12 мая
На выставке работ Виктории Кравченко была представлена «Несгибаемая Одесса»:
13 мая
На Торговой вот так украсили ствол дерева:
14 мая
Знакомьтесь: кот Бас. Живет на Дерибасовской:
Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.
15 мая
Красота майских клумб на одесских улицах:
16 мая
Такие знакомые ароматные запахи нашей одесской белой акации…
17 мая
Вот такой раритет можно увидеть в гастрономе на Дерибасовской…
18 мая
На Торговой, 2 проходит фестиваль «Одессе-610»:
Фото автора