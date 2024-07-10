Липневі ціни на продукти харчування: огляд на базарах Одеси та області

Адже так хочеться і свіжих хрустких огірочків, і ароматних помідорів, і вітамінної зелені, і кабачків, і синеньких. Не встояти і перед фруктовим асорті: персиками, абрикосами, всілякими ягодами, сливами. А ще приспіла цукрова кукурудза, і вже з’явилися місцеві баштанні: кавуни та дині. Хочеться наїстися всього про запас. А в декого до того ж уже розпочався сезон заготовок. Тому так важливо орієнтуватися в асортименті та цінах на ринках Одеси й області. У цьому вам допоможуть наші журналісти, які проаналізували ціни на базарах для «Одеського життя».

Привоз на початку липня: молода картопля та перші кавунчики

Одеський Привоз на початку липня: спека, людей багато. Покупці прицінюються, проклинають війну та спеку, не дуже ввічливо «проходяться» по цінам. То що скільки коштує?

Ціни на овочі

картопля молода — 15-30 гривень;

цибуля — 30-35 гривень;

помідори — 40-100 гривень;

буряк — 30-45 гривень;

кабачки — 15-25 гривень;

огірки — 25-60 гривень;

солодкий перець — 60-120 гривень;

баклажани — 70-100 гривень;

капуста — 15-25 гривень;

часник — 130-150 гривень;

морква — 40-70 гривень;

зелений горошок — 80-110 гривень;

кукурудза — 20-25 гривень;

зелень у пучках — від 10 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 20-35 гривень;

банани — 60-80 гривень;

грейпфрути — 60-80 гривень;

гранати — 90-120 гривень;

лимони — 35-60 гривень;

апельсини — 60-70 гривень;

полуниця — 60-100 гривень;

черешня — 50-60 гривень;

вишня — 50-60 гривень;

аґрус — 50-70 гривень;

малина — 100-150 гривень;

персики — 40-90 гривень;

абрикоси — 40—80 гривень.

Ціни на яйця та молочні продукті

яйця — 25-60 гривень;

бринза — 150-250 гривень;

сир — 60-120 гривень.

Ціни на м’ясо

яловичина та телятина: задня частина — 240-250 гривень;

яловичина та телятина: теляча шия — 210-220 гривень;

яловичина та телятина: ребра — 130-150 гривень;

яловичина та телятина: антрекот — 190-200 гривень;

свинина: задня частина — 160-180 гривень;

свинина: шия — 180-220 гривень;

свинина: лопатка — 160-180 гривень;

свинина: ребра — 180-190 гривень;

свинина: сало свіже — 60-200 гривень;

свинина: сало солоне — 150-250 гривень.

Ціни на рибу

товстолобик — 70-100 гривень;

карасі — 60-90 гривень;

лобань — 80-110 гривень;

судак — 170-240 гривень;

короп — 50-120 гривень.

Новий базар: купуємо сині, кабачки та огірки

Новий базар на початку липня: немилосердна спека, люди намагаються триматися тіні. Але ж не завжди ціни, які влаштовують, можна відшукати там, де не пече сонечко. А сонечко собі намагається нагадати, що воно таке одеське літо.

Ціни на овочі

картопля — 25-40 гривень;

цибуля — 30-35 гривень;

помідори — 40-110 гривень;

буряк — 30-50 гривень;

кабачки — 20-40 гривень;

огірки — 40-50 гривень;

солодкий перець — 80-120 гривень;

баклажани — 60-100 гривень;

капуста — 15-30 гривень;

морква — 50-70 гривень;

часник молодий — 140-150 гривень;

кукурудза — 25-35 гривень;

зелень — 10-15 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 20-35 гривень;

лимони — 50-70 гривень;

банани — 60-80 гривень;

гранати — 90-120 гривень;

полуниця — 70-110 гривень;

черешня — 50-70 гривень;

вишня — 50-70 гривень;

аґрус — 60-80 гривень;

сливи — 40-60 гривень;

абрикоси — 50-70 гривень.

Скільки коштують на Новому базарі

Ціни на яйця та молочні продукті

яйця — 25-60 гривень;

бринза — 150-250 гривень;

сир — 70-180 гривень.

Ціни на м’ясо

яловичина та телятина: задня частина — 240-250 гривень;

яловичина та телятина: антрекот — 200-220 гривень;

яловичина та телятина: шия — 230-270 гривень;

яловичина та телятина: ребра — 130-150 гривень;

яловичина та телятина: задня частина — 180-200 гривень;

свинина: шия — 220-240 гривень;

свинина: лопатка — 200-210 гривень;

свинина: ребра — 180-190 гривень;

свинина: сало свіже — 60-220 гривень;

свинина: сало солоне — 180-280 гривень.

Ціни на рибу

короп — 90-140 гривень;

товстолобик — 90-140 гривень;

лобань — 70-130 гривень;

судак — 190-250 гривень.

Київський ринок: добрі ціни на літні овочі та фрукти

На Київському ринку липневі ціни на сезонні фрукти та овочі! Усі фарби літа на прилавку. Вже свої помідори, огірки, баклажани, перець та наші фрукти зі свого садочку! Фрукти та овочі в Одесу привезли з півдня, але й північ не пасе задніх полуниця та черешня, що вже відійшли на півдні, як раз із Кодими та Балти! Якщо малювати одеський ринок, то саме час. А ось ціни різні, є більш високі, а є нижчі!

Ціни на овочі

цибуля молода — 25-30 гривень;

помідори — 50-80 гривень;

буряк молодий — 30 гривень;

кабачки — 20-30 гривень;

огірки — 30-50 гривень;

солодкий перець — 70-120 гривень;

баклажани — 80-100 гривень;

капуста молода — 15-25 гривень;

часник молодий — 120-140 гривень;

морква молода — 20-30 гривень;

редиска — 50 гривень;

зелений горошок — 80-120 гривень;

зелень у пучках — від 10 до 15 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 35-40 гривень;

банани — 60-70 гривень;

лимони — 45-50 гривень;

полуниця — 120-140 гривень;

черешня чорна — 50-100 гривень;

черешня біла — 70-80 гривень;

вишня — 35-50 гривень;

персики — 30-45 гривень;

нектарин — 50-80 гривень;

малина — 100-120 гривень;

смородина чорна — 90-120 гривень;

смородина червона — 120 гривень;

аґрус — 80-100 гривень;

кавун — 70-80 гривень.

Ціни на яйця та молочні продукті

яйця фермерські – 40-45 гривень;

яйця домашні 50-60 гривень;

бринза — 160-220 гривень;

сир — 80-160 гривень.

Ціни на м’ясо

яловичина та телятина: задня частина — 240-250 гривень;

яловичина та телятина: теляча шия — 210-220 гривень;

яловичина та телятина: ребра — 140-150 гривень;

свинина: задня частина — 170-180 гривень;

свинина: шия — 220-240 гривень;

свинина: лопатка — 180 гривень;

свинина: ребра — 180-220 гривень;

свинина: сало свіже — 100-200 гривень;

свинина: сало солоне — 150-350 гривень.

Ціни на рибу

товстолобик — 60-110 гривень;

карасі — 60-80 гривень;

судак — 220-240 гривень;

короп — 110-130 гривень.

Південний ринок: справжні фарби літа!

Усі сезонні овочі та фрукти вже на прилавку! Є майже все! Господині вибирають вже огірки для закваски та помідори з баклажанами для улюбленої ікри. Зелені перчики просяться в кошик, щоб скоріше їх посмажили з часником. Ціни на м’ясо та рибу стабільні, продавці пропонують приходити зранку, бо спека!

Ціни на овочі

картопля — 35 гривень;

цибуля молода — 30 гривень;

помідори — 40-80 гривень;

буряк молодий — 35 гривень;

кабачки — 20-35 гривень;

огірки — 35-55 гривень;

солодкий перець — 70-160 гривень;

баклажани — 80-100 гривень;

капуста молода — 20-25 гривень;

часник молодий — 120-140 гривень;

морква молода — 25-30 гривень;

редиска — 60-70 гривень;

зелений горошок — 80-100 гривень;

зелень у пучках — від 15 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 35-40 гривень;

банани — 60-70 гривень;

лимони — 45-50 гривень;

полуниця — 120-160 гривень;

черешня чорна — 60-80 гривень;

черешня біла — 80 гривень;

вишня — 50 гривень;

персики — 45-65 гривень;

нектарин — 60-80 гривень;

малина — 100-120 гривень;

смородина чорна — 100-120 гривень;

червона смородина — 120 гривень;

аґрус — 100-120 гривень;

кавун — 80 гривень.

Ціни на яйця та молочні продукті

яйця фермерські – 35-45 гривень;

яйця домашні 50-70 гривень;

бринза — 160-220 гривень;

сир — 90-160 гривень.

Ціни на м’ясо

яловичина та телятина: задня частина — 240-260 гривень;

яловичина та телятина: теляча шия — 200-220 гривень;

яловичина та телятина: ребра — 150-160 гривень;

свинина: задня частина — 180 гривень;

свинина: шия — 220-240 гривень;

свинина: лопатка — 180 гривень;

свинина: ребра — 180-220 гривень;

свинина: сало свіже — 100-200 гривень;

свинина: сало солоне — 150-350 гривень.

Ціни на рибу

товстолобик — 80 гривень;

карасі — 70-80 гривень;

судак — 200-240 гривень;

короп — 100-120 гривень.

Ціни на ринку «Північний» на початку липня

На «Північному» ринку вирує сезонне розмаїття фруктів та овочів. Все вітчизняне, з українських полів та садів, запашисте, налите та апетитне. Вибір багатий, цього року навіть примхливі абрикоси вродили. Але й часу на закупи покупці витрачають більше придивляються, прицінюються. Але то й добре, бо таким і має бути одеське літо багатим та спекотним, різноманітним та яскравим.

Ціни на овочі

картопля — 25-40 гривень;

цибуля — 25-35 гривень;

помідори — 40-100 гривень;

буряк — 30-50 гривень;

кабачки — 25-40 гривень;

огірки — 30-50 гривень;

солодкий перець — 80-120 гривень;

баклажани — 60-100 гривень;

капуста — 15-25 гривень;

морква — 40-70 гривень;

часник молодий — 150 гривень;

кукурудза — 30 гривень;

зелень — 10-15 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 20-30 гривень;

лимони — 60 гривень;

банани — 60 гривень;

гранати — 100 гривень;

полуниця — 70-110 гривень;

черешня — 50-60 гривень;

вишня — 40-50 гривень;

аґрус — 60 гривень;

сливи — 40-60 гривень;

абрикоси — 50-70 гривень;

смородина червона — 80 гривень;

малина — 110 гривень.

Ціни на яйця та молочні продукті

яйця — 35-60 гривень;

бринза — 140-240 гривень;

сир — 80-150 гривень.

Ціни на м’ясо

яловичина та телятина: задня частина — 230-240 гривень;

яловичина та телятина: антрекот — 190-200 гривень;

яловичина та телятина: шия — 220-250 гривень;

яловичина та телятина: ребра — 120-140 гривень;

свинина: задня частина — 170-200 гривень;

свинина: шия — 200-220 гривень;

свинина: лопатка — 180-200 гривень;

свинина: ребра — 160-180 гривень;

свинина: сало свіже — 80-200 гривень;

свинина: сало солоне — 160-220 гривень.

Ціни на рибу

короп — 90-130 гривень;

товстолобик — 90-130 гривень;

лобань — 70-120 гривень;

судак — 180-240 гривень;

карась — 60-80 гривень.

На Арцизькому ринку ягідна «лихоманка»

Літо захоплює своєю легкістю і бажанням пробувати щось нове, смачне і корисне. На Арцизькому центральному ринку першими у цій категорії дружними рядами вишиковуються ягоди. На них зараз надвисокий попит, навіть на ожину, яка коштує 260 гривень за кілограм. Люблять також покупці поласувати й аґрусом. Він дешевше по 100 гривень за кілограм і також є скарбницею корисних мікроелементів.

Ціни на овочі

картопля — 30-40 гривень;

цибуля — 30 гривень;

помідори — 80 гривень;

огірки — 40 гривень;

перець — 120 гривень;

капуста — 20 гривень;

буряк — 20 гривень;

спаржа зелена — 145 гривень;

часник — 120 гривень;

морква — 20 гривень;

кабачок — 40 гривень;

зелень — 10 гривень;

цибуля зелена — 10 гривень.

Ціни на фрукти

ожина — 260 гривень;

аґрус — 100 гривень;

смородина — 80 гривень;

малина — 130 гривень.

персик — 55-70 гривень;

яблука — 25 гривень;

груші — 55 гривень;

виноград — 60 гривень;

вишня — 20 гривень;

абрикос — 40 гривень;

лимони — 60 гривень;

мандарини — 70 гривень;

апельсини — 80 гривень.

Ціни на яйця та молочні продукті

яйця — 40 гривень;

бринза — 180-200 гривень;

творог — 120 гривень;

молоко — 30 гривень;

вершки — 180 гривень.

Ціни на м’ясо

яловичина та телятина: задня частина — 170 гривень;

яловичина та телятина: шия — 180 гривень;

яловичина та телятина: ребра — 150 гривень;

яловичина та телятина: антрекот — 190 гривень.;

свинина: задня частина — 170 гривень;

свинина: шия — 180-190 гривень;

свинина: лопатка — 160 гривень;

свинина: ребра — 135 гривень;

свинина: сало свіже — 60-80 гривень.

Ціни на рибу

товстолобик — 80-150 гривень;

карасі — 55-75 гривень;

піленгас — 90 гривень.

Балта: робимо базар без ажіотажу

Липневий ринок у Балті багатий фруктовим і овочевим розмаїттям. Червоніють помідори, заполонили ряди соковиті персики, пішли з грядок перші огірочки. Словом, всього вдосталь. Однак ціни не падають. Якщо минулого базару можна було взяти помідори по 50 гривень за кілограм, то вже сьогодні вони коштують 80 і 100 гривень.

Робимо базар потихеньку, без ажіотажу. Розраховуємо власну пенсію, щоб всього скуштувати потрохи. Уже й «маківка літа» прийшла, а цінопаду, на жаль, немає, ділиться враженнями мешканка Балти Ніна Килимник.

Ціни на овочі

картопля — 35-25 гривень;

цибуля — 10 гривень;

помідори — 80-100 гривень;

буряк — 25-30 гривень;

огірки — 35-40 гривень;

солодкий перець — 100 гривень;

капуста — 13-20 гривень;

часник — 150-200 гривень;

морква — 25 гривень;

зелень — 40 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 30 гривень;

лимони — 90 гривень;

мандарини — 65 гривень;

апельсини — 65-70 гривень;

банани — 65 гривень.

Ціни на яйця та молочні продукті

яйця — 40 гривень;

бринза — 130 гривень;

сир — 100 гривень.

Ціни на м’ясо

свинина: задня частина — 180 гривень;

свинина: шия — 180 гривень;

свинина: лопатка — 180 гривень;

свинина: ребра — 160 гривень;

свинина: битки — 200 гривень;

свинина: сало свіже — 100 гривень.

Ціни на рибу

товстолобик — 100 гривень;

карасі — 75 гривень;

карп — 130 гривень.

Ціни на Ренійському ринку

Тенденція останнього часу, яка дуже тішить покупців, — це зниження ціни на абрикоси. Наразі вона сягає до 30 гривень за кілограм, оскільки почався масовий збір цих фруктів. До цього за кіло абрикосів просили 50 гривень і більше. Що цікаво, у Ренійському краєзнавчому музеї проводять збір кісточок фруктових дерев – за прикладом деяких громад Миколаївської області, мешканці яких збирають кісточки, щоб виростити саджанці й замінити дерева, знищені під час бойових дій.

Ціни на овочі

картопля — 15-30 гривень;

буряк — 20-30 гривень;

морква — 30-45 гривень;

цибуля — 25 гривень;

перець — 50-80 гривень;

огірки — 10-30 гривень;

кабачки — 15-20 гривень;

помідори — 40-85 гривень;

капуста — 10-20 гривень;

кукурудза (шт.) — 15-20 гривень;

зелень — 10 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 10-25 гривень;

абрикоси — 30-40 гривень;

персики — 40-80 гривень;

малина — 120-160 гривень;

смородина — 90 гривень;

лимони — 100 гривень.

Ціни на яйця та молочні продукті

бринза — 200-220 гривень;

сир — 180 гривень;

яйця — 45-50 гривень.

Ціни на м’ясо

свинина: задня частина — 185-195 гривень;

свинина: шия — 230 гривень;

свинина: лопатка — 190 гривень;

свинина: ребра — 200 гривень;

свинина: сало свіже — 80-100 гривень.

Любашівка: доступнішими стали огірки та молода картопля

На Любашівському ринку потихеньку повзуть вниз ціни на городину. Продавці свинини за безцінь продають сало, а сальні обрізки просто дарують покупцям. Із зелені є квасок, кріп, петрушка, зелена цибуля, базилік, рукола. Майже все по 10 гривень за пучок. На ринку буяє ягідний сезон. Найбільше у продажу вишні, черешні, малини, смородини та аґрусу. Полуничний сезон фактично завершився і був не дуже вдалий для виробників через недорід та несприятливі погодні умови.

Ціни на овочі

картопля — 25-30 гривень;

цибуля — 30 гривень;

помідори — 80-120 гривень;

морква — 15-20 гривень;

буряк — 20-25 гривень;

огірки — 30-50 гривень;

солодкий перець — 140 гривень;

капуста — 15-20 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 5-25 гривень;

вишня — 20 гривень;

черешня — 60 гривень;

апельсини — 75 гривень;

нектарини — 100 гривень;

абрикоси — 30-50 гривень;

малина — 80 гривень;

смородина — 80 гривень;

аґрус — 60 гривень;

полуниця — 100 гривень.

Ціни на яйця та молочні продукті

сметана — 100 гривень;

сир — 100-120 гривень;

масло — 250 гривень;

вершки — 180 гривень.

Ціни на м’ясо

свинина: задня частина — 160-170 гривень;

свинина: ребра — 150 гривень;

свинина: биток — 200-220 гривень;

свинина: сало свіже — 20-50 гривень.

Огляд цін на ринках Одеси та області підготували Марія Котова, Таміла Терзян, Іван Свищ, Анна Терзівець, Любов Кузьменко, Антоніна Бондарева, Юрій Федорчук