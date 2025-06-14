Дождь в Одессе, июнь 2025 г.

Ключевые моменты:

  • Погода в Одессе 15 июня;
  • Погода в Одесской области 15 июня.

Прогноз погоды в Одессе на 15 июня

В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 14-16°С, днем 21-23°С.

Температура морской воды 17-18°С.

Напомним, сегодня днем, в субботу, 14 июня, Одессу накрыл летний ливень, местами даже с градом

Прогноз погоды в Одесской области на 15 июня

По Одесской области завтра переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 11-16°С, днем 20-25°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Выбор редакции: «Аскания Нова» переезжает в Буджакские степи Одесской области.

Автор фото: Наталья Семенова

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