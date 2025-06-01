Этим утром на пляжах Большого Фонтана было достаточно много людей, отдыхающих как на песке, так и на склонах.

Все частные небольшие арендованные пляжи были полны молодежи, там не оставалось почти ни одного свободного шезлонга, тогда как поближе к воде места еще хватало всем. Там многие с удовольствием играли в бадминтон и пляжный волейбол.

А на склонах расположились в основном любители природы и шашлыков, и, несмотря на запрет разжигать мангалы, запах вкусного мяса разносился по всему побережью.

Одесситки своей красотой никого не могли оставить безразличным:

И поскольку температура воздуха достигла отметки +25-27°С, а температура воды за сутки поднялась до +16°С, все, кто с утра спустился к морю, могли наблюдать одну из самых интересных оптических иллюзий – фата-моргана, когда суда на рейде как бы зависли в воздухе.

Чуть-чуть не повезло людям с ограниченными возможностями, потому что пляж для таких посетителей еще только ремонтируют, заметим, что работы шли полным ходом даже в воскресный день.

Именно у этого пляжа в ближайшее время будет наибольшее укрытие на отрезке побережья с 10-й до 16-й станций Большого Фонтана. На наш взгляд, площадь укрытия более 50-60 квадратных метров, по-видимому, рассчитана на то, чтобы была возможность заезжать сюда на колесных креслах.

«И вроде бы нет войны, если бы не укрытие на побережье и мобильные боевые группы, которые разворачивали боевые посты в 5 метрах от шезлонгов с отдыхающими» — к такому выводу пришла наша корреспондент.

А как вы провели первый летний день? Делитесь своими впечатлениями в комментариях!

Ранее «Одесская жизнь» поинтересовалась у одесситов, не помешают ли им мины и тревоги ходить на пляжи этим летом.

Автор фото – Тамила Терзян