Ключевые моменты:
- Разговор покупателя с продавцом на Привозе;
- Цены на овощи на Привозе;
- Цены на фрукты на Привозе;
- Цены на яйца, творог и брынзу на Привозе;
- Цены на мясо на Привозе;
- Цены на рыбу на Привозе.
«С ценниками разве поговоришь?»
Мужчина подходит к продавщице.
– Сколько эта молодая картошка?
– Ну, во-первых, это старая картошка. Молодая – рядом. А во-вторых – ценники перед вами.
– Действительно старая картошка? А похожа на молодую.
– Ну вот, теперь вы еще скажите, что молодая похожа на старую. Берете, или как?
– А сколько молодая?
– Так вот же ценники! Перед вами!
– Ой, женщина, с ценниками разве поговоришь?..
Теперь – о ценах.
Овощи на Одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 40-45 грн;
- картофель «молодой» – 30-60 грн;
- лук – 40-45 грн;
- помидоры – 60-140 грн;
- свекла – 35-50 грн;
- кабачки – 35-50 грн;
- огурцы – 40-55 грн;
- сладкий перец – 130-170 грн;
- баклажаны – 120-150 грн;
- капуста – 40-50 грн;
- чеснок – 80-110 грн; («молодой» – 140-150 грн);
- морковь – 50-60 грн;
- редиска – 25-40 грн;
- молодой горошек – 50-80 грн;
- зелень в пучках – от 5 грн.
Цены фруктов на Одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 45-80 грн;
- груши – 70-120 грн;
- бананы – 60-80 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 180-230 грн;
- лимоны – 90-150 грн;
- виноград – 90-200 грн;
- хурма – 90-180 грн;
- апельсины – 60-130 грн;
- черешня – 90-200 грн;
- вишня – 180-230 грн;
- клубника – 100-150 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десять штук) – 45-90 грн;
- брынза – 200-270 грн;
- творог – 90-160 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-270 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 130-170 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 170-200 грн;
- шея – 230-260 грн;
- лопатка – 200-230 грн;
- ребра – 210-220 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 90-220 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 140-250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 50-110 грн;
- караси – 70-90 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 150-250 грн;
- карп – 80-150 грн.
Читайте также и сравнивайте: Цены на одесском Привозе в начале лета: черешня или вишня?
Фото автора