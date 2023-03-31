Одесская Юморина отмечает в этом военном году юбилей: как его отпразднуют

В 2023 году знаменитой одесской Юморине, ставшей одной из визитных карточек нашего города, исполняется 50 лет. Но празднования, из-за войны, пройдут в сокращенном формате.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

В мэрии отметили, что этот юбилей приходится на то время, когда Украина дает жесткий отпор российским оккупантам, поэтому проведение традиционной первоапрельской Юморины отменяется.

Зато в рамках юбилейной даты пройдут следующие мероприятия:

13:00 – церемония гашения юбилейной марки и открытие фотовыставки «Юморины – 50» (Артгалерея в Летнем театре Горсада)

14:00 – концерт «С песней к Победе» с участием оркестра Национальной гвардии Украины (Ротонда Городского сада).

Городские власти Одессы верят, что Юморина-2024 будет проходить в мирной и счастливой Одессе, исполненной искренних улыбок и смеха. Так что ждем Победы и держим боевое настроение!

Но в Одессе будет куда сходить 1 апреля помимо двух официальных мероприятий. В городе будет еще много интересных событий, причем бесплатных. А каких именно, вы сможете узнать из нашей Афиши. Смотрите Афишу “Одесской Жизни” по этой ссылке.