Ключевые моменты:

  • Кому-то дождь в Одессе спутал все планы, а кто-то наоборот, радуется;
  • Одесская погода умеет удивлять.

Ну и что? Жизнь продолжается. Да, гремит, но это же гром, а не шахеды. А потом день прошел под капризами погоды, напоминающей настоящий эмоциональный вальс.

Летний дождь в Одессе
Июнь в Одессе: лужи после дождя
Июнь в Одессе: на пастера
Июнь в Одессе: мокрые листья
Июнь в Одессе: освеженная дождем зелень
Июнь в Одессе: лужи на дороге

Весь день – то дождь барабанит по крышам, то солнце неожиданно пробивается сквозь облака, обещая тепло. Кому-то этот день спутал все планы: отложенные прогулки по Аркадии, отмененные пикники, мокрые зонты и вздохи на Привозе. Все-таки выходной, а тут – дождик с особым настроением.

Центр Одессы после дождя, июнь 2025 г.
Июнь в Одессе: после ливня
В Одессе прошел летний дождь
Июнь в Одессе: летний цветок
Июнь в Одессе: летняя листва
Июнь в Одессе: мокрый асфальт

А кто-то, наоборот, радуется – дождь освежил воздух, а солнечные лучи вдохновляют на новые идеи или просто чашку кофе на балконе.

Погода то напоминает осеннюю меланхолию – тихий мелкий дождь и прохлада, то взрывается летней страстью: гроза с громом гремит над морем, словно напоминая о силе природы.

Весь день – как эмоциональные качели, где каждый находит что-то свое. Кто-то ругает небо, а кто-то любуется радугой, внезапно вспыхнувшей над горизонтом. Одесская погода, как всегда, умеет удивлять! Пусть уж погода нас удивляет, а не проклятая война!

Держимся!..

Июнь в Одессе: у Копейки
Июнь в Одессе: центр города после ливня
Июнь в Одессе: клумба
Одесса после летнего дождя
Летняя листва в Одессе
Июнь в Одессе: мокрая дорога

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