Новости Одессы и Одесской области

Утренний удар по Одесской области: количество пострадавших возросло, среди раненых — дети (фото)

Утренний удар по Одесской области: количество пострадавших возросло, среди раненых — дети (фото)

В результате массированной ракетной атаки по Одесской области 26 августа пострадали семь человек, среди раненых — три ребенка. Повреждены частные дома и большое количество автотранспорта.

Ранне сообщалось о четырех пострадавших.  По уточненым данным, которые сообщили в полиции Одесской области, среди раненых сегодня есть три ребенка — мальчики 10-ти и 7-ми лет и 10-летняя девочка.

В медучреждение в состоянии средней степени тяжести госпитализирована 60-летняя женщина. Также двое детей — 10-летняя девочка и 8-летний мальчик — получили ушибы и ссадины.

Информация о количестве пострадавших уточняется.

Также враг нанес ущерб гражданским объектам.

ракетная атака 26 августа

В частности, повреждены частные дома и транспортные средства. Спасатели показали ликвидацию последстви1 утренней атаки.

ракетная атака 26 августа
ракетная атака 26 августа
ракетная атака 26 августа
ракетная атака 26 августа

 

Правоохранители на месте документируют очередное военное преступление россии.

«Призываем всех реагировать на сигнал «Воздушная тревога», в случае угрозы направляться в укрытие и находиться там до сигнала «Отбой»», — предупреждают в полиции.

Рашисты запустили по Украине сотни ракет и дронов

В понедельник утром россия нанесла по Украине один из крупнейших ударов, применив более сотни ракет различных типов и около сотни БПЛА Shahed, есть погибшие, более десятка человек ранены, заявил президент Владимир Зеленский.

«Сейчас по всей стране продолжается ликвидация последствий российского удара. Это был один из крупнейших ударов — комбинированный. Более сотни ракет различных типов и около сотни «шахедов». И как большинство предыдущих российских ударов, этот такой же подлый, нацеленный на критическую гражданскую инфраструктуру», — сказал Зеленский в своем видеообращении.

Фото — ГСЧС Одесской области

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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