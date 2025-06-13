Одесский Привоз в июне

Ключевые моменты:

  • Разговор покупателя с продавцом на Привозе;
  • Цены на овощи на Привозе;
  • Цены на фрукты на Привозе;
  • Цены на яйца, творог и брынзу на Привозе;
  • Цены на мясо на Привозе;
  • Цены на рыбу на Привозе.

«С ценниками разве поговоришь?»

Мужчина подходит к продавщице.

– Сколько эта молодая картошка?

– Ну, во-первых, это старая картошка. Молодая – рядом. А во-вторых – ценники перед вами.

– Действительно старая картошка? А похожа на молодую.

– Ну вот, теперь вы еще скажите, что молодая похожа на старую. Берете, или как?

– А сколько молодая?

– Так вот же ценники! Перед вами!

– Ой, женщина, с ценниками разве поговоришь?..

Картошка на одесском Привозе

Теперь – о ценах.

Овощи на Одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 40-45 грн;
  • картофель «молодой» – 30-60 грн;
  • лук – 40-45 грн;
  • помидоры – 60-140 грн;
  • свекла – 35-50 грн;
  • кабачки – 35-50 грн;
  • огурцы – 40-55 грн;
  • сладкий перец – 130-170 грн;
  • баклажаны – 120-150 грн;
  • капуста – 40-50 грн;
  • чеснок – 80-110 грн; («молодой» – 140-150 грн);
  • морковь – 50-60 грн;
  • редиска – 25-40 грн;
  • молодой горошек – 50-80 грн;
  • зелень в пучках – от 5 грн.

На Привозе в Одессе: сколько стоят помидоры

На Привозе: черешня и горох

Цены фруктов на Одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 45-80 грн;
  • груши – 70-120 грн;
  • бананы – 60-80 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 180-230 грн;
  • лимоны – 90-150 грн;
  • виноград – 90-200 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • апельсины – 60-130 грн;
  • черешня – 90-200 грн;
  • вишня – 180-230 грн;
  • клубника – 100-150 грн.

Фрукты на Привозе в июне

На Привозе, Одесса, июнь 2025

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десять штук) – 45-90 грн;
  • брынза – 200-270 грн;
  • творог – 90-160 грн.

Цены на яйца в июне, одесский Привоз

Брынза на Привозе

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-270 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 130-170 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Свинина

  • задняя часть – 170-200 грн;
  • шея – 230-260 грн;
  • лопатка – 200-230 грн;
  • ребра – 210-220 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 90-220 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 140-250 грн.

Мясо и колбасы на Привозе, цены

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

  • толстолобик – 50-110 грн;
  • караси – 70-90 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 150-250 грн;
  • карп – 80-150 грн.

Читайте также и сравнивайте: Цены на одесском Привозе в начале лета: черешня или вишня?

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