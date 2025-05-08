После небольшого дождя центр Одессы, кажется, приобретает особое очарование. Это вам не осенний дождь — длинный, холодный, неприветливый. Это майский ― особенный.

Улицы, омытые водой, блестят в лучах солнца, которое активно пробивается сквозь облака. А вы вглядываетесь в лужи, отражающие деревья и старинные здания? Это же настоящая сказка с романтическим привкусом!

В Городском саду весна ожила еще сильнее; да и Иудино дерево, кажется, стало еще красивее.

Капельки того небольшого дождика засияли, словно маленькие бриллианты, на листьях, цветы умылись: смотрите на нас, любуйтесь…

Казалось бы, все радует глаз. Дети, играющие на Греческой площади, красавец-кот на Дерибасовской, который чувствует себя уютно: привык к человеческому вниманию.

На скамейке неподалеку сидит человек с букетом сирени, то ли просто наслаждаясь свежим воздухом, то ли вглядываясь в мобильник: кажется, опять объявление о воздушной тревоге?

Одесса после дождя в теплом мае — это город, который оживает, наполняясь свежестью и красотой, он словно обнимает прохожих.

И снова, снова слышится уже привычное: «Здесь все дышит жизнью. Кажется, что нет никакой войны…».

Держимся!

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