдущих российских ударов, этот такой же подлый, нацеленный на критическую гражданскую инфраструктуру», — сказал Зеленский в своем видеообращении.

Фото — ГСЧС Одесской области