Веники из Савранщины: многовековое ремесло и спрос среди ведьм

Села Осички и Ольшанка — самые большие центры появления Савранской территориальной общины. Здесь вязанием веников из проса и сорго занимаются все, как говорится, от старика до малого.

Плетение веников — общее сельское ремесло

В этом освященном вениками местечке шепотом рассказывают (не дай Бог навлечь беду), что и киевские ведьмы весьма уважали их продукцию, тайно заказывая быстрые метлы у лучших мастеров…

Уже несколько веков это ремесло обеспечивает благосостояние многих семей сел Забужье. Технология изготовления ручного, наиболее экологически чистого «пылесоса» с использованием самодельного оборудования передается из поколения в поколение. А продукция савранских мастеров реализуется по всей Украине и даже Европе.

Традиционно, веники изготавливают из стеблей сорго или проса, засевая этими культурами огороды и полученные на пай земельные наделы.

Мастер из Осичек Виктор Бондарь

Виктор Бондарь, 63-летний мастер из Осичек вспоминает, что в деревне издавна рядом с овощами кустилось просо, которое спали, а потом мать Лида серпом жала. Уже ближе к зиме начинался процесс изготовления веников для продажи. Работали все члены семьи.

— Закончив техникум, я много лет трудился на Савранском хлебозаводе, консервном заводе в Татарбунарах, а, вернувшись в родную деревню, снова принялся за привычное дело — веники вязать, — поделился своей жизнью-бытием Виктор Бондарь. — Что поделаешь, пенсию приобрел небольшую. Готовая продукция в лучшие времена реализовывалась оптом каждый вторник и пятницу на базаре в Саврани. Сейчас, на фоне войны, спрос немного уменьшился.

Встретился я с мастером Бондарем в позапрошлом году на праздновании Ивана Купала на Буге. Его колоритный ремесленный уголок привлек удивительным, хотя и простым оборудованием для вязания веников, необходимыми компонентами для веничничества. А еще кипами высококачественной продукции и яркими вещами прикладного искусства. И каждый желающий мог приобщиться к тайне создания веников под руководством опытного мастера.

Самый большой в мире веник

Мирным летом 2021-го въезд на Савранское купальское действо украшал еще и шестиметровый веник (пожалуй, самый большой в мире) — произведение молодого мастера из Ольшанки Дмитрия Морозюка. Этот шедевр, достойный Книги рекордов Гиннеса, бывший заведующий Ольшанским Домом культуры создал к празднованию 95-летия Савранского района. Район в пределах территориально-административной реформы канул в лету, а вот веник-гигант остается визитной карточкой этого живописного края.

— Веники нас кормят в течение года. Кто-то держит средства на банковской карточке, а мы на чердаке. Если на какие-то нужды средств не хватает, снимаю с бантин снопы со стеблями пшена и за день могу изготовить полсотни высококачественных веников. Продал – и несколько тысяч гривен заработал, – рассказал Дмитрий Морозюк. — Можно и полторы сотни вывязать, но уже иного качества и дешевле.

Помощь украинским воинам от старостата

В дальнейшем молодой человек собирается заняться сельскохозяйственным производством. Говорит, что нужно растить хлеб, а изготовление веников останется как хобби и дань традиции предков. Также мужчина рассказал, что Ольшанский старостат активно приобщился к поддержке наших воинов, борющихся в кровавой борьбе с агрессорами нашей свободы и целостности государства. На фронт регулярно отправляются продукты, медикаменты и необходимые вещи. И, конечно же, веники, чтобы навсегда вымести интервентов из украинской земли!

А главное наше желание — ПОБЕДА! Так что каждый патриот Украины должен помочь нашим ВСУ, а еще приобрести новый веник, поставить его вверх дном и загадать заветное желание!

Народные поговорки про веник

Уместно добавить еще несколько поговорок, связанных с самым главным домашним атрибутом:

Веник всегда ставят ручкой вниз (вверх метлой) — это сохраняет благосостояние и уберегает от демонов.

Новый веник для привлечения благосостояния покупается на растущий месяц, на него загадывается желание.