Выставка открылась в Музее украинской книги Одесской областной универсальной научной библиотеки имени М. Грушевского. С работами Виктории можно ознакомиться до 18 мая.

Как отмечают организаторы, выставка Виктории Кравченко «В пределах цвета и формы» – это приглашение к созерцанию и сопереживанию, к диалогу между материальным и чувственным.

– Виктория, это ваша первая персональная выставка?

– Нет, это уже моя третья персональная выставка. На ней представлены живопись, мои скульптурные наработки, мои эксперименты с батиком, с тканью. То есть, живопись в батике, живопись в более классическом направлении, а также эксперименты с цветом в скульптуре.

Спрашиваю у художницы о первых отзывах тех, кто побывал на открытии.

Виктория улыбается:

– Люди очень любят животных, которых я рисую… А еще часто спрашивают, как я научилась работать с деревом. Я люблю экспериментировать. Поэтому вот и работаю с липой, с сосной. А еще – с керамикой.

Виктория работает и исследует… Направления разные. Это как взаимодействие цвета, линии, текстуры и пространства. Она не просто создает композиции – она формирует миры, в которые можно погрузиться, даже проследить, как абстрактное становится личным.

Потому, наверное, эта выставка воспринимается не только как визуальная, но и как тактильная, эмоциональная. Глубоко личная.

Эта выставка – как опыт, стирающий границы между внешним и внутренним, между тем, что мы видим, и тем, что мы чувствуем…

Читайте также: Одесса отметит 610-летие фестивалем, оживляющим прошлое – гостей ждет насыщенная программа.

Фото автора