Откуда взялись самые известные слова и  фразы с  войны?

Эти украинские выражения звучат из наших уст ежедневно. Одни из них оберегают Украину веками, а другие появились совсем недавно, в разгар этой войны. Этими фразами мы приветствуем друг друга, с ними идем в бой, изгоняя оккупанта с наших территорий.

«Слава Україні!»

Мы привыкли связывать национальный лозунг «Слава Україні!» с именем Степана Бандеры. Его история началась в начале Второй мировой войны. Его использовали как пароль-приветствие члены Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА). В 1949 году советские власти запретили использовать этот лозунг.

Лозунг возродился в начале 1990 года, когда его выкрикивали на митингах в поддержку независимости Украины вместе с призывами: «Слава нації! Смерть ворогам!» и «Україна понад усе!». А с 2018 года девиз «Слава Україні!» стал официальным приветствием в ВСУ и полиции.

«Доброго вечора, ми з України»

История этой фразы началась в октябре 2021 года, когда молодые музыканты из Кременчуга выпустили композицию с текстом: «Доброго вечора, ми з України». Сейчас отрывок из песни используют как неофициальное военное приветствие. А все благодаря харизматичному николаевцу Виталию Киму: со слов «Доброго вечора, ми з України» он традиционно начинает видеообращения к украинцам с первых дней войны.

«А я сейчас вам покажу…»

И смешно, и грустно — такие эмоции вызывает отрывок из речи белорусского диктатора Александра Лукашенко. Фраза произнесена 11 марта на переговорах Лукашенко с Путиным: «А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение… И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар… я сейчас покажу карту, я принес…». В итоге эта «дипломатическая» речь стала выражением-насмешкой, которое используют в самых разных контекстах, особенно анекдотах.

«Геть з України, москаль некрасівий!»

Эта фраза — из монолога Андрея Данилко в образе балерины Беллы Куценко, произнесенного в 2004 году. Но нападение россии сделало ее неожиданно актуальной. Вторую жизнь ей подарила ироничная композиция молодой украинской певицы с припевом: «Геть! Геть з України, москаль некрасівий!».

«Русский военный корабль, иди на…»!

Ответ пограничника с острова Змеиный, который не сдался и послал российский военный корабль в нужном направлении. Фраза стала исторической, символизируя отвагу украинского народа. Сказана в первый день войны — 24 февраля, а 14 апреля флагман российского флота ушел на дно. Эта фраза вдохновила художников на создание почтовой марки.

«Покладіть насіння собі у кишені…»

Фраза, которой бесстрашная жительница Геническа Херсонской области встретила русского оккупанта 24 февраля: «Ви прийшли на нашу землю! Якого ви прийшли зі зброєю до нас!? Покладіть хоч насіння в кишені свої, щоб проросли соняшники, коли вас уб‘ють».

«Батько наш — Бандера, Україна — мати»

На самом деле это слова из текста украинской песни о тяжело раненном бойце, которого оплакивает мать. Автор и год создания текста, к сожалению, неизвестны. Впервые песню мы услышали в марте 2019 года в исполнении священников из Ивано-Франковска. А осенью 2021 года школьники инициировали флешмоб в социальной сети с призывом исполнить песню:

Батько наш — Бандера, Україна — мати,

Ми за Україну пiдем воювати!

Сегодня украинцы напевают ее родственниками из россии, которые считают, что в Украине живут «фашисты», «националисты» и «бандеровцы».

«Все буде Україна!»

Еще один национальный девиз украинцев. Его автор — журналистка и писательница Елена Степовая. В 2014 году храбрая женщина пережила российскую оккупацию Донбасса. Будучи очевидцем происходящего, она записывала важные события в блог, заканчивая каждую историю словами надежды: «Все буде Україна!».

Военно-полевой словарь

Бандеровское смузи — украинская версия «коктейля Молотова».

Бандеромобиль — шутливое название любой украинской военной техники.

Бавовна — взрывы на российских военных объектах, которые пропагандисты называют «хлопками», что созвучно с украинским названием ткани «хлопок» — «бавовна».

Мотилига — уничтоженная российская техника.

Мордор и орки — название выдуманной страны и злых существ из книг Джона Толкина «Властелин колец». В наших реалиях Мордор — это страна-агрессор, а орки — это российская армия.

Новые украинские фразеологизмы

Как доллар в России — что-то нереальное и призрачное.

Словно Арестовича послушать — успокоиться.

Чернобаить — делать одно и то же без результата.

Макронить — обещать что-то впустую.

Наволонтерить — сделать что-то невозможное.