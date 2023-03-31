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Юмор всегда актуален: как он спасает психику и помогает во время войны

Юмор всегда актуален: как он спасает психику и помогает во время войны

Смеяться и шутить нужно для того, чтобы совершать серьезные дела, — говорил греческий философ Аристотель. Это мнение подтверждают и психологи. Так почему стоит использовать юмор, чтобы пережить опыт войны, читайте в нашем материале.

Смеяться важно для психики

психолог Юлия Арсиенко

психолог Юлия Арсиенко

Нет такой темы, для которой украинцы не сделали бы мерч или мем. Если бы не юмор, то я, наверное, уже утонула бы в горе и яростных новостях. Так думаю каждый день. И не одна я так считаю.

В ленте соцсетей часто можно встретить одну за другой публикации о сборе на дрон, какую-то шутку и сводку по ситуации на Юге. Затем снова очередной коллаж о путине за решеткой. Задонатили на армию, перепостили в сториз Инстаграм убийцу путина в образе «леди Гааги», пошутили, посмеялись и пошли дальше работать на победу. Пожалуй, в этом описании многие себя узнают.

Психологиня Юлия Арсиенко считает юмор вспомогательным. По ее мнению, юмор, склонность к самоиронии и критическое мышление являются важнейшими не только во время войны, но и во всех сложных ситуациях.

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— Человеческая психика не способна все время быть в напряжении, она очень адаптивна. Феноменом такой творческой адаптации является юмор и самоирония, — отметила психологиня.

Она объясняет, что этот феномен мы видим в мемах и видео в ТикТоке, стендапе и просто в общении между собой. Специалист считает, что это хороший способ справиться с тревогой и страхом. Благодаря юмору мы получаем разрядку психического напряжения.

— А еще с помощью самоиронии мы можем выразить сложные чувства и легализовать их этим способом, — отметила Юлия Арсиенко.

«Актуален» ли юмор во время войны

Психологиня заметила юмор военных. Она объяснила, что наши герои все время службы находятся в опасности, видят ужасные вещи и должны выдерживать сложные физические и моральные условия. Поэтому, по ее мнению, у них просто нет другого выхода, кроме как с юмором подходить к своему делу. Так они демонстрируют стремление к победе, жизни на фронте, силе, мощи и несокрушимости. Если не с юмором, то как?

— Юмор как раз «акутален», потому что хорошо все, что помогает оставаться целостными, — подчеркнула Юлия Арсиенко.

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Мы наблюдаем, как военные спасают животных, как эти «боевые котики» дарят ласку и тепло, растя на фронтовых локациях, как воины танцуют и поют песни, как делают свое дело и с улыбкой комментируют свои действия. По мнению психологини, все это и есть пример применения юмора как инструмента, помогающего справиться с крайне тяжелыми обстоятельствами.

Как смехотерапия лечит человека

психолог Юлия Ермакова

психолог Юлия Ермакова

Практический психолог Юлия Ермакова рассказала о направлении в психологии — «смехотерапию». Его широко используют в США и Европе. Применяют в качестве дополнительного метода лечения при депрессивных и тревожных расстройствах. Смысл лечения в повышении нейромедиаторов.

— Когда человек смеется, то его организм высвобождает дофамин, повышающий уровень удовольствия, и поднимающий настроение серотонин. Когда человек смеется, он выделяет эндорфин, который регулирует стресс и может вызвать приятное чувство, — сообщила Юлия Ермакова.

Специалист считает, что юмор является мощным инструментом. Во время войны или стрессовых ситуациях он помогает человеку снизить напряжение и расслабиться. Из-за шуток мы можем проговаривать сложные вещи, преодолевать страхи.

Юлия Ермакова советует не забывать, что сейчас у людей восприятие очень обостренное, уязвимое. Не все люди готовы к шуткам. Некоторые из них могут воспринимать их слишком лично, обижаться. И когда мы шутим в какой-то компании, с друзьями, то не забывайте, что юмор не должен обесценивать человека или обижать его. Ведь у каждого индивидуальное отношение к шуткам.

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— Юмор — это своеобразный маркер о психологическом состоянии человека, — отметила Юлия Ермакова.

По ее мнению, юмор, шутки, улыбка могут придавать сил, мотивировать, вдохновлять. И все это, несмотря на сложности, усталость, страхи и переживания, которые выпали украинцам. Так что хороший и качественный юмор полезен для здоровья.

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Ольга Лопатюк ПРОФИЛЬ

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