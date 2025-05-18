Фото дня: белая акация

12 мая

Замовляйте передплату друкованих медіа онлайн

На выставке работ Виктории Кравченко была представлена «Несгибаемая Одесса»:

Фото дня: «Несгибаемая Одесса»

13 мая

На Торговой вот так украсили ствол дерева:

Фото дня в Одессе: на улице Торговой

14 мая

Знакомьтесь: кот Бас. Живет на Дерибасовской:

Одесский кот Бас

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

15 мая

Красота майских клумб на одесских улицах:

Майские клумбы в Одессе

16 мая

Такие знакомые ароматные запахи нашей одесской белой акации

Фото дня: белая акация

17 мая

Вот такой раритет можно увидеть в гастрономе на Дерибасовской

В Гастрономе на Дерибасовской

18 мая

На Торговой, 2 проходит фестиваль «Одессе-610»:

Фестиваль «Одессе-610». Первый день

Фото автора

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме