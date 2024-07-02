Как будут действовать графики отключений света в Одессе завтра, 3 июля

Завтра, в среду, 3 июля 2024 года, в Украине продолжат действовать графики почасовых отключений света как для бытовых, так и для промышленных потребителей.
По информации НЭК «Укрэнерго», с 08:00 до 13:00 облэнерго будут применят две очереди отключений одновременно, а в другие часы суток – три очереди.
Причина таких ограничений – высокий уровень энергопотребления из-за жары.
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Как уточнили в компании ДТЭК «Одесские электросети», завтра в Одессе и Одесской области будут действовать стибилизационные отключения электричества в течение суток.
«К сожалению, в течение дня отключения также будут в светло-серой зоне», – добавили энергетики.
Актуальные графики почасовых отключений одесситы могут узнать:
- в чат-боте в Viber;
- Telegram;
- на сайте ДТЭК.