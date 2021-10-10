К 80‑летию обороны Одессы: как милиция охраняла город

Лето 1941 года мало чем отличалось для Одессы от предыдущих курортных сезонов. Множество приезжих, большое количество развлечений, концертов, спортивных соревнований, театральных спектаклей. На воскресный день 22 июня ожидалось столько культурных мероприятий, что накануне был собран весь личный состав областного управления и одиннадцати городских отделений милиции.

Выходной день для одесской милиции отменялся, для обеспечения порядка в городе приказано было всем быть наготове. Кто из них мог предполагать, что переживания по поводу дежурства в выходной через несколько часов покажутся такой малостью.

Так в Одессе начиналась война

Вот как вспоминает утро 22 июня комиссар милиции III ранга в отставке, тогдашний начальник управления милиции Одесской области Александр Кузьменко:

«На рассвете 22 июня меня разбудил телефонный звонок. В тот же момент я услышал, что к дому подъехала машина. В телефонной трубке узнал голос начальника Управления НКВД по Одесской области Малинина:

– Быстрее приезжайте в управление, машина за вами послана!

– Что случилось, Леонид Андреевич?

– Война! Германия напала на Советский Союз. На границах идут бои…».

Совещание в кабинете Малинина длилось недолго. Только были определены задачи одесской милиции в период военного времени, как над Одессой появились немецкие бомбардировщики. Они сбросили несколько бомб на мирный город. В одном из районов был разрушен большой жилой дом.

Увы, кроме тех людей, которые сочувствовали и помогали пострадавшим, сразу нашлись и любители легкой наживы – грабители и мародеры слетались на горе людей, как стервятники. Незамедлительно на место прибыла группа работников милиции. Они не только помогали в расчистке участка, но и следили за порядком и не давали разгуляться тем, кто стремился «нагреть руки» на чужой беде.

Грабители и мародеры

Однажды во время ночной бомбежки – а немцы проявляли с наступлением сумерек особенную активность – пострадал музей Пушкина. Оперативная группа милиции занималась спасением экспонатов музея. В это время на гостиницу «Красная» (ныне «Бристоль») упала зажигательная бомба, начался пожар. Воспользовавшись суматохой, грабители проникли в гостиницу и начали набивать чемоданы. Набрав сколько могли (по два чемодана на каждого), черным ходом они выскользнули во двор, рассчитывая в общей неразберихе остаться незамеченными, но тут же были задержаны сотрудниками милиции первого городского отделения.

Не брезговали преступники и малой наживой. Во время воздушной тревоги, когда одесситы прятались в укрытиях, они проникали в опустевшие квартиры, грабили, забирали все более или менее ценное.

Именно тогда с помощью групп общественного порядка были организованы круглосуточные дежурства у каждого подъезда каждого жилого дома, усилена постовая и патрульная служба милиции. Патрулировали на машинах, ночью в городе можно было увидеть конные разъезды, которые не покидали свой пост и во время воздушной тревоги.

По свидетельству Александра Кузьменко, в период с 22 июня по 15 октября 1941 года было задержано за мародерство 78 человек, за спекуляцию арестовали 419 человек, за кражи – 116. Кроме того, правоохранители выявили почти 1,3 тысячи дезертиров и более 3 тысяч «уклонистов». Свыше двух сотен человек попали в тюрьму за контрреволюционную агитацию. Не дремали шпионы и диверсанты, они использовали для подрывной деятельности каждый удобный случай, – рассказывает хранитель фондов музея Главного управления Национальной полиции в Одесской области Светлана Кривчук-Новак.

Ранее мы рассказывали о том, как одесситы боролись с оккупантами в годы Второй мировой войны.

Семьдесят три дня обороны: с 5 августа по 16 октября

5 августа началась героическая оборона Одессы. В первые дни осадного положения был создан оперативный отряд милиции в количестве 1200 человек. Задачей отряда была ликвидация мелких групп противника, а таких попыток диверсионных проникновений в город случалось немало.

* * *

В ту ночь шла обычная проверка пикетов. Отряд одесской милиции, подъехав к Аркадийскому парку, оставил машину, люди отправились к посту. В это время раздались выстрелы, звук шел с моря, проверяющие побежали к побережью и там нашли пикет. Старший пикета доложил о задержании трех немцев, приставших к берегу на резиновой лодке. Диверсанты были одеты в форму советских моряков, вооружены пистолетами, имели две портативные рации, ракеты и взрывчатку. Задержанные под усиленным конвоем были отправлены в управление.

За героическую оборону с 5 августа по 16 октября 1941 года Одесса была удостоена звания «Город-герой».

Ликвидация вражеского десанта

Поздней ночью Александру Кузьменко сообщили по телефону, что в районе четвертой станции Большого Фонтана зафиксирована высадка воздушного десанта. Подобные сообщения поступали часто, бывало, что они не подтверждались, но отреагировать было необходимо. Выслали группу милиционеров. Через некоторое время прибыл мотоциклист с донесением от старшего группы. Он сообщал, что десант не обнаружен, но недалеко от трамвайной линии найдены мины замедленного действия, спущенные на парашютах. Очевидно, их и приняли за людей. Фашисты часто сбрасывали такие мины на трамвайные линии, где-нибудь на окраине города. В результате гибли люди, нарушалось транспортное движение. На этот раз жертв не было, на место диверсии прибыли саперы, мины были обезврежены.

* * *

Оперативный отряд одесской милиции дежурил днем и ночью в полной боевой готовности – и отдыхать им не приходилось. Так, в глухую осеннюю ночь поступило сообщение о том, что на улице Нежинской из пустующего многоэтажного дома передаются какие-то световые сигналы. На место тут же выехала оперативная группа во главе с начальником уголовного розыска М. М. Пухальским, два больших дома были блокированы и осмотрены, но диверсанты не обнаружены. Начался артиллерийский налет. Было решено блокировку домов не снимать, а утром еще раз их проверить.

С рассветом отряд милиционеров Одессы снова вышел на поиски. Осмотрели все этажи, подвалы, чердачные помещения, но никого не нашли. Тогда проверили пустовавшее здание на противоположной стороне улицы и здесь, в одном из подвалов, увидели спящих на койках гитлеровцев. При них была портативная рация, ракеты, пистолеты и другое шпионское снаряжение. Немцы были одеты в штатское, один из них хорошо владел русским языком. Вражеские корректировщики были переданы в штаб Приморской армии.

Октябрь 1941 года: отступление из Одессы

Вскоре в городе была введена карточная система, что тут же дало сигнал спекулянтам и мошенникам. В снабженческих организациях начались хищения, но их быстро раскрыли.

Наступил тот трагический день, когда было объявлено об отступлении регулярных войск. Стало известно, что одесская милиция будет уходить из города с последними частями армии, а до этого необходимо было сделать вид, что милицейские части продолжают нести свою службу – и даже в усиленном режиме. Усиление патрульной службы в городе было призвано маскировать эвакуацию, вводить в заблуждение фашистскую разведку. Чтобы постовые и регулировщики были более заметными, им выдали белые перчатки, а вместо касок – форменные фуражки.

15 октября главные силы Одесского оборонительного района начали отход с фронта. К концу дня из города сняли патрульных и постовых. К тому времени были погружены на транспорт главные силы войск, оборонявших Одессу, небольшие подразделения прикрытия прибыли в порт после полуночи.

22 декабря 1942 года Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль «За оборону Одессы». Всего медалью «За оборону Одессы» награждено около 30 тысяч человек.

В 1967 году медаль «За оборону Одессы» была вручена и одесской милиции.

Фото и документы предоставлены музеем Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Елена Антонова

Ранее мы рассказывали о том, как эвакуировалась Одесса летом 1941 года.