Афиша Одессы 31 марта-1 апреля: бесплатные концерты, выставки, экскурсии

Встречаем апрель. Погода не радует, но все равно, природа просыпается, деревья начинают цвести, а столбик термометра все выше… А еще 1 апреля одесской Юморине исполняется 50 лет. В этот день в городе, конечно, не будет парадов и других массовых мероприятий. Просто помните, что Юмор – это то, что поддерживает нас в самые трудные моменты. Не теряйте его! Улыбнитесь и настройтесь на Победу.