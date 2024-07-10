Июльские цены на продукты питания: обзор на базарах Одессы и области

В разгар лета закупка продуктов — это еще и проверка на внимательность. Нужно проявить максимум сосредоточенности, чтобы выбрать качественный продукт, которому не навредила июльская жара.
Ведь так хочется и свежих хрустящих огурчиков, и ароматных помидоров, и витаминной зелени, и кабачков, и синеньких. Не устоять и перед фруктовым ассорти: персиками, абрикосами, всевозможными ягодами, сливами. А еще подоспела сахарная кукуруза, и уже появились местные бахчевые: арбузы и дыни. Хочется наесться всего впрок. А у некоторых к тому же уже начался сезон заготовок. Поэтому так важно ориентироваться в ассортименте и ценах на рынках Одессы и области. В этом вам помогут наши журналисты, которые проанализировали цены на базарах для «Одесской жизни».
Привоз в начале июля: молодая картошка и первые арбузики
Одесский Привоз в начале июля: жара, людей много. Покупатели прицениваются, проклинают войну и жару, не очень вежливо «проходятся» по ценам. Так что сколько стоит?
Цены на овощи
- картофель молодой — 15-30 гривен;
- лук — 30-35 гривен;
- помидоры — 40-100 гривен;
- свекла — 30-45 гривен;
- кабачки — 15-25 гривен;
- огурцы — 25-60 гривен;
- сладкий перец — 60-120 гривен;
- баклажаны — 70-100 гривен;
- капуста — 15-25 гривен;
- чеснок — 130-150 гривен;
- морковь — 40-70 гривен;
- зеленый горошек — 80-110 гривен;
- кукуруза — 20-25 гривен;
- зелень в пучках — от 10 гривен.
Цены на фрукты
- яблоки — 20-35 гривен;
- бананы — 60-80 гривен;
- грейпфруты — 60-80 гривен;
- гранаты — 90-120 гривен;
- лимоны — 35-60 гривен;
- апельсины — 60-70 гривен;
- клубника — 60-100 гривен;
- черешня — 50-60 гривен;
- вишня — 50-60 гривен;
- крыжовник — 50-70 гривен;
- малина — 100-150 гривен;
- персики — 40-90 гривен;
- абрикосы — 40-80 гривен.
Цены на яйца и молочные продукты
- яйца — 25-60 гривен;
- брынза — 150-250 гривен;
- сыр — 60-120 гривен.
Цены на мясо
- говядина и телятина: задняя часть — 240-250 гривен;
- говядина и телятина: телячья шея — 210-220 гривен;
- говядина и телятина: ребра — 130-150 гривен;
- говядина и телятина: антрекот — 190-200 гривен;
- свинина: задняя часть — 160-180 гривен;
- свинина: шея — 180-220 гривен;
- свинина: лопатка — 160-180 гривен;
- свинина: ребра — 180-190 гривен;
- свинина: сало свежее — 60-200 гривен;
- свинина: сало соленое — 150-250 гривен.
Цены на рыбу
- толстолобик — 70-100 гривен;
- караси — 60-90 гривен;
- лобань — 80-110 гривен;
- судак — 170-240 гривен;
- карп — 50-120 гривен.
Новый базар: покупаем синие, кабачки и огурцы
Новый базар в начале июля: немилосердная жара, люди стараются держаться тени. Но ведь не всегда цены, которые устраивают, можно отыскать там, где не печет солнышко. А солнышко себе пытается напомнить, что оно такое одесское лето.
Цены на овощи
- картофель — 25-40 гривен;
- лук — 30-35 гривен;
- помидоры — 40-110 гривен;
- свекла — 30-50 гривен;
- кабачки — 20-40 гривен;
- огурцы — 40-50 гривен;
- сладкий перец — 80-120 гривен;
- баклажаны — 60-100 гривен;
- капуста — 15-30 гривен;
- морковь — 50-70 гривен;
- чеснок молодой — 140-150 гривен;
- кукуруза — 25-35 гривен;
- зелень — 10-15 гривен.
Цены на фрукты
- яблоки — 20-35 гривен;
- лимоны — 50-70 гривен;
- бананы — 60-80 гривен;
- гранаты — 90-120 гривен;
- клубника — 70-110 гривен;
- черешня — 50-70 гривен;
- вишня — 50-70 гривен;
- крыжовник — 60-80 гривен;
- сливы — 40-60 гривен;
- абрикосы — 50-70 гривен.
Цены на яйца и молочные продукты
- яйца — 25-60 гривен;
- брынза — 150-250 гривен;
- сыр — 70-180 гривен.
Цены на мясо
- говядина и телятина: задняя часть — 240-250 гривен;
- говядина и телятина: антрекот — 200-220 гривен;
- говядина и телятина: шея — 230-270 гривен;
- говядина и телятина: ребра — 130-150 гривен;
- говядина и телятина: задняя часть — 180-200 гривен;
- свинина: шея — 220-240 гривен;
- свинина: лопатка — 200-210 гривен;
- свинина: ребра — 180-190 гривен;
- свинина: сало свежее — 60-220 гривен;
- свинина: сало соленое — 180-280 гривен.
Цены на рыбу
- карп — 90-140 гривен;
- толстолобик — 90-140 гривен;
- лобань — 70-130 гривен;
- судак — 190-250 гривен.
Киевский рынок: хорошие цены на летние овощи и фрукты
На Киевском рынке июльские цены на сезонные фрукты и овощи! Все краски лета на прилавке. Уже свои помидоры, огурцы, баклажаны, перец и наши фрукты из своего садика! Фрукты и овощи в Одессу привезли с юга, но и север не отстает клубника и черешня, которые уже отошли на юге, как раз из Кодымы и Балты! Если рисовать одесский рынок, то самое время. А вот цены разные, есть более высокие, а есть ниже!
Цены на овощи
- лук молодой — 25-30 гривен;
- помидоры — 50-80 гривен;
- свекла молодая — 30 гривен;
- кабачки — 20-30 гривен;
- огурцы — 30-50 гривен;
- сладкий перец — 70-120 гривен;
- баклажаны — 80-100 гривен;
- капуста молодая — 15-25 гривен;
- чеснок молодой — 120-140 гривен;
- морковь молодая — 20-30 гривен;
- редиска — 50 гривен;
- зеленый горошек — 80-120 гривен;
- зелень в пучках — от 10 до 15 гривен.
Цены на фрукты
- яблоки — 35-40 гривен;
- бананы — 60-70 гривен;
- лимоны — 45-50 гривен;
- клубника — 120-140 гривен;
- черешня черная — 50-100 гривен;
- черешня белая — 70-80 гривен;
- вишня — 35-50 гривен;
- персики — 30-45 гривен;
- нектарин — 50-80 гривен;
- малина — 100-120 гривен;
- смородина черная — 90-120 гривен;
- смородина красная — 120 гривен;
- крыжовник — 80-100 гривен;
- арбуз — 70-80 гривен.
Цены на яйца и молочные продукты
- яйца фермерские — 40-45 гривен;
- яйца домашние 50-60 гривен;
- брынза — 160-220 гривен;
- сыр — 80-160 гривен.
Цены на мясо
- говядина и телятина: задняя часть — 240-250 гривен;
- говядина и телятина: телячья шея — 210-220 гривен;
- говядина и телятина: ребра — 140-150 гривен;
- свинина: задняя часть — 170-180 гривен;
- свинина: шея — 220-240 гривен;
- свинина: лопатка — 180 гривен;
- свинина: ребра — 180-220 гривен;
- свинина: сало свежее — 100-200 гривен;
- свинина: сало соленое — 150-350 гривен.
Цены на рыбу
- толстолобик — 60-110 гривен;
- караси — 60-80 гривен;
- судак — 220-240 гривен;
- карп — 110-130 гривен.
Южный рынок: настоящие краски лета!
Все сезонные овощи и фрукты уже на прилавке! Есть почти все! Хозяйки выбирают уже огурцы для закваски и помидоры с баклажанами для любимой икры. Зеленые перчики просятся в корзину, чтобы поскорее их пожарили с чесноком. Цены на мясо и рыбу стабильные, продавцы предлагают приходить утром, потому что жара!
Цены на овощи
- картофель — 35 гривен;
- лук молодой — 30 гривен;
- помидоры — 40-80 гривен;
- свекла молодая — 35 гривен;
- кабачки — 20-35 гривен;
- огурцы — 35-55 гривен;
- сладкий перец — 70-160 гривен;
- баклажаны — 80-100 гривен;
- капуста молодая — 20-25 гривен;
- чеснок молодой — 120-140 гривен;
- морковь молодая — 25-30 гривен;
- редиска — 60-70 гривен;
- зеленый горошек — 80-100 гривен;
- зелень в пучках — от 15 гривен.
Цены на фрукты
- яблоки — 35-40 гривен;
- бананы — 60-70 гривен;
- лимоны — 45-50 гривен;
- клубника — 120-160 гривен;
- черешня черная — 60-80 гривен;
- черешня белая — 80 гривен;
- вишня — 50 гривен;
- персики — 45-65 гривен;
- нектарин — 60-80 гривен;
- малина — 100-120 гривен;
- смородина черная — 100-120 гривен;
- красная смородина — 120 гривен;
- крыжовник — 100-120 гривен;
- арбуз — 80 гривен.
Цены на яйца и молочные продукты
- яйца фермерские — 35-45 гривен;
- яйца домашние 50-70 гривен;
- брынза — 160-220 гривен;
- сыр — 90-160 гривен.
Цены на мясо
- говядина и телятина: задняя часть — 240-260 гривен;
- говядина и телятина: телячья шея — 200-220 гривен;
- говядина и телятина: ребра — 150-160 гривен;
- свинина: задняя часть — 180 гривен;
- свинина: шея — 220-240 гривен;
- свинина: лопатка — 180 гривен;
- свинина: ребра — 180-220 гривен;
- свинина: сало свежее — 100-200 гривен;
- свинина: сало соленое — 150-350 гривен.
Цены на рыбу
- толстолобик — 80 гривен;
- караси — 70-80 гривен;
- судак — 200-240 гривен;
- карп — 100-120 гривен.
Цены на рынке «Северный» в начале июля
На «Северном» рынке бурлит сезонное разнообразие фруктов и овощей. Все отечественное, с украинских полей и садов, душистое, налитое и аппетитное. Выбор богатый, в этом году даже капризные абрикосы уродили. Но и времени на закупки покупатели тратят больше, присматриваются, прицениваются. Но это и хорошо, потому что таким и должно быть одесское лето богатым и жарким, разнообразным и ярким.
Цены на овощи
- картофель — 25-40 гривен;
- лук — 25-35 гривен;
- помидоры — 40-100 гривен;
- свекла — 30-50 гривен;
- кабачки — 25-40 гривен;
- огурцы — 30-50 гривен;
- сладкий перец — 80-120 гривен;
- баклажаны — 60-100 гривен;
- капуста — 15-25 гривен;
- морковь — 40-70 гривен;
- чеснок молодой — 150 гривен;
- кукуруза — 30 гривен;
- зелень — 10-15 гривен.
Цены на фрукты
- яблоки — 20-30 гривен;
- лимоны — 60 гривен;
- бананы — 60 гривен;
- гранаты — 100 гривен;
- клубника — 70-110 гривен;
- черешня — 50-60 гривен;
- вишня — 40-50 гривен;
- крыжовник — 60 гривен;
- сливы — 40-60 гривен;
- абрикосы — 50-70 гривен;
- смородина красная — 80 гривен;
- малина — 110 гривен.
Цены на яйца и молочные продукты
- яйца — 35-60 гривен;
- брынза — 140-240 гривен;
- сыр — 80-150 гривен.
Цены на мясо
- говядина и телятина: задняя часть — 230-240 гривен;
- говядина и телятина: антрекот — 190-200 гривен;
- говядина и телятина: шея — 220-250 гривен;
- говядина и телятина: ребра — 120-140 гривен;
- свинина: задняя часть — 170-200 гривен;
- свинина: шея — 200-220 гривен;
- свинина: лопатка — 180-200 гривен;
- свинина: ребра — 160-180 гривен;
- свинина: сало свежее — 80-200 гривен;
- свинина: сало соленое — 160-220 гривен.
Цены на рыбу
- карп — 90-130 гривен;
- толстолобик — 90-130 гривен;
- лобань — 70-120 гривен;
- судак — 180-240 гривен;
- карась — 60-80 гривен.
На Арцизском рынке ягодная «лихорадка»
Лето захватывает своей легкостью и желанием пробовать что-то новое, вкусное и полезное. На Арцизском центральном рынке первыми в этой категории дружными рядами выстраиваются ягоды. На них сейчас сверхвысокий спрос, даже на ежевику, которая стоит 260 гривен за килограмм. Любят также покупатели полакомиться и крыжовником. Он дешевле по 100 гривен за килограмм и также является кладезем полезных микроэлементов.
Цены на овощи
- картофель — 30-40 гривен;
- лук — 30 гривен;
- помидоры — 80 гривен;
- огурцы — 40 гривен;
- перец — 120 гривен;
- капуста — 20 гривен;
- свекла — 20 гривен;
- спаржа зеленая — 145 гривен;
- чеснок — 120 гривен;
- морковь — 20 гривен;
- кабачок — 40 гривен;
- зелень — 10 гривен;
- лук зеленый — 10 гривен.
Цены на фрукты
- ежевика — 260 гривен;
- крыжовник — 100 гривен;
- смородина — 80 гривен;
- малина — 130 гривен.
- персик — 55-70 гривен;
- яблоки — 25 гривен;
- груши — 55 гривен;
- виноград — 60 гривен;
- вишня — 20 гривен;
- абрикос — 40 гривен;
- лимоны — 60 гривен;
- мандарины — 70 гривен;
- апельсины — 80 гривен.
Цены на яйца и молочные продукты
- яйца — 40 гривен;
- брынза — 180-200 гривен;
- творог — 120 гривен;
- молоко — 30 гривен;
- сливки — 180 гривен.
Цены на мясо
- говядина и телятина: задняя часть — 170 гривен;
- говядина и телятина: шея — 180 гривен;
- говядина и телятина: ребра — 150 гривен;
- говядина и телятина: антрекот — 190 гривен;
- свинина: задняя часть — 170 гривен;
- свинина: шея — 180-190 гривен;
- свинина: лопатка — 160 гривен;
- свинина: ребра — 135 гривен;
- свинина: сало свежее — 60-80 гривен.
Цены на рыбу
- толстолобик — 80-150 гривен;
- караси — 55-75 гривен;
- пиленгас — 90 гривен.
Балта: делаем базар без ажиотажа
Июльский рынок в Балте богат фруктовым и овощным разнообразием. Краснеют помидоры, заполонили ряды сочные персики, пошли с грядок первые огурчики. Словом, всего вдоволь. Однако цены не падают. Если на прошлом базаре можно было взять помидоры по 50 гривен за килограмм, то уже сегодня они стоят 80 и 100 гривен.
Делаем базар потихоньку, без ажиотажа. Рассчитываем собственную пенсию, чтобы всего попробовать понемногу. Уже и «макушка лета» пришла, а ценопада, к сожалению, нет, делится впечатлениями жительница Балты Нина Килимник.
Цены на овощи
- картофель — 35-25 гривен;
- лук — 10 гривен;
- помидоры — 80-100 гривен;
- свекла — 25-30 гривен;
- огурцы — 35-40 гривен;
- сладкий перец — 100 гривен;
- капуста — 13-20 гривен;
- чеснок — 150-200 гривен;
- морковь — 25 гривен;
- зелень — 40 гривен.
Цены на фрукты
- яблоки — 30 гривен;
- лимоны — 90 гривен;
- мандарины — 65 гривен;
- апельсины — 65-70 гривен;
- бананы — 65 гривен.
Цены на яйца и молочные продукты
- яйца — 40 гривен;
- брынза — 130 гривен;
- сыр — 100 гривен.
Цены на мясо
- свинина: задняя часть — 180 гривен;
- свинина: шея — 180 гривен;
- свинина: лопатка — 180 гривен;
- свинина: ребра — 160 гривен;
- свинина: битки — 200 гривен;
- свинина: сало свежее — 100 гривен; свинина: сало свежее — 100 гривен.
Цены на рыбу
- толстолобик — 100 гривен;
- караси — 75 гривен;
- карп — 130 гривен.
Цены на Ренийском рынке
Тенденция последнего времени, которая очень радует покупателей, — это снижение цены на абрикосы. Сейчас она достигает 30 гривен за килограмм, поскольку начался массовый сбор этих фруктов. До этого за кило абрикосов просили 50 гривен и больше. Что интересно, в Ренийском краеведческом музее проводят сбор косточек фруктовых деревьев — по примеру некоторых громад Николаевской области, жители которых собирают косточки, чтобы вырастить саженцы и заменить деревья, уничтоженные во время боевых действий.
Цены на овощи
- картофель — 15-30 гривен;
- свекла — 20-30 гривен;
- морковь — 30-45 гривен;
- лук — 25 гривен;
- перец — 50-80 гривен;
- огурцы — 10-30 гривен;
- кабачки — 15-20 гривен;
- помидоры — 40-85 гривен;
- капуста — 10-20 гривен;
- кукуруза (шт.) — 15-20 гривен;
- зелень — 10 гривен.
Цены на фрукты
- яблоки — 10-25 гривен;
- абрикосы — 30-40 гривен;
- персики — 40-80 гривен;
- малина — 120-160 гривен;
- смородина — 90 гривен;
- лимоны — 100 гривен.
Цены на яйца и молочные продукты
- брынза — 200-220 гривен;
- сыр — 180 гривен;
- яйца — 45-50 гривен.
Цены на мясо
- свинина: задняя часть — 185-195 гривен;
- свинина: шея — 230 гривен;
- свинина: лопатка — 190 гривен;
- свинина: ребра — 200 гривен;
- свинина: сало свежее — 80-100 гривен.
Любашевка: доступнее стали огурцы и молодой картофель
На Любашевском рынке потихоньку ползут вниз цены на овощи. Продавцы свинины за бесценок продают сало, а сальные обрезки просто дарят покупателям. Из зелени есть квасок, укроп, петрушка, зеленый лук, базилик, руккола. Почти все по 10 гривен за пучок. На рынке изобилует ягодный сезон. Больше всего в продаже вишни, черешни, малины, смородины и крыжовника. Клубничный сезон фактически завершился и был не очень удачный для производителей из-за недомогания и неблагоприятных погодных условий.
Цены на овощи
- картофель — 25-30 гривен;
- лук — 30 гривен;
- помидоры — 80-120 гривен;
- морковь — 15-20 гривен;
- свекла — 20-25 гривен;
- огурцы — 30-50 гривен;
- сладкий перец — 140 гривен;
- капуста — 15-20 гривен.
Цены на фрукты
- яблоки — 5-25 гривен;
- вишня — 20 гривен;
- черешня — 60 гривен;
- апельсины — 75 гривен;
- нектарины — 100 гривен;
- абрикосы — 30-50 гривен;
- малина — 80 гривен;
- смородина — 80 гривен;
- крыжовник — 60 гривен;
- клубника — 100 гривен.
Цены на яйца и молочные продукты
- сметана — 100 гривен;
- творог — 100-120 гривен;
- масло — 250 гривен;
- сливки — 180 гривен.
Цены на мясо
- свинина: задняя часть — 160-170 гривен;
- свинина: ребра — 150 гривен;
- свинина: биток — 200-220 гривен;
- свинина: сало свежее — 20-50 гривен.
Обзор цен на рынках Одессы и области подготовили Мария Котова, Тамила Терзян, Иван Свищ, Анна Терзивец, Любовь Кузьменко, Антонина Бондарева, Юрий Федорчук