травень
Замовляйте передплату друкованих медіа онлайн

После небольшого дождя центр Одессы, кажется, приобретает особое очарование. Это вам не осенний дождь — длинный, холодный, неприветливый. Это майский ― особенный.

Улицы, омытые водой, блестят в лучах солнца, которое активно пробивается сквозь облака. А вы вглядываетесь в лужи, отражающие деревья и старинные здания? Это же настоящая сказка с романтическим привкусом!

В Городском саду весна ожила еще сильнее; да и Иудино дерево, кажется, стало еще красивее.

Капельки того небольшого дождика засияли, словно маленькие бриллианты, на листьях, цветы умылись: смотрите на нас, любуйтесь…

травень
травень
травень
травень
травень
травень
травень
травень
травень
травень
травень
травень
травень
травень
травень
травень
травень
травень
травень
травень
травень
травень
травень
травень
травень
травень
травень
травень
травень

Казалось бы, все радует глаз. Дети, играющие на Греческой площади, красавец-кот на Дерибасовской, который чувствует себя уютно: привык к человеческому вниманию.

На скамейке неподалеку сидит человек с букетом сирени, то ли просто наслаждаясь свежим воздухом, то ли вглядываясь в мобильник: кажется, опять объявление о воздушной тревоге?

Одесса после дождя в теплом мае — это город, который оживает, наполняясь свежестью и красотой, он словно обнимает прохожих.

И снова, снова слышится уже привычное: «Здесь все дышит жизнью. Кажется, что нет никакой войны…».

Держимся!

Фото автора

Читайте также:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме