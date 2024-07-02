Как будут действовать графики отключений света в Одессе завтра, 3 июля

По информации НЭК «Укрэнерго», с 08:00 до 13:00 облэнерго будут применят две очереди отключений одновременно, а в другие часы суток – три очереди.

Причина таких ограничений – высокий уровень энергопотребления из-за жары.

Как уточнили в компании ДТЭК «Одесские электросети», завтра в Одессе и Одесской области будут действовать стибилизационные отключения электричества в течение суток.

«К сожалению, в течение дня отключения также будут в светло-серой зоне», – добавили энергетики.

Актуальные графики почасовых отключений одесситы могут узнать: