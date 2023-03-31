Юмор всегда актуален: как он спасает психику и помогает во время войны

Смеяться и шутить нужно для того, чтобы совершать серьезные дела, — говорил греческий философ Аристотель. Это мнение подтверждают и психологи. Так почему стоит использовать юмор, чтобы пережить опыт войны, читайте в нашем материале.

Смеяться важно для психики

Нет такой темы, для которой украинцы не сделали бы мерч или мем. Если бы не юмор, то я, наверное, уже утонула бы в горе и яростных новостях. Так думаю каждый день. И не одна я так считаю.

В ленте соцсетей часто можно встретить одну за другой публикации о сборе на дрон, какую-то шутку и сводку по ситуации на Юге. Затем снова очередной коллаж о путине за решеткой. Задонатили на армию, перепостили в сториз Инстаграм убийцу путина в образе «леди Гааги», пошутили, посмеялись и пошли дальше работать на победу. Пожалуй, в этом описании многие себя узнают.

Психологиня Юлия Арсиенко считает юмор вспомогательным. По ее мнению, юмор, склонность к самоиронии и критическое мышление являются важнейшими не только во время войны, но и во всех сложных ситуациях.

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— Человеческая психика не способна все время быть в напряжении, она очень адаптивна. Феноменом такой творческой адаптации является юмор и самоирония, — отметила психологиня.

Она объясняет, что этот феномен мы видим в мемах и видео в ТикТоке, стендапе и просто в общении между собой. Специалист считает, что это хороший способ справиться с тревогой и страхом. Благодаря юмору мы получаем разрядку психического напряжения.

— А еще с помощью самоиронии мы можем выразить сложные чувства и легализовать их этим способом, — отметила Юлия Арсиенко.

«Актуален» ли юмор во время войны

Психологиня заметила юмор военных. Она объяснила, что наши герои все время службы находятся в опасности, видят ужасные вещи и должны выдерживать сложные физические и моральные условия. Поэтому, по ее мнению, у них просто нет другого выхода, кроме как с юмором подходить к своему делу. Так они демонстрируют стремление к победе, жизни на фронте, силе, мощи и несокрушимости. Если не с юмором, то как?

— Юмор как раз «акутален», потому что хорошо все, что помогает оставаться целостными, — подчеркнула Юлия Арсиенко.

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Мы наблюдаем, как военные спасают животных, как эти «боевые котики» дарят ласку и тепло, растя на фронтовых локациях, как воины танцуют и поют песни, как делают свое дело и с улыбкой комментируют свои действия. По мнению психологини, все это и есть пример применения юмора как инструмента, помогающего справиться с крайне тяжелыми обстоятельствами.

Как смехотерапия лечит человека

Практический психолог Юлия Ермакова рассказала о направлении в психологии — «смехотерапию». Его широко используют в США и Европе. Применяют в качестве дополнительного метода лечения при депрессивных и тревожных расстройствах. Смысл лечения в повышении нейромедиаторов.

— Когда человек смеется, то его организм высвобождает дофамин, повышающий уровень удовольствия, и поднимающий настроение серотонин. Когда человек смеется, он выделяет эндорфин, который регулирует стресс и может вызвать приятное чувство, — сообщила Юлия Ермакова.

Специалист считает, что юмор является мощным инструментом. Во время войны или стрессовых ситуациях он помогает человеку снизить напряжение и расслабиться. Из-за шуток мы можем проговаривать сложные вещи, преодолевать страхи.

Юлия Ермакова советует не забывать, что сейчас у людей восприятие очень обостренное, уязвимое. Не все люди готовы к шуткам. Некоторые из них могут воспринимать их слишком лично, обижаться. И когда мы шутим в какой-то компании, с друзьями, то не забывайте, что юмор не должен обесценивать человека или обижать его. Ведь у каждого индивидуальное отношение к шуткам.

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— Юмор — это своеобразный маркер о психологическом состоянии человека, — отметила Юлия Ермакова.

По ее мнению, юмор, шутки, улыбка могут придавать сил, мотивировать, вдохновлять. И все это, несмотря на сложности, усталость, страхи и переживания, которые выпали украинцам. Так что хороший и качественный юмор полезен для здоровья.

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