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Юморина в военной Одессе: флешмоб и необычный танк у вокзала (фото)

Юморина в военной Одессе: флешмоб и необычный танк у вокзала (фото)

Сегодня, 1 апреля, одесситы решили не изменять давней традиции и таки провести Юморину, но не совсем обычную, ведь война, увы, еще не завершена. В этом году Юморина в Одессе – с военным уклоном, она получила название «Юморина-Джавелина».

Утром возле центрального входа в одесский железнодорожный вокзал состоялся своеобразный флешмоб под названием «Чемодан – вокзал – россия». По замыслу авторов действа, украинцы (точнее, украинки в национальных костюмах) встретили на вокзале российского военного и…тут же выпроводили его обратно.

А еще на привокзальной площади появился танк… Но не совсем обычный – новая версия танка «На испуг». Ранее такие танки делали в Одессе во время Второй мировой войны.

Кроме того, у вокзала прошел небольшой концерт: оркестр исполнил несколько популярных украинских и зарубежных композиций.

За представлением наблюдали десятки одесситов и гостей города.

На мероприятии побывал и наш корреспондент. Смотрите его фоторепортаж:

Ранее мы сообщали о том, что в Одессе пройдет военная «Юморина-Джавелина» и представили программу мероприятия.

Вы также можете узнать, что посмотреть в Одессе 1-3 апреля.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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