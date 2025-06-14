Ключевые моменты:
- Погода в Одессе 15 июня;
- Погода в Одесской области 15 июня.
Прогноз погоды в Одессе на 15 июня
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 14-16°С, днем 21-23°С.
Температура морской воды 17-18°С.
Напомним, сегодня днем, в субботу, 14 июня, Одессу накрыл летний ливень, местами даже с градом
Прогноз погоды в Одесской области на 15 июня
По Одесской области завтра переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 11-16°С, днем 20-25°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Выбор редакции: «Аскания Нова» переезжает в Буджакские степи Одесской области.
Автор фото: Наталья Семенова