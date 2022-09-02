Между 1 апреля и 2 сентября: как шутят одесситы?

Обстрелы, безработица, комендантский час и прочие беды военного времени – это повод не только для страхов, но и для извечного одесского юмора. Как и по поводу чего мы шутили в этом году между Юмориной и Днем города и в чем сумели найти забавное? Вспоминаем – с выдержками из блога журналистки «Одесской жизни» за это время.

Апрель: бабка и «бабки»

Появилась новость о том, что беженку в Одессе цинично обокрали, присвоив все ее сбережения, но злоумышленник задержан и ждет суда.

Первым, что я увидела с утра, был вариант: «Беженку с маленьким ребенком в Одессе обокрали!». Комментарии от одесситов соответствующие: «Расстрелять тварь!», «К стенке вора!», «По законам военного времени!».

Ближе к обеду попался уточненный вариант: «Одесситка обокрала беженку, присвоив все ее сбережения». Комментарии несколько смягчились. Кое-кто и тут требовал хотя бы «придушить» или «отметелить, шоб знала», но в целом народ соглашался и на принудительную отработку на передовой с внушительной отсидкой, если выживет.

К вечеру в заголовки вынесли самую пикантную подробность: «70-летняя одесситка обокрала беженку с ребенком».

Комментаторы сцепили зубы и процедили: «Блин, ну так же все равно нельзя…», «Да посадите бабку и пусть сидит!», «Да уж… если это она с голодухи, то в тюрьме хоть покормят».

* * * * *

Подруга-одесситка 42 лет делится впечатлениями, как пыталась устроиться продавцом в одну шикарную «Оптику».

Вышел к ней какой-то замзамдиректора и молвил человеческим голосом:

– Вы нам, уж извините, по внешним параметрам не очень подходите…

– Я себя в зеркале хорошо вижу, не переживайте! – перебила его моя веселая подруга. – Понимаю, в обычное время вам юные модели за прилавок требуются. Но я прикинула, что они уже почти все поразъехались с перепугу. Так, может, вы уже и таких, из моей категории, брать начнете?

Пригорюнился замзамдиректора и уточнил, что рыжих они до сих пор на работу не принимают, даже в мирное время, даже юных моделей рыжих не брали, потому что директор считает рыжие волосы чрезмерно вызывающими и отвлекающими от успешной торговли.

– Правда, есть кое-какой вариант! – оживился вдруг замзамдиректора. – Есть у меня другой знакомый директор по кое-чему, так вот он как раз ищет исключительно рыженьких, очень уж рыженьких любит, можете туда попробовать…

* * * * *

18-летняя старшая дочь пошла на подработку, где трудится над откосами оконных ниш. 40-летний муж-строитель второй месяц сидит без работы.

– Дожили, что муж сидит дома, а ребенок на работу ходит! – печально говорю я. – Ребенок толком не доучился, а уже вкалывает… Дожили!

– Да, дожили, – довольно поддакивает муж с дивана. – Наконец-то!

Май: высокий культурный уровень

Большинство знакомых при встрече сообщают с волнением, что они уже так много написали и сделали хорошего для Украины, что если Одессу возьмут враги, то их наверняка расстреляют первыми.

Приходится одергивать по-дружески:

– Ну, ну! Давайте не впадать в грех чрезмерной гордыни! Тут много и гораздо более заслуженных людей, чем мы!

* * * * *

Рассматриваем с мужем роскошный каталог с картинами современного искусства. Ерунда там сплошная, если честно. Тыкаю пальцем в одну из картин и хихикаю:

– А это будто ты со стройки пришел и опять фотки со сложной прирезкой по плитке показываешь!

И муж кивает, конечно.

– Это потому, – говорю, – ты соглашаешься, что у нас с тобой один культурный уровень на двоих.

– Да уж. И тот уровень я, кажется, со стройки принес…

Июнь: пес и «последний русский»

Увезла дочерей в Прагу и вернулась через месяц.

Пес наш, хоть в календаре и не силен, долготу отсутствия моего явно оценил. И теперь каждый раз, как я пытаюсь выйти из дому, бежит к мужу и принимается тревожно ворчать, указывая лапой в мою сторону: «Эта дура опять куда-то собралась, ну смотри! Где ее поводок?!»

– Видимо, он решил, что я оказалась довольно глупой собакой. Испугалась обстрела, убежала куда-то, потерялась и долго не могла найти дорогу домой.

Муж отвечает не без сарказма:

– Нет, ну в каком-то смысле пес таки прав…

* * * * *

Заявила вчера друзьям, что я все-таки против отмены у нас советской и российской культуры. Ведь очень многое из продукции советисто-российской заиграло сейчас такими свежими, такими актуальными красками!

Вот, например, «Гардемарины», которые то «вперед», то «виват». Особенно та сцена, где де Брильи в ужасе глядит на свою зазнобу с незнакомым мужиком и вопит:

– Звезда моя! А почему вы целуетесь?!

И Анастасия поясняет ему, снисходительно улыбаясь:

– Сережа, ну это же ПОСЛЕДНИЙ русский!

Нам сейчас такое снимать неприлично даже будет, в Европах не поймут. А тут все уже снято. И хорошо же!

Июль: не Арестовичем единым

На днях стояла и курила у «Клуба одесситов» с самым развязным видом.

Подошел мужик лет тридцати и потребовал:

– Эй! А подскажите, как пройти в женский монастырь? Тут должен быть неподалеку…

– Я вам похожа на человека, который ходит в женский монастырь? – удивилась я.

– А я разве похож? – возмутился мужик. – Но я туда таки попаду!

* * * * *

Слышала, как на блокпосту четверо бойцов долго возмущались тем, как утомил уже и балабол Зеленский, и балабол Арестович, и вообще балаболы. То ли дело – люди дела!

Потом рассредоточились.

Один остался курить – и тихонько включил на телефоне вечернее обращение Зеленского. Другой ушел в кабину автомобиля – и включил интервью с Арестовичем.

Потому что хотя бы раз в день мы делаем одно, а говорим другое.

Это нормально. Ну и немного смешно.

* * * * *

В разговоре с товарищем увлеклась, спутала две известные фразы в одну – и получилось:

– Ежики плакали, кололись, но продолжали жрать друг друга!

Поняла, что звучит как-то не так.

Хотела поправиться, что ежики просто жались друг к другу, а мышки плакали, но жрали кактус, конечно…

А потом решила, что все правильно: так даже точнее.

Август: одесские девушки

– И пятьдесят отжиманий могут заставить делать, если нарушаешь комендантский час, – рассказывает приятель. – А у девушек свое наказание: отбирают мобильные телефоны и копаются в них. Девушки возмущаются, смущаются, там же разные фотки бывают, и неприличные селфи всякие…

– А если нет телефона? – спрашиваю. – Тогда тоже отжиматься?

– У девушки всегда есть телефон!

– Ну а если нет? Или уперлась – и не разблокирует его?

– Ну вот будешь выделываться – повезут тебя в райотдел и начнут разбираться!

– По месту жительства?

– Да я откуда знаю?

– Хорошо бы по месту жительства! Можно так до центра по вечерам добираться…

* * * * *

А по вечерам мы с дочками читаем новости и комментируем их самым циничным образом. Для поднятия боевого духа.

– Пишут, «в Одесской области трое подорвались на мине при попытке искупаться в море. Предварительно двое умерли».

– Какие предусмотрительные эти двое!

– Еще пишут, что «11-летняя девочка на Франкивщине месяц танцевала, чтобы собрать деньги на ВСУ!»

– Да, для по-настоящему вопиющей трогательности в этом заголовке не хватает слова «стриптиз»!

– Пишут, что в Одесской мэрии заговорили о введении в городе масочного режима.

– У них опять опечатки? Наверняка имели в виду «касочного», «касочного» режима!

Еще по теме: Как война изменила уличную рекламу и юмор в Одессе

* * * * *

Оставила дочерей в Праге, а они там совсем одичали, безвылазно дома сидят. Приехала, вывела их в гости к двум журналисткам-диссиденткам из рф.

Хозяева наготовили ризотто с грибами побольше, поставили огромную сковороду на стол, раздали тарелки по-походному. Сидим, рис пережевываем, на сковородку любуемся.

– Красивый цвет у сковороды, персиковый, – замечаю я без всякой задней мысли.

– Да вообще отличная сковородка! – отзывается дочь. – Огромная! Мы себе такую позволить не можем, эх…

Вижу, хозяева дома переглядываются нервно. И говорят осторожно, чтобы не обидеть:

– Мы все равно скоро уезжаем из Праги, так что если вам эта сковородка приглянулась, то…

– Да она не к тому! – отрезаю я. – Спасибо, но у нас и своя есть.

– Да, она не к тому, – подхватывает младшая дочь. – Мы себе не можем такую сковородку позволить потому, что холодильник у нас очень маленький, ничего не помещается…

Вижу, хозяева смущенно на свой большой холодильник смотрят и начинают:

– Ну мы вот все равно скоро уезжаем, надо подумать…

– Ой, да хватит! – не выдерживаю я. – Они же свои навыки безнаказанно в Одессе годами развивали! Это ж коронный прием: ой, какое красивое, ой, как жаль, что у нас такого нет… И глаза невинные, с дрожащей слезой. Они так у бабушки золотые серьги выманили, в кафе – пару модных десертных ложек, у приятелей моих – кучу всего, от очков до планшета!

Сейчас вы скажете «берите холодильник, чего уж там», а они в ответ: «нет, вы не поняли. У нас такая маленькая квартирка, что в нее большой холодильник не влезает…». Вы им ответите: «О, ну мы все равно скоро уезжаем, так берите и квартиру!». Слово за слово – дойдет до того, что у нас Украина маловата, так что отдайте-ка нам вашу россию, тем более что вы же все равно уезжаете!

Повисла пауза. Все за столом – и девчонки, и хозяева – с явным интересом прокручивали в голове последнюю фразу. И после пары нервных смешков прозвучало:

– Нет, ну если в хорошие руки… Надо же ее, наконец, в хорошие руки!