Афиша Одессы 31 марта-1 апреля: бесплатные концерты, выставки, экскурсии

Встречаем апрель. Погода не радует, но все равно, природа просыпается, деревья начинают цвести, а столбик термометра все выше… А еще 1 апреля одесской Юморине исполняется 50 лет. В этот день в городе, конечно, не будет парадов и других массовых мероприятий. Просто помните, что Юмор – это то, что поддерживает нас в самые трудные моменты. Не теряйте его! Улыбнитесь и настройтесь на Победу.
- Что: Концерт учащихся школы им Эмиля Гилельса
- Где: Книжный пер. 1а, Библиотека Франко
- Когда: 31 марта, 13:00
- Что: Благотворительный музыкально литературный концерт «Степень понимания»
- Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
- Когда: 31 марта, 16:00
- Что: Концерт группы «4.5.0»
- Где: Городской сад, Ротонда
- Когда: 31 марта, 18:30
- Что: Художественная выставка «Что можно потерять, что можно сберечь»
- Где: Военный спуск, 18
- Когда: 31 марта, 19:00
- Что: Джазовый концерт, экскурсия, концерт преподавателей
- Где: Маяковского 4/1, Музыкальная школа им. Гилельса
- Когда: 1 апреля, 11:00-14:00
- Что: Экскурсия в музей электротранспорта
- Где: Алексеевская площадь, 21а
- Когда: 1 апреля, 12:00
- Запись по тел. 050 399 42 11 или 048 717 54 54
- Что: Концерт на балконе
- Где: пр. Александровский, 16, рынок Книжка, Перрон №7
- Когда: 1 апреля, 14:00
- Что: Экскурсия по выставке «Вільні&Люті»
- Где: Грушевского, 39б, галерея Стойкости
- Когда: 1 апреля, 16:00
- Что: Встреча с писателем Андреем Любкой
- Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
- Когда: 1 апреля, 17:00
- Регистрация обязательна
- Что: Презентация документального фильма «Бегство от россиян»
- Где: Маразлиевская 1/20, Стадион «Черноморец», Медиа-центр
- Когда: 1 апреля, 12:00
- Регистрация по ссылке
- Что: Встреча с волонтером Даной Яровой «Кто не кормит свою армию, кормит чужую»
- Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
- Когда: 2 апреля, 15:00
- Что: Встреча с писательницей Верой Агеевой
- Где: Военный спуск, 18
- Когда: 2 апреля, 15:00
- Вход на событие свободный при предварительной регистрации.