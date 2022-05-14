Выставка карикатур в Одессе заинтересовала известный французский журнал

Международная выставка политических и антивоенных карикатур, которая проходит сейчас во Всемирном клубе одесситов, заинтересовала корреспондента известного французского сатирического журнала Charlie Hebdo.

Об этом рассказал сегодня одесский художник-карикатурист, председатель Одесского клуба карикатуристов и вице-президент оргкомитета конкурса карикатур Виктор Джевага.

«Вчера утром мне позвонил незнакомый человек и сказал, что французский журналист хочет взять у меня интервью, во Всемирном Клубе одесситов о выставке карикатуры… Встретились, около часа француз задавал мне вопросы, на которые я отвечал через переводчика… В конце французский журналист пофотографировал выставку, сфоткал меня и попросил скинуть ссылку на все работы выставки, чтобы они в редакции смогли выбрать для публикации лучшие. Потом обменялись визитками и тут я «прозрел» – он корреспондент всемирно известной CHARLIE HEBDO»,

– написал у себя в Facebook Джевага.

По его словам, французскому корреспонденту очень понравилась его работа «Ассоль уже не та», также представленная на выставке.

«Кстати про мою «Ассоль уже не та». Вчера звонили из Николаева, начали печатать марки для Николаева с этой работой, через неделю будут печатать в Киеве на всю Украину, через Игоря Смелянского – директора Укрпочты. Держим кулачки! Я уже предупредил двух наших одесситок, временно живущих в Париже, чтобы купили пару-тройку экземпляров газеты с моим интервью»,

– добавил художник.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что ротари-клуб «Одесса-Ришелье» совместно со Всемирным клубом одесситов, Клубом одесских карикатуристов и Гильдией собкоров Одессы объявили конкурс карикатур на тему «Русский военный корабль, иди нах@й», участие в котором приняли художники со всего мира.

Charlie Hebdo – французский литературно-художественный еженедельный журнал политической сатиры. Публикует карикатуры, репортажи, дискуссии и анекдоты нонконформистского характера.