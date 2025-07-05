люди на пляже

Ключевые моменты:

  • Погода в Одессе 6 июля;
  • Погода в Одесской области 6 июля.

Прогноз погоды в Одессе на 6 июля

В Одессе завтра, по прогнозам, переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северный, днем южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 20-22°С, днем 27-29°С.

Температура морской воды 18-19°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 6 июля

По Одесской области завтра переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северный, днем южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 17-22°С, днем 27-32°С, местами до 35°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Напомним, из-за установившейся жаркой погоды на автомобильных дорогах Одесской области введен тепловой режим: движение грузовых автомобилей ограничено.

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