Новости Одессы и Одесской области

Одесская Юморина отмечает в этом военном году юбилей: как его отпразднуют

Одесская Юморина отмечает в этом военном году юбилей: как его отпразднуют

В 2023 году знаменитой одесской Юморине, ставшей одной из визитных карточек нашего города,  исполняется 50 лет. Но празднования, из-за войны, пройдут в сокращенном формате.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

В мэрии отметили, что этот юбилей приходится на то время, когда Украина дает жесткий отпор российским оккупантам, поэтому проведение традиционной первоапрельской Юморины отменяется.

Зато в рамках юбилейной даты пройдут следующие мероприятия:

  • 13:00 – церемония гашения юбилейной марки и открытие фотовыставки «Юморины – 50» (Артгалерея в Летнем театре Горсада)
  • 14:00 – концерт «С песней к Победе» с участием оркестра Национальной гвардии Украины (Ротонда Городского сада).

Городские власти Одессы верят, что Юморина-2024 будет проходить в мирной и счастливой Одессе, исполненной искренних улыбок и смеха. Так что ждем Победы и держим боевое настроение!

Но в Одессе будет куда сходить 1 апреля помимо двух официальных мероприятий. В городе будет еще много интересных событий, причем бесплатных. А каких именно, вы сможете узнать из нашей Афиши. Смотрите Афишу “Одесской Жизни” по этой ссылке

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Анекдот дня: от чего плачут мамы Семы и Бори?
    Анекдот дня: от чего плачут мамы Семы и Бори?

    Доброе утро, одесситы. Впереди последний день рабочей недели. Но не стоит терять концентрации, как не теряют ее скрипачи во время исполнения. По крайней мере, до вечера.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: как живется Яше после свадьбы?
    Анекдот дня: как живется Яше после свадьбы?

    Доброе утро, одесситы! Неунывающие само собой. А пожелаем-ка мы сегодня вам никогда не оставаться без дружеской поддержки. И тогда все проблемы покажутся мелкими и незначительными. И, конечно же, не перестаем верить и надеяться на то, что очень даже скоро наша жизнь изменится к лучшему.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: Ефим Маркович и его отношения с котом
    Анекдот дня: Ефим Маркович и его отношения с котом

    Доброе утро, Одесса. Настоящий одессит умеет выстроить отношения не только с людьми, но даже с животными. Предлагаем вам один из рецептов.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: Циля готовит «депрессивный» обед
    Анекдот дня: Циля готовит «депрессивный» обед

    Доброе утро, неунывающие одесситы! Да-да, понимаем: разгар рабочей недели, до выходных далековато (а до отпуска – и подавно), а работать иной раз так неохота… И денег как-то маломато… Ну прямо хоть в депрессию впадай! Но все же настоятельно советуем не делать этого: помним же – из любой неприятной ситуации всегда есть выход! И все «негаразды» – явление временное.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: что думает старый еврей о переводе часов?
    Анекдот дня: что думает старый еврей о переводе часов?

    Одесситы, доброе утро! Надеемся, воскресный перевод часов на час вперед не сильно отразился на вашем настроении и самочувствии. Ну а если это действо все же вам не по душе, самое время посмеяться над ним.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить