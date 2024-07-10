Июльские цены на продукты питания: обзор на базарах Одессы и области

Ведь так хочется и свежих хрустящих огурчиков, и ароматных помидоров, и витаминной зелени, и кабачков, и синеньких. Не устоять и перед фруктовым ассорти: персиками, абрикосами, всевозможными ягодами, сливами. А еще подоспела сахарная кукуруза, и уже появились местные бахчевые: арбузы и дыни. Хочется наесться всего впрок. А у некоторых к тому же уже начался сезон заготовок. Поэтому так важно ориентироваться в ассортименте и ценах на рынках Одессы и области. В этом вам помогут наши журналисты, которые проанализировали цены на базарах для «Одесской жизни».

Привоз в начале июля: молодая картошка и первые арбузики

Одесский Привоз в начале июля: жара, людей много. Покупатели прицениваются, проклинают войну и жару, не очень вежливо «проходятся» по ценам. Так что сколько стоит?

Цены на овощи

картофель молодой — 15-30 гривен;

лук — 30-35 гривен;

помидоры — 40-100 гривен;

свекла — 30-45 гривен;

кабачки — 15-25 гривен;

огурцы — 25-60 гривен;

сладкий перец — 60-120 гривен;

баклажаны — 70-100 гривен;

капуста — 15-25 гривен;

чеснок — 130-150 гривен;

морковь — 40-70 гривен;

зеленый горошек — 80-110 гривен;

кукуруза — 20-25 гривен;

зелень в пучках — от 10 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 20-35 гривен;

бананы — 60-80 гривен;

грейпфруты — 60-80 гривен;

гранаты — 90-120 гривен;

лимоны — 35-60 гривен;

апельсины — 60-70 гривен;

клубника — 60-100 гривен;

черешня — 50-60 гривен;

вишня — 50-60 гривен;

крыжовник — 50-70 гривен;

малина — 100-150 гривен;

персики — 40-90 гривен;

абрикосы — 40-80 гривен.

Цены на яйца и молочные продукты

яйца — 25-60 гривен;

брынза — 150-250 гривен;

сыр — 60-120 гривен.

Цены на мясо

говядина и телятина: задняя часть — 240-250 гривен;

говядина и телятина: телячья шея — 210-220 гривен;

говядина и телятина: ребра — 130-150 гривен;

говядина и телятина: антрекот — 190-200 гривен;

свинина: задняя часть — 160-180 гривен;

свинина: шея — 180-220 гривен;

свинина: лопатка — 160-180 гривен;

свинина: ребра — 180-190 гривен;

свинина: сало свежее — 60-200 гривен;

свинина: сало соленое — 150-250 гривен.

Цены на рыбу

толстолобик — 70-100 гривен;

караси — 60-90 гривен;

лобань — 80-110 гривен;

судак — 170-240 гривен;

карп — 50-120 гривен.

Новый базар: покупаем синие, кабачки и огурцы

Новый базар в начале июля: немилосердная жара, люди стараются держаться тени. Но ведь не всегда цены, которые устраивают, можно отыскать там, где не печет солнышко. А солнышко себе пытается напомнить, что оно такое одесское лето.

Цены на овощи

картофель — 25-40 гривен;

лук — 30-35 гривен;

помидоры — 40-110 гривен;

свекла — 30-50 гривен;

кабачки — 20-40 гривен;

огурцы — 40-50 гривен;

сладкий перец — 80-120 гривен;

баклажаны — 60-100 гривен;

капуста — 15-30 гривен;

морковь — 50-70 гривен;

чеснок молодой — 140-150 гривен;

кукуруза — 25-35 гривен;

зелень — 10-15 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 20-35 гривен;

лимоны — 50-70 гривен;

бананы — 60-80 гривен;

гранаты — 90-120 гривен;

клубника — 70-110 гривен;

черешня — 50-70 гривен;

вишня — 50-70 гривен;

крыжовник — 60-80 гривен;

сливы — 40-60 гривен;

абрикосы — 50-70 гривен.

Цены на яйца и молочные продукты

яйца — 25-60 гривен;

брынза — 150-250 гривен;

сыр — 70-180 гривен.

Цены на мясо

говядина и телятина: задняя часть — 240-250 гривен;

говядина и телятина: антрекот — 200-220 гривен;

говядина и телятина: шея — 230-270 гривен;

говядина и телятина: ребра — 130-150 гривен;

говядина и телятина: задняя часть — 180-200 гривен;

свинина: шея — 220-240 гривен;

свинина: лопатка — 200-210 гривен;

свинина: ребра — 180-190 гривен;

свинина: сало свежее — 60-220 гривен;

свинина: сало соленое — 180-280 гривен.

Цены на рыбу

карп — 90-140 гривен;

толстолобик — 90-140 гривен;

лобань — 70-130 гривен;

судак — 190-250 гривен.

Киевский рынок: хорошие цены на летние овощи и фрукты

На Киевском рынке июльские цены на сезонные фрукты и овощи! Все краски лета на прилавке. Уже свои помидоры, огурцы, баклажаны, перец и наши фрукты из своего садика! Фрукты и овощи в Одессу привезли с юга, но и север не отстает клубника и черешня, которые уже отошли на юге, как раз из Кодымы и Балты! Если рисовать одесский рынок, то самое время. А вот цены разные, есть более высокие, а есть ниже!

Цены на овощи

лук молодой — 25-30 гривен;

помидоры — 50-80 гривен;

свекла молодая — 30 гривен;

кабачки — 20-30 гривен;

огурцы — 30-50 гривен;

сладкий перец — 70-120 гривен;

баклажаны — 80-100 гривен;

капуста молодая — 15-25 гривен;

чеснок молодой — 120-140 гривен;

морковь молодая — 20-30 гривен;

редиска — 50 гривен;

зеленый горошек — 80-120 гривен;

зелень в пучках — от 10 до 15 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 35-40 гривен;

бананы — 60-70 гривен;

лимоны — 45-50 гривен;

клубника — 120-140 гривен;

черешня черная — 50-100 гривен;

черешня белая — 70-80 гривен;

вишня — 35-50 гривен;

персики — 30-45 гривен;

нектарин — 50-80 гривен;

малина — 100-120 гривен;

смородина черная — 90-120 гривен;

смородина красная — 120 гривен;

крыжовник — 80-100 гривен;

арбуз — 70-80 гривен.

Цены на яйца и молочные продукты

яйца фермерские — 40-45 гривен;

яйца домашние 50-60 гривен;

брынза — 160-220 гривен;

сыр — 80-160 гривен.

Цены на мясо

говядина и телятина: задняя часть — 240-250 гривен;

говядина и телятина: телячья шея — 210-220 гривен;

говядина и телятина: ребра — 140-150 гривен;

свинина: задняя часть — 170-180 гривен;

свинина: шея — 220-240 гривен;

свинина: лопатка — 180 гривен;

свинина: ребра — 180-220 гривен;

свинина: сало свежее — 100-200 гривен;

свинина: сало соленое — 150-350 гривен.

Цены на рыбу

толстолобик — 60-110 гривен;

караси — 60-80 гривен;

судак — 220-240 гривен;

карп — 110-130 гривен.

Южный рынок: настоящие краски лета!

Все сезонные овощи и фрукты уже на прилавке! Есть почти все! Хозяйки выбирают уже огурцы для закваски и помидоры с баклажанами для любимой икры. Зеленые перчики просятся в корзину, чтобы поскорее их пожарили с чесноком. Цены на мясо и рыбу стабильные, продавцы предлагают приходить утром, потому что жара!

Цены на овощи

картофель — 35 гривен;

лук молодой — 30 гривен;

помидоры — 40-80 гривен;

свекла молодая — 35 гривен;

кабачки — 20-35 гривен;

огурцы — 35-55 гривен;

сладкий перец — 70-160 гривен;

баклажаны — 80-100 гривен;

капуста молодая — 20-25 гривен;

чеснок молодой — 120-140 гривен;

морковь молодая — 25-30 гривен;

редиска — 60-70 гривен;

зеленый горошек — 80-100 гривен;

зелень в пучках — от 15 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 35-40 гривен;

бананы — 60-70 гривен;

лимоны — 45-50 гривен;

клубника — 120-160 гривен;

черешня черная — 60-80 гривен;

черешня белая — 80 гривен;

вишня — 50 гривен;

персики — 45-65 гривен;

нектарин — 60-80 гривен;

малина — 100-120 гривен;

смородина черная — 100-120 гривен;

красная смородина — 120 гривен;

крыжовник — 100-120 гривен;

арбуз — 80 гривен.

Цены на яйца и молочные продукты

яйца фермерские — 35-45 гривен;

яйца домашние 50-70 гривен;

брынза — 160-220 гривен;

сыр — 90-160 гривен.

Цены на мясо

говядина и телятина: задняя часть — 240-260 гривен;

говядина и телятина: телячья шея — 200-220 гривен;

говядина и телятина: ребра — 150-160 гривен;

свинина: задняя часть — 180 гривен;

свинина: шея — 220-240 гривен;

свинина: лопатка — 180 гривен;

свинина: ребра — 180-220 гривен;

свинина: сало свежее — 100-200 гривен;

свинина: сало соленое — 150-350 гривен.

Цены на рыбу

толстолобик — 80 гривен;

караси — 70-80 гривен;

судак — 200-240 гривен;

карп — 100-120 гривен.

Цены на рынке «Северный» в начале июля

На «Северном» рынке бурлит сезонное разнообразие фруктов и овощей. Все отечественное, с украинских полей и садов, душистое, налитое и аппетитное. Выбор богатый, в этом году даже капризные абрикосы уродили. Но и времени на закупки покупатели тратят больше, присматриваются, прицениваются. Но это и хорошо, потому что таким и должно быть одесское лето богатым и жарким, разнообразным и ярким.

Цены на овощи

картофель — 25-40 гривен;

лук — 25-35 гривен;

помидоры — 40-100 гривен;

свекла — 30-50 гривен;

кабачки — 25-40 гривен;

огурцы — 30-50 гривен;

сладкий перец — 80-120 гривен;

баклажаны — 60-100 гривен;

капуста — 15-25 гривен;

морковь — 40-70 гривен;

чеснок молодой — 150 гривен;

кукуруза — 30 гривен;

зелень — 10-15 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 20-30 гривен;

лимоны — 60 гривен;

бананы — 60 гривен;

гранаты — 100 гривен;

клубника — 70-110 гривен;

черешня — 50-60 гривен;

вишня — 40-50 гривен;

крыжовник — 60 гривен;

сливы — 40-60 гривен;

абрикосы — 50-70 гривен;

смородина красная — 80 гривен;

малина — 110 гривен.

Цены на яйца и молочные продукты

яйца — 35-60 гривен;

брынза — 140-240 гривен;

сыр — 80-150 гривен.

Цены на мясо

говядина и телятина: задняя часть — 230-240 гривен;

говядина и телятина: антрекот — 190-200 гривен;

говядина и телятина: шея — 220-250 гривен;

говядина и телятина: ребра — 120-140 гривен;

свинина: задняя часть — 170-200 гривен;

свинина: шея — 200-220 гривен;

свинина: лопатка — 180-200 гривен;

свинина: ребра — 160-180 гривен;

свинина: сало свежее — 80-200 гривен;

свинина: сало соленое — 160-220 гривен.

Цены на рыбу

карп — 90-130 гривен;

толстолобик — 90-130 гривен;

лобань — 70-120 гривен;

судак — 180-240 гривен;

карась — 60-80 гривен.

На Арцизском рынке ягодная «лихорадка»

Лето захватывает своей легкостью и желанием пробовать что-то новое, вкусное и полезное. На Арцизском центральном рынке первыми в этой категории дружными рядами выстраиваются ягоды. На них сейчас сверхвысокий спрос, даже на ежевику, которая стоит 260 гривен за килограмм. Любят также покупатели полакомиться и крыжовником. Он дешевле по 100 гривен за килограмм и также является кладезем полезных микроэлементов.

Цены на овощи

картофель — 30-40 гривен;

лук — 30 гривен;

помидоры — 80 гривен;

огурцы — 40 гривен;

перец — 120 гривен;

капуста — 20 гривен;

свекла — 20 гривен;

спаржа зеленая — 145 гривен;

чеснок — 120 гривен;

морковь — 20 гривен;

кабачок — 40 гривен;

зелень — 10 гривен;

лук зеленый — 10 гривен.

Цены на фрукты

ежевика — 260 гривен;

крыжовник — 100 гривен;

смородина — 80 гривен;

малина — 130 гривен.

персик — 55-70 гривен;

яблоки — 25 гривен;

груши — 55 гривен;

виноград — 60 гривен;

вишня — 20 гривен;

абрикос — 40 гривен;

лимоны — 60 гривен;

мандарины — 70 гривен;

апельсины — 80 гривен.

Цены на яйца и молочные продукты

яйца — 40 гривен;

брынза — 180-200 гривен;

творог — 120 гривен;

молоко — 30 гривен;

сливки — 180 гривен.

Цены на мясо

говядина и телятина: задняя часть — 170 гривен;

говядина и телятина: шея — 180 гривен;

говядина и телятина: ребра — 150 гривен;

говядина и телятина: антрекот — 190 гривен;

свинина: задняя часть — 170 гривен;

свинина: шея — 180-190 гривен;

свинина: лопатка — 160 гривен;

свинина: ребра — 135 гривен;

свинина: сало свежее — 60-80 гривен.

Цены на рыбу

толстолобик — 80-150 гривен;

караси — 55-75 гривен;

пиленгас — 90 гривен.

Балта: делаем базар без ажиотажа

Июльский рынок в Балте богат фруктовым и овощным разнообразием. Краснеют помидоры, заполонили ряды сочные персики, пошли с грядок первые огурчики. Словом, всего вдоволь. Однако цены не падают. Если на прошлом базаре можно было взять помидоры по 50 гривен за килограмм, то уже сегодня они стоят 80 и 100 гривен.

Делаем базар потихоньку, без ажиотажа. Рассчитываем собственную пенсию, чтобы всего попробовать понемногу. Уже и «макушка лета» пришла, а ценопада, к сожалению, нет, делится впечатлениями жительница Балты Нина Килимник.

Цены на овощи

картофель — 35-25 гривен;

лук — 10 гривен;

помидоры — 80-100 гривен;

свекла — 25-30 гривен;

огурцы — 35-40 гривен;

сладкий перец — 100 гривен;

капуста — 13-20 гривен;

чеснок — 150-200 гривен;

морковь — 25 гривен;

зелень — 40 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 30 гривен;

лимоны — 90 гривен;

мандарины — 65 гривен;

апельсины — 65-70 гривен;

бананы — 65 гривен.

Цены на яйца и молочные продукты

яйца — 40 гривен;

брынза — 130 гривен;

сыр — 100 гривен.

Цены на мясо

свинина: задняя часть — 180 гривен;

свинина: шея — 180 гривен;

свинина: лопатка — 180 гривен;

свинина: ребра — 160 гривен;

свинина: битки — 200 гривен;

свинина: сало свежее — 100 гривен; свинина: сало свежее — 100 гривен.

Цены на рыбу

толстолобик — 100 гривен;

караси — 75 гривен;

карп — 130 гривен.

Цены на Ренийском рынке

Тенденция последнего времени, которая очень радует покупателей, — это снижение цены на абрикосы. Сейчас она достигает 30 гривен за килограмм, поскольку начался массовый сбор этих фруктов. До этого за кило абрикосов просили 50 гривен и больше. Что интересно, в Ренийском краеведческом музее проводят сбор косточек фруктовых деревьев — по примеру некоторых громад Николаевской области, жители которых собирают косточки, чтобы вырастить саженцы и заменить деревья, уничтоженные во время боевых действий.

Цены на овощи

картофель — 15-30 гривен;

свекла — 20-30 гривен;

морковь — 30-45 гривен;

лук — 25 гривен;

перец — 50-80 гривен;

огурцы — 10-30 гривен;

кабачки — 15-20 гривен;

помидоры — 40-85 гривен;

капуста — 10-20 гривен;

кукуруза (шт.) — 15-20 гривен;

зелень — 10 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 10-25 гривен;

абрикосы — 30-40 гривен;

персики — 40-80 гривен;

малина — 120-160 гривен;

смородина — 90 гривен;

лимоны — 100 гривен.

Цены на яйца и молочные продукты

брынза — 200-220 гривен;

сыр — 180 гривен;

яйца — 45-50 гривен.

Цены на мясо

свинина: задняя часть — 185-195 гривен;

свинина: шея — 230 гривен;

свинина: лопатка — 190 гривен;

свинина: ребра — 200 гривен;

свинина: сало свежее — 80-100 гривен.

Любашевка: доступнее стали огурцы и молодой картофель

На Любашевском рынке потихоньку ползут вниз цены на овощи. Продавцы свинины за бесценок продают сало, а сальные обрезки просто дарят покупателям. Из зелени есть квасок, укроп, петрушка, зеленый лук, базилик, руккола. Почти все по 10 гривен за пучок. На рынке изобилует ягодный сезон. Больше всего в продаже вишни, черешни, малины, смородины и крыжовника. Клубничный сезон фактически завершился и был не очень удачный для производителей из-за недомогания и неблагоприятных погодных условий.

Цены на овощи

картофель — 25-30 гривен;

лук — 30 гривен;

помидоры — 80-120 гривен;

морковь — 15-20 гривен;

свекла — 20-25 гривен;

огурцы — 30-50 гривен;

сладкий перец — 140 гривен;

капуста — 15-20 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 5-25 гривен;

вишня — 20 гривен;

черешня — 60 гривен;

апельсины — 75 гривен;

нектарины — 100 гривен;

абрикосы — 30-50 гривен;

малина — 80 гривен;

смородина — 80 гривен;

крыжовник — 60 гривен;

клубника — 100 гривен.

Цены на яйца и молочные продукты

сметана — 100 гривен;

творог — 100-120 гривен;

масло — 250 гривен;

сливки — 180 гривен.

Цены на мясо

свинина: задняя часть — 160-170 гривен;

свинина: ребра — 150 гривен;

свинина: биток — 200-220 гривен;

свинина: сало свежее — 20-50 гривен.

Обзор цен на рынках Одессы и области подготовили Мария Котова, Тамила Терзян, Иван Свищ, Анна Терзивец, Любовь Кузьменко, Антонина Бондарева, Юрий Федорчук