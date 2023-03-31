Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы 31 марта-1 апреля: бесплатные концерты, выставки, экскурсии

Афиша Одессы 31 марта-1 апреля: бесплатные концерты, выставки, экскурсии

Встречаем апрель. Погода не радует, но все равно, природа просыпается, деревья начинают цвести, а столбик термометра все выше… А еще 1 апреля одесской Юморине исполняется 50 лет. В этот день в городе, конечно, не будет парадов и других массовых мероприятий. Просто помните, что Юмор – это то, что поддерживает нас в самые трудные моменты. Не теряйте его! Улыбнитесь и настройтесь на Победу.

Афиша Одессы 31 марта-1 апреля, концерт

Афиша Одессы, благотворительный концерт

Афиша Одессы, концерт в Горсаду

Афиша Одессы 31 марта-1 апреля, выставка

Мероприятия в одесской музыкальной школе

  • Что: Экскурсия в музей электротранспорта
  • Где: Алексеевская площадь, 21а
  • Когда: 1 апреля, 12:00
  • Запись по тел. 050 399 42 11 или 048 717 54 54

 

  • Что: Концерт на балконе
  • Где: пр. Александровский, 16, рынок Книжка, Перрон №7
  • Когда: 1 апреля, 14:00

Концерт на балконе

Экскурсия по выставке

Афиша Одессы, встреча с писателем

Афиша Одессы, презентация фильма

Встреча с волонтером

Встреча с писательницей

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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